Rozbřesk: Koruna sleduje mzdy i inflaci, opozice vítězí v polských prezidentských volbách a zlotý je pod tlakem

Český HDP rostl v prvním kvartále rychleji, než jsme předpokládali my i ČNB - mezikvartální růst byl revidován z + 0,5 % na +0,8 % a meziroční růst díky tomu zrychlil na 2,2 %. Velmi příznivá je také struktura HDP. Po delší době vedle spotřeby domácností táhly ekonomiku také investice - tomu ostatně odpovídala stabilizace průmyslové výroby v posledních měsících. Naopak dolů ji táhla vládní spotřeba, zatímco příspěvek zahraničního obchodu byl víceméně neutrální.



Silná čísla za první kvartál již i přes anticipovaný negativní dopad amerických cel s vysokou pravděpodobností nezvládnou zkazit číslo za celý rok 2025 - díky vysoké základně z konce roku 2024 a začátku roku 2025. A to i přesto, že předpokládáme v dalším průběhu roku zvolnění investiční aktivity a lehce negativní dopad do vývozů. Proto revidujeme po dnešních silnějších číslech odhad růstu pro rok 2025 z 1, 7 % na 1,9 % a pro rok 2026 z 1,5 % na 1,6 %.



Pro další odhad dynamiky českého hospodářství budeme sledovat zejména dva důležité faktory. Na prvním místě sílu dopadů vyšších cel a obchodního napětí do evropské ekonomiky. Příchozí měkká data (podnikatelské nálady) zatím ukazují na relativní odolnost evropského průmyslu vůči platným 10% clům. Předpokládáme však, že negativní efekty ve výrobě a v poptávce uvidíme z řady důvodů s určitým zpožděním (např. po vyprchání efektu předzásobení).



Druhým důležitým faktorem bude další vývoj na pracovním trhu - útlum průmyslu z posledních kvartálů vedl k mírnému nárůstu míry nezaměstnanosti. Mzdová dynamika však do této chvíle byla vysoká a proto živí rychlý růst spotřeby domácností - hlavní motor českého oživení. To, že časem mzdová dynamika zvolní je poměrně jasné, otázkou je, jak rychle to bude. Detaily HDP z konce uplynulého týdne ukazují zatím jen na mírné zvolnění dynamiky kompenzací zaměstnanců a uvidíme, zda to tento týden potvrdí i čísla za průměrnou mzdu.



Z pohledu ČNB je rychlejší růst i jeho struktura lehce pozitivním překvapením a posílí v bankovní radě přesvědčení, že při dalším snižování sazeb je zapotřebí postupovat velmi obezřetně. Další lehký pokles sazeb o 25 bps vidíme v tuto chvíli nejdříve v listopadu 2025.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v rámci relativně úzkého pásma v okolí 24,90 EUR/CZK. Nijak výrazně ji v posledních dvou dnech nepomohly ztráty dolaru ani lepší čísla za HDP. V tomto týdnu budeme sledovat zejména výsledky květnové inflace (nárůst na 2,1 %), dynamiku průměrné mzdy (lehké zvolnění) a výsledky českého průmyslu a maloobchodu za duben indikující první dopad zvýšené obchodní nejistoty do českých “tvrdých” čísel (ta měkká v čele s náladami v průmyslu vypadala zatím relativně odolně).



Eurodolar

Americký zahraniční obchod vykázal neuvěřitelné zlepšení, které posouvá nowcastý růstu amerického HDP do extrémně kladných hodnot. Například náš Stopař ukazuje růst vyšší než 6 %, GDPNow od Atlantského Fedu téměř 4 %. Dolaru ovšem ani takové zprávy v dnešní situaci nepomáhají a zdá se, že jej opět začíná tlačit do kouta sílící japonský jen.

Na úvod tohoto týdne, který bude plný důležitých dat nás dnes odpoledne čeká index podnikatelské nálady v americkém průmyslu.





Regionální Forex

Zlotý je dnes po ránu pod tlakem, neb kandidát sociálně konzervativní opozice Karol Nawrocki těsně porazil provládního kandidáta. Vládní politika Tuskovy vlády tak bude zčásti omezena, neb prezidentem disponuje v Polsku právem veta, které sejm nemůže přehlasovat. Zlotý v reakci na výsledky voleb oslabuje, ale depreciaci vidíme spíše jako dočasnou záležitost.