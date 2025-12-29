Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
BYD zřejmě sesadí Teslu z trůnu. Čínský gigant míří k pozici světové jedničky v elektromobilech

BYD zřejmě sesadí Teslu z trůnu. Čínský gigant míří k pozici světové jedničky v elektromobilech

29.12.2025 13:01
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Čínský BYD má podle dosavadních prodejních dat nakročeno k tomu, aby v roce 2025 předstihl Teslu a stal se světovou jedničkou v prodeji elektromobilů. Za jedenáct měsíců dodal přes 2,07 milionu vozů, zatímco Tesla by měla podle odhadů zakončit rok kolem 1,65 milionu, tedy v meziročním poklesu. Americká automobilka zároveň čelí slábnoucí poptávce na klíčových trzích i rostoucí konkurenci, zatímco BYD agresivně expanduje do zahraničí a buduje výrobní kapacity v Evropě. Odborníci ale upozorňují, že boj o světové prvenství zdaleka nekončí — Tesla sází na autonomní technologie a chystané robotaxi, zatímco BYD těží z nízkých cen, škálování výroby a diverzifikace dodavatelských řetězců.

Čínský automobilový gigant BYD letos zřejmě předstihne Teslu a stane se největším prodejcem elektromobilů na světě. Obě firmy by už brzy měly zveřejnit své konečné údaje za letošek, na základě dosavadních dat o prodeji v tomto roce je ale téměř nemožné, aby si americká automobilka vedená Elonem Muskem udržela vedoucí pozici, napsala agentura AFP.

Automobilka BYD za 11 měsíců letošního roku prodala 2,07 milionu elektromobilů. Tesla do konce září prodala 1,22 milionu aut, zářijové údaje o prodeji vozů Tesla nicméně zahrnovaly jednorázový růst prodeje před vypršením platnosti daňové úlevy pro spotřebitele při nákupu elektromobilů v USA.

Společnost FactSet odhaduje, že prodej Tesly v posledním čtvrtletí letošního roku se sníží na 449.000 aut. Za celý letošní rok by tak Tesla prodala 1,65 milionu vozů, což proti předchozímu roku představuje pokles o 7,7 procenta. Je to zároveň výrazně pod dosavadní úrovní prodeje čínské automobilky BYD.

Odborníci z odvětví upozorňují, že po zrušení daňové úlevy 7500 USD (154.600 Kč) na konci letošního září nějakou dobu potrvá, než se poptávka po elektromobilech v USA ustálí. Ještě před ukončením pobídky se Tesla potýkala s poklesem prodeje na svých důležitých trzích kvůli politické podpoře prezidenta Donalda Trumpa a dalších krajně pravicových politiků od jejího šéfa Muska. Tesla také čelí rostoucí konkurenci čínských i evropských společností.

Analytici Deutsche Bank předpokládají, že Tesla ve čtvrtém čtvrtletí prodá asi 405.000 elektromobilů. V Severní Americe a v Evropě podle nich prodej Tesly klesne asi o třetinu, v Číně o desetinu.

Prodej BYD sice výrazně roste, společnost ale čelí náročným podmínkám na domácím trhu. V Číně brzdí ziskovost firmy spotřebitelé, kteří si pečlivě hlídají ceny, a tak se BYD snaží upevnit si postavení na zahraničních trzích. Automobilka se tak stala jedním z průkopníků v budování zahraničních výrobních kapacit a dodavatelských řetězců pro automobily, řekl šéf oddělení podnikových ratingů v regionu Asie a Tichomoří Ťing Jang z agentury Fitch. Rozšíření aktivit firmy do různých zemí jí v budoucnu pravděpodobně pomůže zvládat složitější podmínky celních a obchodních pravidel ve světě, domnívá se Jang.

Zahraniční konkurenti automobilky BYD často kritizují čínské státní dotace a další podpory, díky nimž může firma prodávat auta za nízké ceny. Trumpův předchůdce Joe Biden uvalil na dovoz čínských elektromobilů 100procentní clo, které by se za Trumpa mohlo ještě zvýšit. Cla na dovoz čínských elektromobilů zavedla také Evropa, automobilka BYD se ale na tyto překážky připravuje a staví výrobní kapacity v Maďarsku.

Pravděpodobnost, že by se Tesla znovu stala světovou jedničkou v prodeji elektromobilů, je sice nejistá, americká firma ale může dál růst. Analytik TD Cowen Itay Michaeli se domnívá, že pro Teslu budou stále důležitější autonomní technologie a že prodej by mohl zvýšit i průlom v nabídce plně autonomního řízení (FSD). "Jakmile Tesla začne zavádět funkce, které umožňují řízení bez neustálého sledování silnice, a rozšiřovat možnosti FSD, mělo by to vyvolat větší poptávku po jejich vozech," domnívá se Michaeli.

Musk uvedl, že v dubnu 2026 bude zahájena výroba modelu Cybercab, což je autonomní robotické taxi. Firma také představila levnější verze aut Model 3 a Model Y, které by mohly zvýšit prodej.


Čtěte více:

Prodeje Tesly v Evropě klesají osm měsíců v řadě. Poráží ji už čínská BYD
02.09.2025 10:06
Prodeje Tesly v Evropě klesají osm měsíců v řadě. Poráží ji už čínská BYD
Propad prodejů amerického výrobce elektromobilů Tesla v letošním roce ...
Konkurence na domácím trhu je neúprosná. BYD snížila celoroční výhled prodejů
04.09.2025 11:24
Konkurence na domácím trhu je neúprosná. BYD snížila celoroční výhled prodejů
Čínský výrobce elektromobilů BYD snížil svůj celoroční výhled prodejů,...
Kolem BYD se utvořil negativní sentiment. Akciím ublížila cenová válka, čeká se na nové modely
15.09.2025 14:34
Kolem BYD se utvořil negativní sentiment. Akciím ublížila cenová válka, čeká se na nové modely
Akcie největšího výrobce elektromobilů na světě BYD se na burze v Hong...
Gerber: Nadšený z Tesly nebudu, dokud mě sama nedoveze domů. A lidé se svých aut stejně nevzdají
29.10.2025 6:04
Gerber: Nadšený z Tesly nebudu, dokud mě sama nedoveze domů. A lidé se svých aut stejně nevzdají
Ross Gerber z Gerber Kawasaki Wealth na Bloombergu uvedl, že kdysi mív...
Jádrový byznys Tesly tvoří jen zlomek její tržní hodnoty. Otěže převzala autonomie
18.12.2025 14:27
Jádrový byznys Tesly tvoří jen zlomek její tržní hodnoty. Otěže převzala autonomie
Tesla se v současnosti obchoduje jako futuristická AI velmoc. V posled...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    29.12.2025 18:03

    Evropa si automotive zničí sama díky vohnoutům v EK, bylo jasné že Čína to chytne za pačesy. Prostě představitelé EU jsou blbci a nemohlo to dopadnout jinak. Škoda. V Kremlu musí bouchat šampusy, co jsme za blbce...
    karel777
Aktuální komentáře
29.12.2025
17:49Rozdávací sliby a přínosy tržní disciplíny
16:17Kotlikoff: USA jsou na tom s vládními financemi hůře než Itálie
14:24Big Short: Burry věští, že Nvidia a Palantir nejsou tak „naprogramované“ na růst, jak se zdá
13:01BYD zřejmě sesadí Teslu z trůnu. Čínský gigant míří k pozici světové jedničky v elektromobilech
12:37Zapomeňte na Muska! Larry Ellison je skutečný král technologií roku 2025
10:40Dominik Rusinko: Německo čelí dvěma čínským šokům, fiskální bazuka umožní cyklické nadechnutí
10:02Bulharsko se chystá na euro, změnu provází nadšení i skepse
9:09Rozbřesk: Taylorovo či spíše Trumpovo pravidlo pro Fed?
9:05Historický skok stříbra: Rekord 83,6 USD, poté výběr zisků
8:45Jednání USA–Ukrajina postupují, čínské manévry u Tchaj-wanu a stříbro poprvé nad 80 USD  
7:52Investiční výhled 2026: Kondice ekonomik, inflace a blížící se volby  
6:11Fidelity: AI už není slib, ale návratnost. Rok 2026 bude zlomový
28.12.2025
17:14AI se bude posouvat do fyzického světa, roboti by výrazně měnili trh práce
12:32Fond, který poráží 99 % konkurence: Automobilky jsou nové banky
8:47Víkendář: Stalo módní odmítat neoliberalismus, ale argumenty proti němu jsou poměrně slabé
27.12.2025
17:08Korinek: Naše děti už pravděpodobně nezažijí stejný trh práce jako my
12:30Trumpova dohoda nestačí: Čína dál brzdí americký přístup k vzácným zeminám
8:42Víkendář: Proč se svět vzdal toho, co tak dobře fungovalo?
26.12.2025
22:02Wall Street po Vánocích v klidu: nízké objemy, mírně pozitivní sentiment  
17:44Naše ekonomika směrem k udržitelné rovnováze?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět