Trumpův návrh daňového zákona směřuje ve Sněmovně reprezentantů k hlasování

Rozsáhlý návrh zákona o daních a výdajích, jak jej hodlá prosadit prezident Donald Trump, v americké Sněmovně reprezentantů překonal zásadní překážku a směřuje k hlasování. Pokud projde, čeká jej debata v Senátu, což může trvat i několik týdnů. Ve hře je prodloužení daňových škrtů z roku 2017 a zavedení nových daňových úlev. Návrh ale počítá i s rušením některých dotací a dál by zvýšil už tak vysoké zadlužení Spojených států, uvedla agentura Reuters.



Sněmovna v noci na dnešek hlasovala zhruba po stranické linii poměrem 217 hlasů pro návrh a 212 proti. Nové úlevy by se vztahovaly například na příjmy ze spropitného nebo na splátky půjček při nákupu automobilu. Návrh ale už nepočítá s mnoha subvencemi u obnovitelných zdrojů, zvyšuje ale výdaje na armádu a na činnost imigračních úřadů. Kromě toho by zpřísnil nárok na potravinové a zdravotní programy, které slouží milionům Američanů s nízkými příjmy.



Navrhovaný zákon – kterému Trump říká "jeden velký krásný návrh zákona" – by také zvýšil státní dluh. Ten už nyní dosahuje 36,2 bilionu dolarů (798 bilionů Kč) a pokud zákonodárci Trumpův návrh schválí, zvýší se v příštích deseti letech o 3,8 bilionu dolarů, uvádí nezávislý Rozpočtový úřad Kongresu (CBO).



Opoziční demokraté jsou proti návrhu, připojil se k nim ale jen jediný republikán, a sice Thomas Massie, považovaný za fiskálního jestřába. Zákonodárci by měli o návrhu znovu hlasovat dnes ráno místního času (odpoledne SELČ), a pokud návrh projde, posune se pak do Senátu. V něm, stejně jako ve Sněmovně reprezentantů, mají Trumpovi republikáni většinu.



Nebylo přitom jasné, zda si předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson zajistí potřebnou podporu od své vlastní těsné republikánské většiny, která činí 220 ku 212. Po schůzce v Bílém domě a s pravověrnými konzervativci ale vyjádřil důvěru, že návrh zákona dolní komorou Kongresu projde. Konzervativcům se nelíbilo, že návrh neobsahuje další škrty ve výdajích.



Republikáni jsou ohledně návrhu zákona hluboce rozděleni, což vyvolává otázky, zda budou schopni shromáždit hlasy pro jeho schválení. Demokraté jsou totiž ve své odporu jednotní. Po neúspěšném startu v jednom kongresovém výboru minulý týden legislativa prošla ve středu večer dalším výborem až po maratonu jednání, které zabralo skoro 22 hodin. Demokraté podali více než 520 pozměňovacích návrhů v neúspěšné snaze o změnu navrhované legislativy.



"Budeme se bránit a budeme bojovat, co to jen půjde," řekl zástupce demokratů Jim McGovern. "Tento návrh zákona je podvod. Je to daňový podvod, jehož cílem je okrást vás, americký lid, a dát peníze Trumpovým milionářským a miliardářským přátelům,“ dodal.



Ratingová agentura minulý týden snížila hlavní rating Spojených států z nejvyšší možné známky Aaa o jeden stupeň na známku Aa1, zdůvodnila to právě narůstajícím dluhem. Nižší rating může vést k dalšímu prodražení financování dluhu. Spojené státy měly nejvyšší rating u všech tří hlavních ratingových agentur do roku 2011, kdy jim nejvyšší známku odebrala agentura Standard & Poor's. V roce 2023 se přidala také agentura Fitch.