Deutsche Bank věří v další Trumpovy ústupky a zvyšuje cíl pro S&P 500 na konec roku

Hlavní stratég sází na to, že Donald Trump bude i nadále ustupovat od své celní politiky, což podpoří růst akcií. Takzvaná strategie „TACO trade“ – tedy víra, že Trump vždy vyměkne, získává mezi investory na popularitě. Chadha nově očekává, že index S&P 500 dosáhne do konce roku 6 550 bodů, a věří v pokračující sílu firemních zisků i stabilní zpětné odkupy akcií.



Bankim Chadha z je opět optimistický a věří, že administrativa Donalda Trumpa bude i nadále ulevovat od cel. „Naším základním scénářem je výrazný růst akcií v případě důvěryhodného ústupu od obchodní politiky,“ napsal v úterý tento hlavní stratég pro americké akcie a globální trhy. „Ve skutečnosti od ní administrativa ustoupila dříve, než jsme očekávali, především kvůli reakci trhu, a ještě předtím, než se objevily právní překážky nebo ekonomické či politické dopady," uvedl stratég. „To posiluje názor, že pokud se negativní dopady cel skutečně projeví, dojde k dalším uvolněním,“ dodal Chadha.



Chadha zvýšil svůj výhled pro index S&P 500 na konci roku o 6,5 %, z 6 150 bodů na 6 550 bodů, což znamená přibližně 10% růst oproti pondělnímu závěru. Tento stratég patřil na začátku roku 2025 mezi největší býky na Wall Street, když předpovídal hodnotu 7 000 bodů, ale v dubnu svůj odhad snížil poté, co trh šokovalo Trumpovo zavedení cel. Podle průzkumu CNBC je v současnosti největším býkem Tom Lee z Fundstrat, který očekává hodnotu indexu 6 600 bodů.





Letošní vývoj S&P 500. Zdroj: CNBC

Nyní Chadha očekává, že fundamentální síla firemních zisků, na které stavěl svou původní tezi, přetrvá, a sází na to, že tzv. „TACO trade“ zmírní případné dopady na trh nebo ekonomiku. „TACO trade“ (zkratka pro „Trump Always Chickens Out“, neboli "Trump vždy vyměkne") je termín, který poprvé použil komentátor Financial Times a který naznačuje, že investoři se mohou spolehnout na to, že prezident od cel nakonec ustoupí. Tento výraz si na Wall Street získává popularitu. A reportérka CNBC Megan Cassella se na něj minulý týden přímo zeptala Trumpa v Oválné pracovně.



„Připomínáme, že před prudkým zvýšením cel měl cyklus stále sílu a různé jeho složky teprve začínaly růst,“ napsal Chadha. „Vidíme dostatek prostoru pro růst akciových pozic – diskreční investoři jsou neutrální a systematické strategie stále podvážené. Očekáváme, že zpětné odkupy akcií zůstanou silné a nevidíme známky toho, že by se firmy stahovaly do ústraní.“



Akcie za poslední dva měsíce zaznamenaly působivý návrat k růstu. Index S&P 500 má za sebou nejlepší měsíční výkon od listopadu 2023, jak investoři stále více věří, že prezident používá hrozbu vysokými cly spíše jako vyjednávací nástroj. V květnu index vzrostl o více než 6 %, zejména poté, co Trump dosáhl předběžné obchodní dohody s Čínou, i když se později s čínským prezidentem Si navzájem obvinili z jejího nedodržování.



Koncem května také federální soud Trumpova cla zrušil, což posílilo důvěru investorů, že nejhorší období cel je za nimi, jen pro to, aby je odvolací soud následně dočasně obnovil.

Zdroj: CNBC