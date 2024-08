Akciovým býkům uštědřila ránu rostoucí varování před zisky v Evropě

Řada z největších evropských obchodovaných společností upravuje své ziskové cíle pro zbytek roku 2024 a celý rok směrem dolů kvůli slábnoucí poptávce. To ohrožuje pokračování letošní akciové rally. Stratégové Corp. v čele s Andreasem Brucknerem uvedli, že snižování výhledů během současné sezóny vykazování „prudce zrychlilo“ a je výrazně vyšší než v předchozích čtyřech čtvrtletích.



Například společnost SA snížila výhled tržeb na letošní rok, protože spotřebitelé bojují s růstem cen. Majitel společnosti Gucci SA varoval, že jeho ziskovost ve druhém pololetí poklesne kvůli slábnoucí poptávce po luxusním zboží. Podobně Mercedes-Benz Group AG snížil horní hranici prognózy marží kvůli silné konkurenci v Číně. Pohybujeme se tedy zjevně napříč sektory.



Podle údajů agentury Bloomberg Intelligence akcioví analytici očekávají, že zisky členů referenčního indexu Stoxx Europe 600 v roce 2024 meziročně vzrostou o 4 %. Tato očekávání podpořila index, aby v letošním roce dosáhl nových maxim. A to také celkem jednoznačně naznačuje, že růst pod úrovní konsenzu by mohl rallye zabrzdit.



„I když výsledky za druhé čtvrtletí byly celkově slušné, sezóna přesto vyděsila trh kvůli známkám spotřebitelského stresu,“ napsali stratégové BofA ve své poznámce. „K pokračující nevýrazné poptávce v Číně se přidala překvapivá slabost v USA, přičemž oba regiony představují problém zejména pro luxusní zboží, základní spotřební zboží a automobily.“

Stratégové agentury Bloomberg Intelligence Laurent Douillet a Kaidi Meng uvedli, že evropské firmy, které k 24. červenci dosud snížily své odhady, zaznamenaly v průměru 3% pokles odhadů zisku na akcii v roce 2024.



Podle jejich analýzy snížení výhledů mírně převažuje nad jejich zvýšením, zatímco cíle většiny společností, které poskytly podrobnosti, zůstávají beze změny.



„Snížení výhledů u významných společností a vybírání zisků u vysoce hodnocených firem dominují titulkům novin a tlačí evropské akciové indexy dolů,“ napsali stratégové BI ve své poznámce.



