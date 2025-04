Invesco: Akcie v USA nesou hlavní tíhu globální ekonomické nejistoty

Minulý týden jsme zaznamenali pokles amerických akcií, zatímco akcie v ostatních regionech rostly – některé poměrně výrazně. Zatímco index MSCI USA klesl o 1,4 %, index MSCI Europe, index MSCI UK, index MSCI Japan a index MSCI China zaznamenali významné zisky. Proč se americké akcie chovají jinak na rozdíl od akcií v jiných regionech, když prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová minulý týden přiznala, že „ekonomický výhled je zastřen mimořádnou nejistotou“? Zde analytici z Invesca přináší několik myšlenek proč:



1. Podpora měnové politiky

Evropské ekonomice je v letošním roce poskytována větší měnověpolitická podpora – jak dokazuje snížení sazeb ECB z minulého týdne – jak americké ekonomice, a to bude pravděpodobně pokračovat. Jednalo se o sedmé snížení sazeb ECB v průběhu posledních osmi zasedání a zdá se, že ECB je připravena v případě potřeby sazby opět snížit. V únoru jsme se dočkali snížení sazeb také od Bank of England a letos bychom mohli být svědky dalších. Naopak Federální rezervní systém (Fed) v roce 2025 zatím sazby nesnížil a zdá se, že před uvolněním měnové politiky spíše vyčkává na dopad cel na americkou ekonomiku. Jak minulý týden vysvětlil předseda Fedu Jay Powell: "Jak kdysi poznamenal ten chicagský Ferris Bueller: ‚Život jde dost rychle'. Prozatím jsme v dobré pozici, takže můžeme čekat na vyjasnění situace, než začneme uvažovat o jakýchkoli úpravách našeho politického postoje.“



2. Podpora fiskální politiky

Očekává se, že se zvýší fiskální stimuly v eurozóně, a dokonce i ve Spojeném království, kde se prioritou stane zvýšení výdajů na obranu. To nastane asi také v Číně, protože politici se soustředí na zvýšení domácí spotřeby a bojují proti tlaku způsobenému americkými cly. Čínský hospodářský růst byl slušný – lepší, než se očekávalo, ale k potlačení tlaků v podobě vysokých cel bude zapotřebí značných stimulů. Naopak Spojené státy stále agresivně snižují federální výdaje, což rozhodně není stimulační. A případné snížení daní nemusí být adekvátní protiváhou výrazného poklesu vládních výdajů.



3. Valuace

Ocenění amerických akcií bylo mnohem vyšší než ocenění akcií v jiných regionech. Například index MSCI USA měl nedávno P/E ratio 25,11 a forwardové P/E 20,53.4 Ve srovnání s jinými hlavními indexy:

- index MSCI Europe: Index MSCI UK: P/E ratio 15,53 a forward P/E ratio 13,73

- Index MSCI UK: Index MSCI MS UK je v porovnání s indexem MSCI UK v Japonsku: P/E 13,27 a forwardový poměr P/E 11,94

- Index MSCI Japan: Index MSCI All-Country World: P/E ratio 13,74 a forwardové P/E ratio 13,55

- Index MSCI All-Country World: Někteří investoři mohou být schopni dlouho ignorovat nebo alespoň tolerovat vysoké ocenění. V obdobích výrazné nejistoty však na ocenění může záležet více. V tomto prostředí „výjimečné“ nejistoty mohou být investoři k vysokým oceněním ještě přísnější.



4. Politická nejistota v USA

Politická nejistota může mít tlumící účinek na investice podniků a plány na najímání zaměstnanců. Viděli jsme to během celních válek za první Trumpovy vlády. Tentokrát cla zasahují více a nejistota je mnohem větší. Minulý týden například generální ředitel banky sdílel: „S přibývajícími náznaky zpomalování hospodářské aktivity ve světě se zvyšuje pravděpodobnost recese. Naši klienti, včetně ředitelů firem a institucionálních investorů, jsou znepokojeni krátkodobou i dlouhodobou nejistotou, která omezuje jejich schopnost dělat důležitá rozhodnutí.“ A nejistota v případě americké politiky se každým dnem zvyšuje, přičemž v poslední době se objevují obavy, že prezident Donald Trump odvolá předsedu Fedu Jaye Powella, což by mohlo mít pro trhy velmi negativní dopad. Stručně řečeno, tato míra politické nejistoty může být velmi destabilizující a je v rozporu s historickou rolí americké vlády jako stabilizační síly pro ekonomiku a trhy.



5. Američtí spotřebitelé

Středem celních válek bude pravděpodobně americký spotřebitel, a to bude pro ekonomiku, která je tak silně závislá na spotřebitelských výdajích, problematické. To platí zejména v případě, že dojde k výraznému zvýšení nezaměstnanosti, které by mohlo být důsledkem současné fiskální politiky. V březnu jsme byli svědky toho, že maloobchodní tržby byly lepší, než se očekávalo, ale to může jen přispět k tlakům, kterým budou maloobchodní tržby čelit do budoucna.



6. Výhled do budoucna

V budoucnu je pravděpodobné, že dojde k větší volatilitě a nejistotě, zejména v USA. Je důležité, aby se investoři zaměřili na svůj investiční časový horizont, který je obvykle mnohem delší než průměrná recese nebo prezidentské období. Je také důležité mít na paměti klíčové koncepty, jako je udržování vlastní investiční politiky, dobrá diverzifikace, pravidelné rebalancování a dokonce i hledání příležitostí, jak využít nejistoty a volatility.