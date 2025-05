Erste a VIG dnes naposledy s dividendou, růst HDP v Německu a další várka celního napětí mezi USA a EU

poprvé kompletně zajistil přepravu LNG z USA do Evropy. Dnes je poslední den obchodování s nárokem na dividendu u a . Z makroekonomických dat zaujme vyšší než očekávaný růst německého HDP, rostoucí inflace v Japonsku a tlak USA na EU ohledně cel. V USA je na přetřesu zásadní rozhodnutí Nejvyššího soudu i kontroverzní zásah u zahraničních studentů Harvardu. Na trzích vzbudila pozornost sázka neznámého investora na růst amerických akcií v hodnotě 3 miliard dolarů. Evropské futures se pohybují kolem nuly.



Futures na evropské akciové indexy: DAX +0,0 %, FTSE 100 –0,0 % a Euro Stoxx 50 +0,1 %.



Energetická společnost poprvé kompletně zajistila přepravu tankeru se zkapalněným zemním plynem (LNG) přes oceán z USA do nizozemského terminálu. Dosud firma plyn objednávala a náklad převzala až v terminálu. Nyní měla na starosti celý přepravní proces.



Morgan Stanley potvrzuje své doporučení na „podvážit“ a zvyšuje cílovou cenu na 870 Kč (oproti předchozím 770 Kč).



Dnes je poslední den, kdy se obchoduje s nárokem na dividendu 3 EUR/akcie. Také se dnes obchoduje poslední den s dividendou 1,55 EUR/akcie.



Německé hospodářství v prvním čtvrtletí rostlo více, než statistici původně odhadovali. Hrubý domácí produkt (HDP) se proti předchozím třem měsícům zvýšil o 0,4 procenta, vyplývá z konečné zprávy spolkového statistického úřadu. Předběžná data stanovovala růst v prvním čtvrtletí jen na 0,2 procenta.



Inflace v Japonsku v dubnu činila 3,5 procenta. Dosáhla tak nejvyšší úrovně od ledna 2023, kdy spotřebitelské ceny rostly meziročně o 4,2 procenta, což udržuje tlak na japonskou centrální banku, aby pokračovala ve zvyšování úrokových sazeb.



USA tlačí na jednostranné snížení cel ze strany EU. Zaměření Evropy na vzájemné snižování cel podle USA nenaplňuje jejich očekávání, uvádí se ve zprávě.



Trumpova administrativa nařídila Harvardu, aby zastavil zápis zahraničních studentů. Současní studenti ze zahraničí (téměř 27 % studentů) musí přejít na jinou školu, jinak ztratí svůj právní status. Škola označila tento krok za nezákonný.



Nejvyšší soud USA ochránil Fed před Trumpovým tlakem na odvolání nejvyšších úředníků. Toto rozhodnutí by mohlo pomoci utišit obavy z možného odvolání šéfa centrální banky Jeromea Powella z postu prezidenta Fedu.



Španělská vláda prosazuje návrh na 100% zdanění domů pro obyvatele ze zemí mimo Evropskou unii, aby se vypořádala s hrozící bytovou krizí.



Záhadný investor vsadil 3 miliardy dolarů na růst amerických akcií, přičemž nakoupil převážně call opce na červen 2027. Hodnota opcí může narůstat s růstem akcií – a také s rostoucí volatilitou. Index Nasdaq 100 od 8. dubna vzrostl o 24 %.