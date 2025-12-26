Wall Street po Vánocích v klidu: nízké objemy, mírně pozitivní sentiment

Obraz pátečního obchodování na Wall Street 26.12.2025 se obecně udál v klidném tónu, avšak s pozitivní náladou.
S&P 500 se krátce dostal na intradenní rekord na úrovni 6.945 b. před mírným poklesem, Dow Jones i Nasdaq
se držely téměř beze změn, a to na 48.635 b., resp. 23.633 b.
Obchodování probíhalo při nižší likviditě, což způsobil i fakt, že mnoho institucionálních investorů je stále ještě mimo hru, a to díky zkrácenému týdnu mezi svátky.
Solidní týden potvrdily dnes akcie , které jako jedny z mála velkých firem z Mag7 zakončily seanci v zisku okolo 1,5 %, kdežto například akcie Tesly odepsaly přes 1 %.
Nvidia dnes po zprávách o strategickém partnerství/licensing Groq vzrostla cirka o 1,5 %. Akcie se drží nad klíčovými technickými úrovněmi a analytici vidí dál silný růstový potenciál s průměrnou 12M cílovou cenou 258 USD
, což se rovná potenciálu cirka 34 %. Nízké sváteční objemy, avšak mohou zvyšovat volatilitu, tedy větší pohyby nemusí být dlouhodobě vypovídající.
Ceny zlata
a stříbra
i nadále rostly, což se může dít často v takovýchto utlumených seancích, když investoři hledají bezpečné přístavy, kterými letos nejsou ropa
či americký dolar
. Zlato
se obchodovalo na úrovni 4.523 USD
za troyskou unci a unce stříbra
kolem 77,50 USD
, což u prvého je růstu přibližně 1 % a druhý jmenovaný cenný kov rostl cca. O více jak 7 %.
Západotexaská lehká ropa WTI
ztratila zhruba 3 % a severomořský Brent
odepsal okolo 2,5 %. WTI
56,73 USD/barel, Brent
60,63 USD/barel.