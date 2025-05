Trhy se po turbulencí usadí, myslí si šéf Goldman Sachs

Generální ředitel americké investiční banky David Solomon věří, že aktivita v oblasti fúzí a uvádění akcií na burzu najde stabilní úroveň navzdory nejistotě, která vedla ke zpomalení aktivity ve všech investičních bankách. Uvedl to v rozhovoru s agenturou Bloomberg.

„Pokud míra nejistoty dále poroste, nebude tu stejná míra kapitálové aktivity - ale věci se uklidní,“ řekl Solomon v úterním rozhovoru s Francine Lacquaovou z Bloomberg Television. "Lidé potřebují uzavírat transakce, potřebují získávat kapitál, potřebují likviditu pro své investice. Součástí toho je jen reset očekávání." Bankovní manažer varoval, že současná úroveň politické jistoty je nezdravá pro veřejné i soukromé trhy, na kterých má jeho společnost rostoucí podíly.

V rozhovoru, který byl poskytnut v Oslu před výroční investiční konferencí norského státního investičního fondu, Solomon varoval, že propouštění bude pravděpodobně přibývat, protože vedení podniků považuje řízení výdajů za klíčovou prioritu pro tento rok. „Dosavadní politické kroky zvýšily míru nejistoty do té míry, že si myslím, že to není zdravé pro investice a růst,“ řekl Solomon. „Jak mluvím s generálními řediteli a s našimi klienty, brzdí investice a rozhodně utahují opasky.“

Zatímco aktivita v oblasti transakcí zůstala letos zatím nižší, než se očekávalo, obchodní oddělení bank profitovala z nejistoty na trzích. Obchodníci s akciemi v zaznamenali za první tři měsíce letošního roku rekordní čtvrtletí, což odráží trend na celé Wall Street.

Solomona podle jeho slov povzbuzuje to, co slyší od amerického ministerstva financí ohledně uvolnění tamní bankovní regulace. Také se vyjádřil k regulaci v Evropě, kde rozsáhlý stimulační balíček v Německu zlepšil naděje na růst regionu. Finančník doufá, že úředníci v Bruselu zruší regulaci, která brání soudržnému růstu kapitálových trhů a konsolidaci bankovního sektoru.

„Rozhodně si odnáším pocit odhodlání a nadšení, že se skutečně pohneme kupředu a prolomíme některé regulační bariéry, které zde brzdily růst, a to by bylo docela konstruktivní,“ řekl s odkazem na Evropu. „Růstu by také prospěla stimulační fiskální opatření.“



Zdroj: Bloomberg