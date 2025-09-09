Donedávna byl součástí Yandexu, nyní se evropský Nebius hlásí o slovo v AI. Od Microsoftu dostane 19,4 miliardy dolarů

Nizozemská společnost Nebius Group, jedna z největších evropských nadějí v oblasti umělé inteligence, podepsala víceletou dohodu s americkým gigantem o dodávce infrastruktury pro AI v hodnotě až 19,4 miliardy dolarů, což přesahuje tržní kapitalizaci Nebiusu. Akcie společnosti reagovaly na zprávu v pondělním aftermarketu raketovým růstem o desítky procent.
V rámci pětileté smlouvy začne Nebius od konce letošního roku dodávat vyhrazenou kapacitu ze svého nového datového centra ve Vinelandu v americkém státě New Jersey.
Služby výpočetního výkonu budou podle Nebiusu nasazeny v několika tranších v letošním a příštím roce, přičemž celková hodnota kontraktu s Microsoftem do roku 2031 činí 17,4 miliardy dolarů. Americká společnost si navíc vyhrazuje opci na nákup dalších služeb v hodnotě dvou miliard dolarů.
Investoři vnímají výši investice, jež je vyšší než samotná tržní kapitalizace Nebiusu (k pondělí přes 15 mld. USD) jako silný býčí signál – akcie v aftermarketu prvotně reagovaly růstem o více než 60 procent, později ale část z toho smazaly a korigovaly na +44,4 procenta.
„Říkali jsme, že očekáváme, že si zajistíme významné dlouhodobé smlouvy s předními vývojáři AI a velkými technologickými společnostmi. Jsem rád, že mohu oznámit první z těchto smluv a věřím, že další budou následovat,“ uvedl v tiskovém prohlášení Arkadij Volož, zakladatel a generální ředitel Nebiusu.
„Ekonomika transakce je atraktivní sama o sobě, ale je důležité, že nám také pomůže urychlit další růst našeho podnikání v oblasti AI cloudu v roce 2026 a dále,“ dodal Volož.
Nebius vznikl ve své současné podobě teprve minulý rok, když se odštěpil od ruského Yandexu. Stál za tím sám Volož, jenž odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu, a se západními aktivy Yandexu založil Nebius Group s byznysovým zaměřením na full stack AI infrastrukturu.
V letošním druhém finančním čtvrtletí Nebius zaznamenal meziroční růst tržeb o 625 procent na 105,1 mld. USD. Společnost má sídlo v Amsterdamu a od loňského října je kótována na burze Nasdaq . Od té doby akcie vyletěly nahoru o více než 220 procent, přičemž jen letos se více než zdvojnásobily.
se stále více obrací na třetí strany, aby vyřešil svůj nedostatek cloudové infrastruktury, na níž umělá inteligence běží. Už dříve se proto v rámci hledání dalšího výpočetního výkonu pro AI obrátil například také na CoreWeave, s níž podepsala přímou dohodu v hodnotě miliard dolarů i OpenAI.
