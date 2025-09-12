Microsoft a OpenAI podepsaly nezávaznou dohodu o nové fázi spolupráce

Společnosti a OpenAI podepsaly nezávaznou dohodu o nových podmínkách spolupráce, která umožní OpenAI pokračovat v plánu restrukturalizace na ziskovou společnost. Dohoda znamená novou fázi jejich partnerství. Podrobnosti zatím nebyly zveřejněny, společnosti pouze uvedly, že pracují na finalizaci podmínek definitivní dohody, napsala agentura Reuters.
Dohoda znamená posun v dlouhých jednáních OpenAI s Microsoftem. OpenAI se snaží získat kapitál v rámci běžnější vlastnické struktury a časem vstoupit na burzu, aby si zajistila financování vývoje umělé inteligence (AI).
Microsoft v roce 2019 investoval do OpenAI jednu miliardu USD (20,8 miliardy Kč) a dalších deset miliard USD na začátku roku 2023. Podle předchozí dohody má výhradní právo na prodej softwarových nástrojů OpenAI prostřednictvím své cloudové platformy Azure a přednostní přístup k technologii tohoto start-upu. byl kdysi ustanoven jako jediný poskytovatel výpočetních služeb pro OpenAI, ale letos svůj vliv oslabil, aby umožnil OpenAI realizovat vlastní projekt datového centra Stargate, včetně dlouhodobé dohody s firmou v hodnotě 300 miliard USD a další cloudové dohody s Googlem.
Firma OpenAI, jejíž příjmy už dosahují miliard dolarů, usiluje o tradičnější firemní strukturu a spolupráci s dalšími poskytovateli cloudu, aby mohla rozšířit prodej a zajistila si dostatek výpočetního výkonu pro rostoucí poptávku. mezitím usiluje o to, aby měl přístup k technologiím OpenAI i v případě, že firma prohlásí své modely za srovnatelné s lidskou inteligencí, což by podle současných podmínek znamenalo konec jejich partnerství.
V případě restrukturalizace OpenAI by nezisková část získala více než 100 miliard USD. To je zhruba dvacet procent z 500 miliard USD, tedy hodnoty, na kterou se firma snaží ocenit na soukromých trzích. To by z OpenAI učinilo jednu z nejlépe financovaných neziskových organizací, uvedl předseda správní rady neziskové firmy Bret Taylor.
Společnosti nezveřejnily, jak velký podíl v OpenAI bude vlastnit, ani zda si ponechá výhradní přístup k nejnovějším modelům a technologiím OpenAI.
OpenAI ale stále čelí regulačním překážkám. Generální prokurátoři v Kalifornii a Delaware musí schválit novou firemní strukturu. Společnost doufá, že přeměnu dokončí do konce roku, jinak jí hrozí ztráta miliard dolarů z financování vázaného na tento termín.
Microsoft a OpenAI spolu soupeří v řadě oblastí – od spotřebitelských chatbotů po firemní nástroje AI. zároveň vyvíjí vlastní AI modely, aby snížil svou závislost na technologiích OpenAI.