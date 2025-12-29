Zapomeňte na Muska! Larry Ellison je skutečný král technologií roku 2025

Když začínal rok 2025, očekávání byla jasná - největší hvězdou technologického světa bude Elon Musk, miliardář s úzkými vazbami na Bílý dům, vizionář, který ovládá titulky i trhy. Všichni předpokládali, že právě on bude určovat tempo inovací a investic. Jenže dvanáct měsíců plných zvratů ukázalo, že realita je mnohem dramatičtější. Titul „nejvýraznější technologický titán roku“ si dnes oprávněně nárokuje někdo jiný – Larry Ellison.
Ellison, 81letý spoluzakladatel a předseda společnosti Oracle, byl letos vidět všude. Sehrál klíčovou roli téměř v každém velkém byznysovém příběhu – od horečného boomu (či bubliny) umělé inteligence až po megadealy, které otřásly Hollywoodem. Oracle dokonce plánuje získat podíl i v TikToku. Ellisonovo jmění kolísalo spolu s cenou akcií Oraclu, jejichž křivka byla mírně řečeno volatilní. V tomto čtvrtletí klesly akcie Oraclu o zhruba 30 %, což je nejprudší propad od roku 2001.
Rok odstartoval projektem Stargate, snad nejodvážnějším datovým centrem ze všech. 21. ledna, den po Trumpově inauguraci, oznámil prezident po boku Ellisona, Sama Altmana z OpenAI a Masayoshiho Sona ze SoftBank Group, plán na vybudování infrastruktury pro AI v hodnotě 500 miliard dolarů. Oracle nyní cílí na 50 miliard dolarů kapitálových výdajů ve fiskálním roce 2026, což je o 43 % více než zářijový plán a dvojnásobek proti loňsku. Současně plánuje leasingy na zvýšení kapacity cloudu v hodnotě přibližně 248 miliard dolarů a rozšiřuje výstavbu datových center. Financování si zajišťuje i přes velké emise dluhopisů – v září Oracle vydal dluhopisy za 18 miliard dolarů, což patří k největším emisím v historii technologického sektoru. Někteří investoři proto zdražují kreditní deriváty na Oracle kvůli obavám o udržení investičního ratingu.
V létě uzavřela OpenAI dohodu za zhruba 300 miliard dolarů na pronájem obrovského množství výpočetní kapacity od Oraclu, čímž se z ní stává největší zákazník Oraclu. Zpráva o dohodě vystřelila akcie Oracle o 36 % a intradenně na rekordní hodnotu 345,72 dolaru. Zároveň ale přetrvává závislost na OpenAI, přičemž část investorů se ptá, zda bude poptávka od této společnosti dlouhodobě udržitelná. V cloudové infrastruktuře Oracle stále zaostává za AWS, Microsoftem a Googlem. Některé klíčové datové platformy, jako Databricks a Snowflake, dosud neběží na Oracle Cloudu – což podtrhuje, že pověst a adopce budou záviset na úspěšném vybudování AI kapacit a získání referencí.
V září byli investoři byli v extázi. Oracle zveřejnil plný rozsah svého byznysu s OpenAI a Ellisonovo čisté jmění vyskočilo během jediného dne o 89 miliard dolarů na 388 miliard, tj. největší jednodenní nárůst zaznamenaný indexem Bloomberg Billionaires. Na chvíli se stal nejbohatším člověkem na světě a předstihl Muska. Od tehdejších maxim ale akcie ztratily 43 % a uzavřely na přibližně 197,49 dolaru, i když po zprávě o TikToku došlo k krátkému oživení.
V říjnu vedení Oracle načrtlo cíl zvýšit tržby na přibližně 225 miliard dolarů do fiskálního roku 2030 (z 57 miliard ve fiskálním roce 2025), přičemž hlavním motorem má být AI infrastruktura s GPU od Nvidie. Tato hyperrůstová trajektorie ovšem tlačí na ziskovost oproti tradičnímu softwaru Oracle. Historická výstavba datových center optimalizovaných pro AI způsobila, že se poprvé od počátku 90. let dostala cash flow společnosti do záporu. A přechod k AI infrastruktuře také znamená, že Oracle obětuje marže - ze 77 % v roce 2021 mají podle analytiků do roku 2030 klesnout zhruba na 49 %. Negativní volný cash flow se očekává až do roku 2029. Navíc zajištění masivních závazků může vyžadovat změny v kontraktu s OpenAI nebo další restrukturalizaci financování.
Syn David hollywoodským magnátem
Ellisonovo rostoucí bohatství se propojilo s ambicemi jeho syna Davida stát se hollywoodským magnátem. V srpnu Davidova společnost Skydance Media konečně uzavřela dohodu o převzetí Paramountu, financovanou převážně Ellisonem seniorem. Část investorů i přes volatilitu nevsází proti Larrymu a spoléhá na jeho schopnost odhadovat budoucnost a dotahovat velké technologické sázky.
O několik týdnů později David obrátil svou pozornost na Warner Bros. Discovery a nabídl její převzetí. Jeho otec nabídl pomoc s financováním a osobně přesvědčoval vedení Warner Bros., ale bez úspěchu. Warner Bros. nabídku Paramount Skydance odmítl a přijal tu od Netflixu. Mladší Ellison reagoval nepřátelskou nabídkou, ale i ta byla zamítnuta, když Warner Bros. zpochybnil schopnost firmy zajistit kapitálovou část transakce. V reakci na to Larry Ellison souhlasil s osobní garancí financování ve výši 40,4 miliardy dolarů. Ale ani nejnovější nabídka společnosti Paramount Skydance na koupi Warner Bros Discovery stále není dostatečně dobrá. Významný akcionář Harris Oakmark uvedl, že bude čekat na lepší nabídku od společnosti Paramount.
Ellison je nyní pátým nejbohatším člověkem na světě s majetkem těsně pod 250 miliard dolarů. Má tedy dost aktiv, aby garanci mnohonásobně pokryl. Nicméně jeho vysoká koncentrace v akciích Oracle znamená, že není jasné, kolik hotovosti by mohl okamžitě uvolnit, pokud by musel poskytnout celou částku 40,4 miliardy, což vyvolává možnost, že by musel prodat akcie nebo zastavit další podíly.
Před rokem 2025 Ellison využíval své peníze hlavně na sbírání trofejí – letadel, plachetnic, nemovitostí v Malibu a velké části havajského ostrova Lanai. Občas se zapojil do Hollywoodu podporou filmů svých dětí. Nyní je jeho jmění svázáno s tvrdě konkurenčním trhem AI a dosud neprověřenou, zadluženou mediální společností vedenou jeho synem. Budoucí důvěryhodnost Oracle bude stát na tom, zda firma skutečně vybuduje a dodá jedny z největších tréninkových clusterů na světě, jak slibuje.