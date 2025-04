Počet registrací nových aut v EU ve čtvrtletí klesl o 1,9 procenta

Počet registrací nových aut v Evropské unii v prvním čtvrtletí klesl o 1,9 procenta na 2,72 milionu vozů. Mohl za to hlavně propad prodeje vozů se spalovacím motorem, prodej vozů s elektrickým a hybridním motorem naopak rostl. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).



Z největších evropských trhů počet registrací ve čtvrtletí vzrostl pouze ve Španělsku, a to o 14,1 procenta. Ve Francii se propadl o 7,8 procenta, v Německu o 4,3 procenta a v Itálii o 1,6 procenta. V České republice se prodej zvýšil o 3,6 procenta.



Elektromobily měly v prvním čtvrtletí na celkovém počtu nových registrací v EU podíl 15,2 procenta. Ve stejném období loni to bylo jen 12 procent. Jejich prodej se zvýšil o 23,9 procenta.



Hybridní elektrické vozy (HEV) měly na počtu registrací podíl 35,5 procenta a zůstaly nejoblíbenějším pohonem mezi zákazníky v EU. Jejich prodej se zvýšil o 20,7 procenta na 964.108. Prodej plug-in hybridních vozů (PHEV) vzrostl o 1,1 procenta a na celkovém počtu registrací měly tyto vozy podíl 7,6 procenta. Rozdíl mezi HEV a PHEV je, že PHEV mohou být nabíjené ze sítě, mají větší baterii a mohou delší dobu jet čistě na elektřinu. Baterie u HEV je malá, nenabíjí se ze sítě a funguje hlavně jako podpora spalovacího motoru.



Podíl vozů se spalovacím motorem na celkovém prodeji se snížil na 38,3 procenta z 48,3 procenta ve stejném období loni. Z toho prodej vozů s benzinovým motorem se propadl o 20,6 procenta a prodej vozů s naftovým motorem o 27,1 procenta. Benzin však stále zůstává druhým nejoblíbenějším pohonem mezi kupci nových aut. Prodej vozů na benzin na celkovém počtu nových registrací činil 28,7 procenta.



Z jednotlivých automobilek nejvíce vozů prodala skupina . Její prodej za první čtvrtletí stoupl o 4,8 procenta na 724.045 vozů a podíl na počtu registrací se zvýšil na 26,7 procenta. Součástí skupiny je i česká Škoda Auto, jejíž prodej zůstal téměř beze změny, zvýšil se o 0,1 procenta a podíl na trhu činil šest procent. Prodej druhé největší automobilky Stellantis se naopak propadl o 14 procent a prodej Renaultu stoupl o 9,5 procenta.



Prodej amerického výrobce elektromobilů se propadl o 45 procent a podíl na trhu se snížil na 1,3 procenta. Agentura AFP připomněla, že šéf automobilky Elon Musk čelí kritice kvůli své blízkosti vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa.



V samotném březnu se počet registrací snížil o 0,2 procenta. Ve Španělsku a Itálii prodej stoupl. Ve Francii a Německu naopak klesl.