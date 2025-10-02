Hledat v komentářích

Detail - články
Microsoft mění strukturu: Nadella se soustředí na technologie, Althoff povede byznys

Microsoft mění strukturu: Nadella se soustředí na technologie, Althoff povede byznys

02.10.2025 11:34
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Microsoft mění organizační strukturu, aby posílil své ambice v oblasti umělé inteligence. Firma zavádí dvojí vedení – obchodní část povede Judson Althoff jako nový CEO obchodní divize, zatímco stávající CEO Satya Nadella se více zaměří na technologický rozvoj, datová centra a AI inovace.

Microsoft představil organizační změnu, která má podpořit jeho ambice v oblasti umělé inteligence. Společnost se rozhodla, že bude mít dva generální ředitele, jeden se zaměří na obchod a druhý na technologie. Novým generálním ředitelem obchodního segmentu se stane současný obchodní ředitel Judson Althoff a nynější generální ředitel Satya Nadella se bude více soustředit na technickou část podnikání, vyplývá ze středečního e-mailu Nadelly zaměstnancům. Akcie Microsoftu klesají v pre-marketu o 0,3 %.

Do nové organizační struktury se připojí také Takeshi Numoto, dosavadní marketingový ředitel Microsoftu. Althoff se stane šéfem nového obchodního týmu zahrnujícího vedoucí pracovníky z oblasti inženýrství, prodeje, marketingu i financí a zároveň převezme odpovědnost za provozní část společnosti. Podle Nadelly mu tyto změny umožní soustředit se na budování rozsáhlé infrastruktury datových center, umělou inteligenci a produktové inovace.

"Nacházíme se uprostřed zásadní změny v oblasti AI platforem, která od nás vyžaduje, abychom současně řídili a rozvíjeli náš stávající rozsáhlý obchodní byznys, a zároveň budovali nové možnosti a bezchybně fungovali v obou oblastech," uvedl Nadella.

V roce 2021 Microsoft spojil svou globální prodejní a marketingovou část s globálním komerčním byznysem do jediné jednotné struktury, kterou vede Althoff. Ten do společnosti nastoupil v roce 2013 jako prezident Microsoftu pro Severní Ameriku. Dříve zastával vedoucí prodejní pozice ve společnostech Oracle a EMC a nedávno se vrátil z osmitýdenní sabatiklu.

Technologický ředitel Microsoftu Kevin Scott na akci nazvané Italian Tech Week uvedl, že Microsoft plánuje do budoucna využívat ve svých datových centrech hlavně své vlastní čipy. Cílem je snížit závislost na velkých výrobcích, jako jsou Nvidia a AMD, které doposud dominují trhu čipů pro servery a vývoj AI aplikací. Microsoft si podobně jako další velcí hráči v cloud computingu již navrhl vlastní specializované čipy pro datová centra, upozornil server zpravodajské televize CNBC.

Microsoft v současnosti používá primárně čipy od firem Nvidia a AMD. Scott dodal, že společnost ale již v současné době používá "hodně čipů Microsoftu" a jejím dlouhodobým plánem je mít ve vlastních datových centrech hlavně čipy Microsoftu. Zaměření na čipy je součástí strategie, která má v konečném důsledku vést k návrhu celého systému určeného pro datová centra, dodal Scott.

 

