Wall Street po Vánocích v klidu: nízké objemy, mírně pozitivní sentiment

26.12.2025 22:02
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Obraz pátečního obchodování na Wall Street 26.12.2025 se obecně udál v klidném tónu, avšak s pozitivní náladou.

S&P 500 se krátce dostal na intradenní rekord na úrovni 6.945 b. před mírným poklesem, Dow Jones i Nasdaq se držely téměř beze změn, a to na 48.635 b., resp. 23.633 b.

Obchodování probíhalo při nižší likviditě, což způsobil i fakt, že mnoho institucionálních investorů je stále ještě mimo hru, a to díky zkrácenému týdnu mezi svátky.

Solidní týden potvrdily dnes akcie Nvidia, které jako jedny z mála velkých firem z Mag7 zakončily seanci v zisku okolo 1,5 %, kdežto například akcie Tesly odepsaly přes 1 %.

Nvidia dnes po zprávách o strategickém partnerství/licensing Groq vzrostla cirka o 1,5 %. Akcie se drží nad klíčovými technickými úrovněmi a analytici vidí dál silný růstový potenciál s průměrnou 12M cílovou cenou 258 USD, což se rovná potenciálu cirka 34 %. Nízké sváteční objemy, avšak mohou zvyšovat volatilitu, tedy větší pohyby nemusí být dlouhodobě vypovídající.

Ceny zlata a stříbra i nadále rostly, což se může dít často v takovýchto utlumených seancích, když investoři hledají bezpečné přístavy, kterými letos nejsou ropa či americký dolar. Zlato se obchodovalo na úrovni 4.523 USD za troyskou unci a unce stříbra kolem 77,50 USD, což u prvého je růstu přibližně 1 % a druhý jmenovaný cenný kov rostl cca. O více jak 7 %.

Západotexaská lehká ropa WTI ztratila zhruba 3 % a severomořský Brent odepsal okolo 2,5 %. WTI 56,73 USD/barel, Brent 60,63 USD/barel.





