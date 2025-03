Tencent investoval 1,16 miliardy eur do dceřinky francouzského tvůrce videoher Ubisoft (+10 %)

Francouzský výrobce videoher Entertainments získal strategickou investici od čínské herní firmy Tencent. Ta za investici 1,16 miliardy eur (28,9 miliardy Kč) získá menšinový podíl v nově vzniklé dceřiné společnosti Ubisoftu. Francouzský výrobce o investici a vzniku dceřiné společnosti informoval ve čtvrteční tiskové zprávě. Akcie Ubisoftu dnes dopoledne reagovaly na burze růstem o více než deset procent.







Hodnota nové společnosti se odhaduje přibližně na čtyři miliardy eur (99,8 miliardy Kč). Součástí by měly být populární herní značky jako Assassin’s Creed, Far Cry a Tom Clancy’s Rainbow Six.



Podle generálního ředitele Ubisoftu Yvese Guillemota pomůže investice nejen vývoji zmíněných herních franšíz, ale také finanční stabilitě společnosti. Analytici Morningstar uvedli, že finanční injekce ze strany čínského investora odpovídá přibližně dvěma třetinám tržní hodnoty firmy před oznámením transakce, uvedla agentura Reuters.



Akcie Ubisoftu se v dnes kolem 10:00 SEČ na pařížské burze obchodovaly za více než 14,20 eura, což představuje nárůst o 10,2 procenta. Cena odpovídá tržnímu ohodnocení kolem 1,9 miliardy eur.



Ubisoft minulý týden oznámil vydání nejnovějšího dílu série Assassin’s Creed Shadows. Titul by mohl hrát klíčovou roli v dalším posílení pozice společnosti na trhu videoher, dodal Reuters.



O zájmu Tencentu o vstup do Ubisoftu už na konci loňského roku informovala agentura Bloomberg. Firma tehdy čelila tlaku aktivistického investora AJ Investment sídlícího na Slovensku. Ten vyzval ke změně generálního ředitele a naléhá na přechod do soukromých rukou nebo prodej.



Ubisoft řídí zakládající rodina Guillemotových, která podle loňské výroční zprávy vlastnila 20,5 procenta hlasovacích práv. Tencent už tehdy disponoval 9,2 procenta hlasovacích práv.

(Zdroj: čtk, Patria)