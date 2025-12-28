Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Fond, který poráží 99 % konkurence: Automobilky jsou nové banky

Fond, který poráží 99 % konkurence: Automobilky jsou nové banky

28.12.2025 12:32
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Evropské automobilové akcie jsou připraveny na nadvýkonnost po letech zaostávání, tvrdí investor, který poráží trh a prodává dlouhodobé vítěze v bankovním sektoru.

Divas Asset Management zvýšil podíl automobilových společností ve svém fondu Eurozone Value na zhruba čtvrtinu, oproti asi 15 % před rokem, uvedl manažer Hansueli Jost. Čtyřiašedesátiletý Jost dodal, že od září je poprvé za 17 let podvážený v bankách.

Eurozone Value snížil své podíly v Societe Generale a ABN Amro Bank, čímž pokračuje v rotaci od bank, která začala na jaře 2024. Mezi současné držby patří automobilka Mercedes-Benz Group AG a výrobce autodílů Forvia. Jost také zvýšil podíly v defenzivních titulech, jako je belgický pivovar Anheuser-Busch InBev a německý Henkel, uvedl manažer, jehož fond za posledních pět let dosahoval průměrného ročního výnosu 20 %, což je lepší než 99 % konkurentů.

Graf: Akcie automobilového sektoru eurozóny zaostávaly za bankami

auto ss

Zdroj: Bloomberg

"Retailové banky jsou nyní férově oceněné," řekl Jost. "Všichni jsou v nich a teď je těžké najít dalšího kupce. Proto jsme přešli do automobilového sektoru, protože ten je nyní novými retailovými bankami." Letos fond ve správě Josta a Leonarda De Fezzy ve výši 520 milionů eur (610 milionů dolarů) dosáhl výnosu 34 %.

Jeho změna portfolia je příkladem toho, jak kontrariánští investoři v Evropě hledají další vítěze poté, co banky několik let nadvýkonně rostly. Makléřské firmy a další správci fondů stále vidí prostor pro růst těchto akcií, nejvýkonnějšího sektoru v Evropě letos i od pandemického dna v roce 2020.

Strategové UBS Global Wealth Management minulý měsíc zvýšili hodnocení evropských bank na "atraktivní" díky zlepšujícímu se růstu úvěrů a robustním výnosům pro akcionáře. Index bank eurozóny letos vzrostl o 89 % díky silným ziskům, štědrým výplatám investorům, zlepšujícím se ekonomickým vyhlídkám a konsolidaci odvětví.

Jost, který tvrdí, že přestal číst brokerské analýzy akcií před více než 20 lety, vyvinul svou strategii vyhledávání hodnoty během čtyřicetileté kariéry ve firmách jako Morgan Stanley, UBS a GAM Holding.

Jeho portfolio tvoří asi 25 akcií vybraných z univerza, které postupně zúžil na pouhých 80 převážně velkých, likvidních společností "dominantních alespoň v jedné produktové kategorii", uvedl. V krizi dokážou takové firmy mnohem lépe chránit volný peněžní tok než ty, které dominantní nejsou, dodal správce fondu, který obecně hledá akcie obchodované alespoň 30 % pod jeho odhadem férové hodnoty.

V případě automobilového průmyslu jsou prodeje pravděpodobně na dně, řekl Jost, takže pro akcie je jen malý prostor pro pokles. Měly by prudce růst, i kdyby se zisky jen normalizovaly, podpořené nízkým oceněním a robustními, hotovostí nabitými rozvahami, dodal. Navíc pokud se širší trh propadne, automobilky by měly obstát lépe než velcí vítězové posledních let, řekl.

Automobilky tento týden získaly určitou úlevu, když Evropská unie ustoupila od faktického zákazu spalovacích motorů a nabídla větší flexibilitu při přechodu na čistší dopravu.

"Pokud se trh konsoliduje, můžete prodat to, co vlastníte, a svět vlastní technologie a růst," řekl Jost. "Nikdo nevlastní auta, takže nikdo nebude prodávat auta." Jost je spokojený s držením neoblíbených akcií, protože vidí mnohem větší potenciál než u dlouhodobých vítězů, jako jsou banky. "Pokud máte více než 70 % podílů na víceletých minimech, zatímco trh je na historických maximech, nemusíte být raketový vědec, abyste viděli, že jde o velmi atraktivní příležitost," řekl Jost.

Zdroj: Bloomberg

 
 
 
 
 

Čtěte více:

Perly týdne: Na dům nemáme, tak nakoupíme akcie?
19.12.2025 12:07
Perly týdne: Na dům nemáme, tak nakoupíme akcie?
Sung Cho z Goldman Sachs Asset Management si nemyslí, že by investice ...
BoJ zvýšila sazby na nejvyšší úroveň za 30 let. Další růst může přijít do půl roku
19.12.2025 10:23
BoJ zvýšila sazby na nejvyšší úroveň za 30 let. Další růst může přijít do půl roku
Japonská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 0,75 %, te...
UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557159
19.12.2025 9:51
UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557159
UNICAPITAL Invest VI a.s. IČ: 117 86 558 Společnost UNICAPITAL Invest...
Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů
19.12.2025 11:04
Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů
Výrazný propad v poptávce v Číně posílá akcie Nike prudce dolů. Děje s...
První dodávky H200 na obzoru? Trumpova administrativa přezkoumává prodeje AI čipů Nvidie do Číny
19.12.2025 12:50
První dodávky H200 na obzoru? Trumpova administrativa přezkoumává prodeje AI čipů Nvidie do Číny
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila přezkum, ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.12.2025
12:32Fond, který poráží 99 % konkurence: Automobilky jsou nové banky
8:47Víkendář: Stalo módní odmítat neoliberalismus, ale argumenty proti němu jsou poměrně slabé
27.12.2025
17:08Korinek: Naše děti už pravděpodobně nezažijí stejný trh práce jako my
12:30Trumpova dohoda nestačí: Čína dál brzdí americký přístup k vzácným zeminám
8:42Víkendář: Proč se svět vzdal toho, co tak dobře fungovalo?
26.12.2025
22:02Wall Street po Vánocích v klidu: nízké objemy, mírně pozitivní sentiment  
17:44Naše ekonomika směrem k udržitelné rovnováze?
15:14Perly týdne: Magické číslo a datová centra ve vesmíru
13:11Nvidia rozjíždí velkou hru: licencuje technologii Groq a získává jeho špičkové manažery
11:06Historický růst drahých kovů: Proč zlato a stříbro lámou rekordy?
7:46Investiční výhled 2026: Dluhy dlouho nejsou problém... Až najednou ano  
25.12.2025
20:42Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
17:17Česká ekonomika v regionálním kontextu a v příštím roce
15:11Jak Buffett měnil pohled na investice a co se změní po jeho odchodu z čela Berkshire Hathaway
10:41Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI  
24.12.2025
17:17Návratnost amerického trhu v příštím roce
15:15Zlato dnes historicky poprvé prolomilo 4500 dolarů za unci. Na rekordech stříbro i platina
12:15Nová fáze trhu podle Goldman Sachs: Horké valuace, AI boom a vyšší volatilita  
11:25Jak trhy (ne)obchodují přes vánoční svátky a přelom roku? Přinášíme přehled
8:52Investiční výhled Patria Finance: Pět klíčových témat pro rok 2026  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    Nebyla nalezena žádná data
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět