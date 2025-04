Bianco: Fundamentální změna v investičním prostředí, Fed nezasáhne

Na CNBC poukazují na to, že výnosy desetiletých vládních dluhopisů v USA se zvedly. Ekonom Jim Bianco se domnívá, že důvod je zřejmý a představují jej rostoucí obavy z inflace. Přesněji řečeno z inflace tažené cly a následným růstem cen. Další faktory, které jsou zmiňovány, jsou podle ekonoma jen tím, co celý proces násobí.



Bianco uvažoval o tom, že na trzích probíhá snižování finanční páky, kdy se investoři snaží prodávat část svých aktiv a dosáhnout tím snížení zadlužení svých pozic a portfolií. Zmiňovány jsou podle ekonoma i prodeje amerických vládních dluhopisů ze strany Číny a popřípadě jiné faktory. On sám to vše ale považuje za něco, co přidává k primárnímu tlaku, který je dán již zmíněnými obavami z rostoucích inflačních tlaků. Hovoří dokonce o fundamentální změně v celkovém prostředí dané právě cly.



Na straně ekonomické aktivity je podle ekonoma nyní situace taková, že by se hovořilo o okamžitém zvyšování sazeb, ne o tom, že by je Fed zvedl za pár týdnů. Jenže o ničem takovém se nyní nehovoří a příčinu uvedl sám šéf Fedu Jay Powell. Ten podle Bianca v podstatě říká, že pokud je růst slabý a inflace vysoko, „inflace vítězí.“ V tom smyslu, že Fed bude svou politiku nastavovat hlavně podle toho, jak se vyvíjí ona a nebude se primárně snažit o podporu ekonomické aktivity.



Fed chce být podle Biance „dalším Volckerem, ne Burnsem.“ Nechce tedy, aby za něj došlo k opětovnému prudkému růstu inflačních tlaků, ale vedení centrální banky chce být naopak vnímáno podobně jako Paul Volcker, za kterého došlo ke zkrocení vysoké inflace. Dříve se podle ekonoma uvažovalo tak, že pokud hospodářství začne slábnout, Fed může zasáhnout a snížit sazby. Jenže situace taková není a „Fed nepřijde a nezasáhne“, na to by musela být situace v ekonomice mnohem horší.



Bianco poukázal i na to, že Fed má sice pod kontrolou krátkodobé sazby, ale ne ty dlouhodobé. Jeho případný pokus o stimulaci snížením sazeb by tak mohl být zmařen tím, že výnosy dlouhodobých dluhopisů půjdou kvůli ještě větším obavám z inflace výš. Podobně se choval na podzim minulého roku, kdy v reakci na snižování sazeb centrální bankou dlouhodobé výnosy neklesaly, ale šly naopak nahoru.



Na to, aby výnosy dlouhodobějších dluhopisů šly dolů, musí být implementována ekonomická politika, která sníží obavy z inflace. Dluhopisové trhy se totiž podle experta nenechávají ovlivnit ničím jiným, výnosy dolů nepošle ani Fed. Nyní přitom existují vysoké rozpočtové deficity, které působí opačně. Stejně tak by měla být sledována politika, která nebude podkopávat důvěru v dolar a jeho pozici jako světového bezpečného přístavu.



Na závěr ekonom poukázal na to, že Čína může prodávat americké vládní dluhopisy přímo, vlastní je ale také přes řadu evropských subjektů. Pokud tak dochází k prodejům amerických obligací ze strany Evropy, je otázka, nakolik za nimi může stát také Čína. Ruku v ruce s těmito prodeji jde přitom podle ekonoma nyní nákup dluhopisů evropských a pokles jejich výnosů.



Zdroj: CNBC