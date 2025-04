Trump ulevil americkým automobilkám od cel

Americký prezident Donald Trump v úterý večer podepsal dvojici výnosů, které mají snížit dopad jím zaváděných cel na americké automobilky. Amerických výrobců se nemají týkat některé dovozní přirážky a rovněž budou moci levněji pořizovat dovážené díly.



Trump podepsal exekutivní příkazy na palubě prezidentského speciálu během cesty do státu Michigan, který je kolébkou amerického automobilového průmyslu a kde si prezident na mítinku s příznivci připomněl 100 dní od začátku svého druhého mandátu.



Právě zavádění cel na dovoz z desítek zemí světa je patrně nejviditelnější součástí Trumpovy hospodářské strategie, která má podle něho přivést výrobu do USA a vyrovnat americký obchodní deficit. Ekonomové opatření kritizují, neboť podle nich může zpomalit hospodářský růst a vést ke zdražování. Ozvaly se i některé americké firmy, mezi nimi automobilky či .



Trump již po značném oslabování amerických trhů a sílících kritických hlasech odložil platnost části původně zavedených cel, která označuje za reciproční.



Nyní podepsal výnosy, které mají automobilkám ušetřit náklady za již platná cla na dovoz oceli či hliníku, stejně jako na dovoz zboží ze sousedních zemí Kanady a Mexika. Automobilky zároveň získají kredity až do výše 15 procent hodnoty vozidel montovaných v USA, které budou moci uplatnit proti hodnotě dovážených dílů. "Chceme jim jen pomoci," řekl Trump novinářům s tím, že opatření má platit "krátkou dobu".



USA vybírají clo na dovoz automobilů ve výši 25 procent od 3. dubna. Od 3. května má vstoupit v platnost rovněž clo na dovoz dílů.



Zmíněné americké automobilky spolu s dalšími výrobci jako Toyota, , či Hyundai se podle agentury Reuters adresovaly Bílému domu a vládním úřadům dopis, v němž žádaly o pomoc kvůli clům.



"Většina dodavatelů automobilů není kapitálově připravena na náhlé narušení trhu vyvolané cly. Mnozí z nich se už teď nacházejí v nouzi a budou čelit zastavení výroby, propouštění a bankrotu," stojí v dopise s tím, že "stačí selhání jednoho dodavatele, aby se v automobilce zastavily výrobní linky".