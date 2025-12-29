BYD zřejmě sesadí Teslu z trůnu. Čínský gigant míří k pozici světové jedničky v elektromobilech

Čínský BYD má podle dosavadních prodejních dat nakročeno k tomu, aby v roce 2025 předstihl Teslu a stal se světovou jedničkou v prodeji elektromobilů. Za jedenáct měsíců dodal přes 2,07 milionu vozů, zatímco by měla podle odhadů zakončit rok kolem 1,65 milionu, tedy v meziročním poklesu. Americká automobilka zároveň čelí slábnoucí poptávce na klíčových trzích i rostoucí konkurenci, zatímco BYD agresivně expanduje do zahraničí a buduje výrobní kapacity v Evropě. Odborníci ale upozorňují, že boj o světové prvenství zdaleka nekončí — sází na autonomní technologie a chystané robotaxi, zatímco BYD těží z nízkých cen, škálování výroby a diverzifikace dodavatelských řetězců.
Čínský automobilový gigant BYD letos zřejmě předstihne Teslu a stane se největším prodejcem elektromobilů na světě. Obě firmy by už brzy měly zveřejnit své konečné údaje za letošek, na základě dosavadních dat o prodeji v tomto roce je ale téměř nemožné, aby si americká automobilka vedená Elonem Muskem udržela vedoucí pozici, napsala agentura AFP.
Automobilka BYD za 11 měsíců letošního roku prodala 2,07 milionu elektromobilů. do konce září prodala 1,22 milionu aut, zářijové údaje o prodeji vozů nicméně zahrnovaly jednorázový růst prodeje před vypršením platnosti daňové úlevy pro spotřebitele při nákupu elektromobilů v USA.
Společnost FactSet odhaduje, že prodej Tesly v posledním čtvrtletí letošního roku se sníží na 449.000 aut. Za celý letošní rok by tak prodala 1,65 milionu vozů, což proti předchozímu roku představuje pokles o 7,7 procenta. Je to zároveň výrazně pod dosavadní úrovní prodeje čínské automobilky BYD.
Odborníci z odvětví upozorňují, že po zrušení daňové úlevy 7500 USD (154.600 Kč) na konci letošního září nějakou dobu potrvá, než se poptávka po elektromobilech v USA ustálí. Ještě před ukončením pobídky se potýkala s poklesem prodeje na svých důležitých trzích kvůli politické podpoře prezidenta Donalda Trumpa a dalších krajně pravicových politiků od jejího šéfa Muska. také čelí rostoucí konkurenci čínských i evropských společností.
Analytici předpokládají, že ve čtvrtém čtvrtletí prodá asi 405.000 elektromobilů. V Severní Americe a v Evropě podle nich prodej Tesly klesne asi o třetinu, v Číně o desetinu.
Prodej BYD sice výrazně roste, společnost ale čelí náročným podmínkám na domácím trhu. V Číně brzdí ziskovost firmy spotřebitelé, kteří si pečlivě hlídají ceny, a tak se BYD snaží upevnit si postavení na zahraničních trzích. Automobilka se tak stala jedním z průkopníků v budování zahraničních výrobních kapacit a dodavatelských řetězců pro automobily, řekl šéf oddělení podnikových ratingů v regionu Asie a Tichomoří Ťing Jang z agentury Fitch. Rozšíření aktivit firmy do různých zemí jí v budoucnu pravděpodobně pomůže zvládat složitější podmínky celních a obchodních pravidel ve světě, domnívá se Jang.
Zahraniční konkurenti automobilky BYD často kritizují čínské státní dotace a další podpory, díky nimž může firma prodávat auta za nízké ceny. Trumpův předchůdce Joe Biden uvalil na dovoz čínských elektromobilů 100procentní clo, které by se za Trumpa mohlo ještě zvýšit. Cla na dovoz čínských elektromobilů zavedla také Evropa, automobilka BYD se ale na tyto překážky připravuje a staví výrobní kapacity v Maďarsku.
Pravděpodobnost, že by se znovu stala světovou jedničkou v prodeji elektromobilů, je sice nejistá, americká firma ale může dál růst. Analytik TD Cowen Itay Michaeli se domnívá, že pro Teslu budou stále důležitější autonomní technologie a že prodej by mohl zvýšit i průlom v nabídce plně autonomního řízení (FSD). "Jakmile začne zavádět funkce, které umožňují řízení bez neustálého sledování silnice, a rozšiřovat možnosti FSD, mělo by to vyvolat větší poptávku po jejich vozech," domnívá se Michaeli.
Musk uvedl, že v dubnu 2026 bude zahájena výroba modelu Cybercab, což je autonomní robotické taxi. Firma také představila levnější verze aut Model 3 a Model Y, které by mohly zvýšit prodej.