Rizika spojená s plněním rozpočtu se naplňují, uvedla rozpočtová rada

Rizika spojená s plněním letošního státního rozpočtu se začínají naplňovat na příjmové i výdajové straně. Dnes to v pravidelném čtvrtletním stanovisku uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). Zároveň upozornila, že bez dalších konsolidačních opatření překročí v roce 2027 strukturální deficit maximální limit stanovený zákonem o rozpočtové odpovědnosti.



Na příjmové straně rozpočtu NRR v minulosti upozorňovala na nadhodnocené očekávání příjmů z prodeje emisních povolenek, nyní se podle ní tento scénář naplňuje. "Na konci května Evropská komise oznámila stažení emisních povolenek do rezervy tržní stability od září tohoto roku do srpna roku 2026, což znamená snížení objemu povolenek přidělených k prodeji České republice. Naplnění příjmů z prodeje emisních povolenek, kdy státní rozpočet počítá s výnosem v objemu 30 miliard korun, je tak prakticky vyloučeno a také vzhledem k současnému vývoji cen emisních povolenek lze očekávat výnos o zhruba 16 miliard korun nižší," uvedla rada.



Zároveň upozornila, že stažení povolenek se projeví i v očekávaných příjmech státního rozpočtu v příštím roce. Podle rady tak bude nutné upravit střednědobý výhled příjmů při srpnové aktualizaci výdajových rámců státního rozpočtu.



Rada také uvedla, že stát již vyčerpal rozpočtovou rezervu na letošní rok. "Dominantně se jedná o důsledek převodu šesti mld. Kč do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na dotace na obnovitelné zdroje (OZE). V souladu s dřívějšími upozorněními NRR se ukázalo, že prostředky na dotace OZE nebyly rozpočtovány v dostatečné výši. Státní rozpočet tak ještě před polovinou rozpočtového období nedisponuje žádnou rezervou pro pokrytí neočekávaných výdajů," uvedla rada.



Podle ní se naplňuje i riziko zvýšených výdajů na financování nepedagogických pracovníků ve školství, když vláda odložila přesunutí tohoto financování na obce a kraje. Podle původního plánu měly samosprávy tyto pracovníky platit od září, nově se změna uskuteční od ledna. "Vláda tedy musí v rámci schváleného rozpočtu přesunout prostředky z jiných položek. Z dostupných informací však zatím není zcela jasné, odkud budou zdroje přesunuty," upozornila NRR.



Rada také apelovala na další konsolidaci státního rozpočtu. Opatření přijatá současnou vládou podle ní zajistí dodržení limitu pro strukturální deficit pouze do roku 2026. Od roku 2027 bude deficit vyšší, než povoluje zákon, a nerovnováha se bude postupně prohlubovat. "To ukazuje na nutnou potřebu dalších konsolidačních kroků ze strany jakékoli příští vlády, pokud by měla být trajektorie zlepšování strukturálního salda dodržena," uzavřela rada.



Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.