Wood: Globální snižování celního zdanění je dobrá věc, Tesla k 2600 dolarům

Ředitelka společnosti Ark Invest Cathie Wood na CNBC uvedla, že Donald Trump má „zajímavý způsob vyjednávání“. Nejdůležitější je přitom to, co je jeho cílem. Podle investorky jde americkému prezidentovi o co největší snížení celních sazeb po celém světě a o co největší pokles obchodních bariér mimo cla. Wood k tomu dodala, že vývoj nyní jde skutečně tímto směrem a globální pokles „celního zdanění je dobrou věcí“.



Na trhy doposud doléhalo to, „co se zdálo být chaotickým rozhodováním,“ na této rovině se ale podle investorky začíná situace také zlepšovat. K tomu dodala, že během posledních tří let probíhala v americké ekonomice „rolling recession“. Tedy recese, která se neprojevila na agregátní úrovni, ale přelévala se z jedné části ekonomiky do druhé. Nyní panují obavy, že recese by mohla postihnout celé hospodářství, ale Wood míní, že situace se bude naopak zlepšovat.



Navíc by se mělo dostavit období rostoucí produktivity, k čemuž už podle expertky dochází ve velkém ve vládním sektoru. Podobné by to mělo být i se soukromým sektorem. Mimo jiné by to mělo znamenat mnohem nižší inflační tlaky. Na otázku týkající se akcií Tesly pak uvedla, že její společnost má pro tento titul cílovou cenu v roce 2030 na 2600 dolarech. Důvěra v toto číslo přitom podle investorky roste s tím, jak nyní pokračuje v uvádění robotaxíků na trh.





V uvedeném čísle navíc není odražena možná hodnota humanoidních robotů. Musk přitom hovoří o tom, že trh s nimi by měl být větší než trh s robotaxíky. Celkově Wood věří v technologický náskok Tesly ve třech klíčových oblastech – u robotů (s tím, že robotaxík je také robot), v uskladnění energií a v umělé inteligenci. Všechny tři oblasti se přitom protínají u humanoidních robotů.



Kate Moore ze Wealth pak na CNBC hovořila o tom, že v ekonomice a na trzích je stále hodně nejistoty a není tak čas na zvyšování váhy rizikových aktiv v investičních portfoliích. Podle obchodní dohoda mezi USA a Velkou Británií nemusí být náznakem toho, že podobně se budou vyvíjet jednání s dalšími zeměmi. Akcie se nyní přitom „obchodují na nadějích a jsou naceněny na dokonalost“.



Moore také řekla, že krátkodobě bude volatilita na trzích vysoká, protože se bude objevovat řada zpráv a informací týkajících se cel a mezinárodního obchodu. se ale věnuje i dlouhodobějšímu výhledu a tématům, která by měla na trzích dominovat. Klíčovou roli bude podle expertky ve firemním sektoru hrát umělá inteligence a nové technologie. Investice do nich sice mohou být o něco nižší, než se čekalo na počátku letošního roku, ovšem stále jde o oblasti, které firmy nemohou ignorovat a do kterých investovat musí.





Zdroj: CNBC