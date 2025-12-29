Hledat v komentářích

Detail - články  
Jednání USA–Ukrajina postupují, čínské manévry u Tchaj-wanu a stříbro poprvé nad 80 USD

Jednání USA–Ukrajina postupují, čínské manévry u Tchaj-wanu a stříbro poprvé nad 80 USD

29.12.2025 8:45
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Americký prezident Donald Trump uvedl, že rozhovory s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o možné mírové dohodě vykazují „značný pokrok“, přičemž klíčovým bodem zůstává budoucí status Donbasu. Paralelně varuje bývalý eurokomisař Thierry Breton před tlakem USA na regulaci sociálních sítí a Čína zahajuje rozsáhlé vojenské manévry kolem Tchaj-wanu v reakci na nový americký zbrojní balíček. Na trzích mezitím pokračují extrémní pohyby v komoditách — stříbro poprvé prolomilo hranici 80 dolarů za unci a měď se vyšplhala k 13?000 USD za tunu kvůli obavám z omezené nabídky. Futures jsou v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,4 %.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že v rozhovorech s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o možné mírové dohodě dosáhl „značného pokroku“, ale že její uzavření může trvat několik týdnů a že neexistuje žádný stanovený časový harmonogram. Klíčovým bodem je budoucnost ukrajinského Donbasu. Americký vůdce se před schůzkou telefonicky spojil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a uvedl, že s ním plánuje znovu hovořit po setkání se Zelenským.

Bývalý šéf digitálních technologií EU Thierry Breton v televizi TF1 uvedl, že unie musí odolat tlaku USA na ovlivnění jejích pravidel pro regulaci sociálních sítí poté, co dostal od Trumpovy administrativy zákaz cestování do USA. Instituce v Bruselu označil za „velmi slabé, příliš slabé“.

Čína zahájila vojenské manévry kolem Tchaj-wanu, které budou zahrnovat cvičení s ostrou střelbou. Tento krok přichází poté, co USA oznámily jeden z největších zbrojních balíčků pro tuto samosprávnou demokracii. Tchajwanské ministerstvo obrany kritizovalo Čínu za „iracionální provokativní akce“.

Cena stříbra poprvé překonala hranici 80 dolarů za unci. Měď na Londýnské burze kovů prudce klesla k historickému maximu 13 000 dolarů za tunu, poháněnému obavami z omezenější nabídky.


 

