Trumpova dohoda nestačí: Čína dál brzdí americký přístup k vzácným zeminám

Čína nadále omezuje dodávky vzácných zemin, které Spojené státy potřebují k výrobě permanentních magnetů a dalších produktů, a to i přes říjnovou dohodu prezidenta Donalda Trumpa s čínským protějškem o zrušení těchto omezení, uvádějí účastníci trhu.
Podle více než desítky spotřebitelů, výrobců, vládních úředníků a obchodních expertů Čína sice zvýšila dodávky hotových výrobků, americký průmysl však stále nemá přístup k surovinám nutným pro jejich vlastní výrobu, což je klíčová priorita administrativy. Tito lidé požádali o anonymitu, protože diskutují neveřejné záležitosti.
Omezený obchod ukazuje na přetrvávající napětí ve vztazích mezi USA a Čínou od doby, kdy Trump a Si Ťin-pching 30. října v Jižní Koreji uzavřeli příměří. USA tehdy snížily cla a Čína slíbila obnovit dodávky vzácných zemin. Trump označil dohodu za „de facto odstranění“ řady omezení, která Čína uvalila.
Omezováním dodávek surovin Čína brzdí snahy USA vybudovat vlastní průmysl na zpracování vzácných zemin, používaných ve všem od spotřební elektroniky až po naváděcí systémy raket. Administrativa Donalda Trumpa považuje rozvoj domácí výrobní kapacity za strategickou prioritu poté, co Čína roky budovala globální monopol.
Bílý dům na žádost o komentář nereagoval. Představitelé administrativy v posledních týdnech tvrdí, že Čína podmínky dohody dodržuje.
Podle oficiálních čínských údajů zveřejněných 20. prosince klesly dodávky do USA v listopadu o 11 % oproti říjnu, ale zůstávají nad minimy z dubna, kdy je Peking omezil. Celkový export vzácných zemin a produktů vzrostl v listopadu o 13 % oproti předchozímu měsíci, uvádí výpočty agentury Bloomberg na základě celních dat.
Mluvčí čínského ministerstva obchodu uvedl, že měsíční výkyvy v obchodních datech jsou „běžné“ a dodal, že země se zavázala udržovat stabilitu globálních dodavatelských řetězců. Peking tvrdí, že již schválil některé žádosti o export vzácných zemin, ale nadále omezuje dodávky určené pro vojenské dodavatele.
Podle představitelů průmyslu je však realita pro americké firmy jiná.
„Materiály z Číny nedostanete, pokud jste americká společnost – dysprosium v kovové ani oxidové formě prostě nezískáte,“ řekl Scott Dunn, generální ředitel společnosti Noveon Magnetics Inc., s odkazem na své kontakty v oboru. Noveon patří mezi málo amerických výrobců permanentních magnetů. Firma sama vzácné zeminy z Číny nenakupuje, ale Dunn uvedl, že někteří jeho zákazníci ano.
„Mimo Čínu lze vyrobit 50 000 tun, ale ani zdaleka není dostatek vzácných zemin, které by tuto výrobu mimo Čínu pokryly,“ dodal Dunn. „Čína omezuje suroviny, aby si udržela tuto pozici.“
Podle Gracelin Baskaran, ředitelky programu bezpečnosti kritických minerálů v Centru pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu, uvolnění omezení zatím odstranilo riziko, že odvětví jako automobilový či technologický průmysl budou muset zastavit výrobu. „Protože dovážíme spíše hotové produkty než suroviny, dopad není tak výrazný,“ uvedla. „Díky vyšším dovozům je situace mírnější.“ Celkový čínský export surovin od loňska vzrostl, ale USA nezaznamenaly podobný nárůst. Evropská unie přitom 15. prosince oznámila, že Čína začala udělovat licence s delší platností, aby evropské firmy mohly získat vzácné zeminy.
USA a Čína se stále nedohodly na klíčových detailech, jak Peking uvolní prodej vzácných zemin, uvedl zdroj obeznámený s jednáním. Bloomberg minulý měsíc informoval, že obě strany daly svým týmům čas do konce listopadu na dohodu o tzv. „obecných licencích“ pro export. To vyvolává obavy, že příměří může zkolabovat.
„Uzavřeli jsme různé dočasné dohody v Londýně, Ženevě, Jižní Koreji – a byly porušeny,“ řekla Baskaran. „Žádná dohoda zatím nebyla konečná, což oprávněně vyvolává nervozitu v průmyslu.“
Blížící se vypršení šestiměsíčních dočasných exportních licencí, které Čína schválila začátkem léta, znamená, že americké firmy budou současně žádat o jejich prodloužení. Kupující se obávají, že Čína – stejně jako v květnu a červnu – může zpomalit schvalování, což průmysl vnímá jako formu kontroly exportu.
„Podle doporučení čínských právníků je vhodné podat žádosti o licence ještě před vypršením pauzy,“ uvedl Mark Ludwikowski, vedoucí mezinárodní obchodní praxe společnosti Clark Hill. „Pokud se situace zhorší, mohou to kdykoli zastavit.“
Zdroj: Bloomberg