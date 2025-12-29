Historický skok stříbra: Rekord 83,6 USD, poté výběr zisků

Stříbro dnes poprvé vystřelilo nad hranici 80 dolarů za unci, než následně většinu zisků odevzdalo. Prudká volatilita odráží realizaci zisků i ústup části geopolitických obav, které v posledních týdnech podporovaly poptávku po bezpečných aktivech. Kov si letos připsal už 181 % a výrazně překonává zlato díky své nové pozici strategické suroviny v USA, omezené nabídce a nízkým zásobám.
Cena stříbra dnes poprvé překonala hranici 80 USD (1650 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Později však své zisky smazala, protože investoři vybírali zisky a zároveň polevilo geopolitické napětí, které v předchozích dnech podporovalo poptávku po bezpečných aktivech. Stříbro si letos připsalo už zhruba 181 procent a svým výkonem výrazně překonalo zlato. K růstu mu pomohlo zejména to, že v USA je nově považováno za strategicky důležitou surovinu, ale také omezená nabídka a nízké zásoby. Tyto faktory se potkávají s rostoucí poptávkou ze strany průmyslu i investorů, což cenu stříbra dál tlačí vzhůru.
Cena stříbra na spotovém trhu, tedy k okamžitému dodání, brzy ráno stoupla až na rekordních 83,62 dolaru za unci, napsala agentura Reuters. Později však své zisky smazala a kolem 7:40 SEČ se stříbro prodávalo za 77,3 dolaru za unci, ztrácelo tak 2,5 procenta.
Spotová cena zlata ve stejnou dobu klesala o téměř jedno procento na 4490 USD za unci, když v pátek dosáhla rekordních 4549,71 USD. V letošním roce zatím cena stoupla o 72 procent a překonala několik rekordních maxim. Zlatu pomohla řada faktorů, včetně sázek na další snížení úrokových sazeb v USA, geopolitické napětí či silná poptávka od centrálních bank.
"Kombinace realizace zisků a zdánlivě produktivních rozhovorů mezi Trumpem a Zelenským ohledně potenciální mírové dohody dostala zlato a stříbro do defenzivy," uvedl k dnešnímu vývoji analytik firmy KCM Trade Tim Waterer. Americký prezident Donald Trump v neděli uvedl, že on a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se velmi přiblížili k dohodě o ukončení války na Ukrajině a možná ji mají na dosah.
Waterer se domnívá, že zlato by v příštím roce mohlo stoupnout až na 5000 USD za unci, pokud bude příští šéf centrální banky USA (Fed) nakloněn nižším úrokovým sazbám. Snížení sazeb a pokračující silná průmyslová poptávka v kombinaci s nedostatkem nabídky by pak podle něj mohly způsobit růst ceny stříbra příští rok na 100 USD za unci.