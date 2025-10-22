Hledat v komentářích

Detail - články
Otřes představenstva Novo Nordisk. Výrobce léků na hubnutí hledá cestu k americkému spotřebiteli

22.10.2025 12:36
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Společnost Novo Nordisk prochází zásadními změnami ve vedení, které odráží snahu znovu získat vedoucí pozici na americkém trhu s léky na hubnutí. Největší akcionář Novo Nordisk tlačí na větší orientaci na spotřebitele v době, kdy firma čelí konkurenci ze strany Eli Lilly, tlaku na ceny ze strany Donalda Trumpa a nutnosti přizpůsobit se novým distribučním modelům.

Předseda představenstva společnosti Novo Nordisk, Helge Lund, odstupuje po sporu o řízení společnosti, a bude nahrazen Larsen Rebienem Sorensenem, bývalým CEO firmy, který nyní vede jejího největšího akcionáře. Toto dramatické dění v představenstvu výrobce léku Wegovy a Ozempic odráží největší výzvu této firmy - více proniknout na americký masový trh s léky na hubnutí.

Akcie tohoto dánského výrobce léčiv raketově narostl díky průlomovému léku na obezitu, aby následně firma ztratila vedoucí postavení ve prospěch amerického konkurenta Eli Lilly a levnějších kopií. Nyní na ceny těchto léků navíc tlačí prezident USA Donald Trump.

novo

Představenstvo hledá nové odborníky

V úterý se největší investor této společnosti, nezisková Novo Nordisk Foundation, rozhodla převzít kontrolu nad představenstvem, přičemž více než polovina členů představenstva má odejít. Nedávno přitom firma vyměnila svého generálního ředitele kvůli poklesu akcií. Podle Lundova prohlášení následovala reorganizace po nesouhlasu mezi představenstvem a Nadací Novo Nordisk, největším akcionářem firmy, ohledně rozsahu plánovaných změn v řízení.

„Nepodařilo se dosáhnout společného porozumění,“ uvedl Lund. „Představenstvo navrhovalo obnovu zaměřenou na doplnění vybraných nových kompetencí při zachování kontinuity, zatímco nadace požadovala rozsáhlejší přestavbu.“

Kromě Helgeho Lunda nebudou znovu kandidovat ani místopředseda Henrik Poulsen a pět nezávislých členů představenstva. Před mimořádnou valnou hromadou 14. listopadu tak zůstane pouze pět členů, mezi nimi Kasim Kutay, generální ředitel Novo Holding, který spravuje investice nadace, informuje Bloomberg.

Novo zároveň navrhlo několik nových kandidátů do představenstva, včetně bývalého vědeckého ředitele společnosti Pfizer Mikaela Dolstena a bývalého finančního ředitele Danske Bank Stephana Engelse. Helena Saxonová, která působí ve vedení módního řetězce H&M a dříve byla členkou představenstva švédského výrobce léčiv Sobi, byla navržena jako členka představenstva od příštího roku.

Nový předseda představenstva a bývalý generální ředitel Lars Rebien Sorensen uvedl, že firma čelí dynamickému a více spotřebitelsky orientovanému trhu s léky na obezitu v USA, který označil za „náš denní chléb“. Kritizoval představenstvo za příliš pomalé rozpoznání této změny. „Výroba GLP-1 léků ve velmi velkém měřítku a za velmi konkurenceschopné náklady se stane konkurenční výhodou,“ řekl Sorensen.

Orientace na americký trh

Stále více Američanů hledá léky na hubnutí, jako je Wegovy, ne u lékařů nebo v lékárnách, ale prostřednictvím online zdravotnických platforem, které umožňují snadné objednání, nabízejí slevy pro pacienty bez pojištění a poskytují nutriční poradenství, uvádí Reuters.

Markus Manns, portfolio manažer Union Investment, akcionáře Novo Nordisk, uvedl, že změny v představenstvu pomohou společnosti získat větší odbornost v oblasti spotřebitelského trhu. „Bylo zřejmé… že zanedbali segment samoplátců a spotřebitelů a že se na tento trh musí více zaměřit,“ sdělil Manns agentuře Reuters.

Analytici UBS uvedli, že nedostatečná orientace na spotřebitele bylo tématem nedávných rozhovorů s investory, kteří ji označili za možnou nevýhodu na „čím dál více spotřebitelsky orientovaném americkém trhu s léky na obezitu“.

Analytička Karen Andersenová zi Morningstar podotkla, že ke změnám v představenstvu dochází ve chvíli, kdy se Novo snaží „znovu získat pevnou půdu pod nohama“ ve Spojených státech – nejlukrativnějším trhu s léky na hubnutí na světě. To by mohlo být klíčové před plánovaným uvedením tablety na hubnutí, přičemž agresivnější cenová strategie by mohla vyvinout tlak na Eli Lilly, dodala Andersenová.

Jak se dostat k americkému samoplátci

Společnost Eli Lilly byla první, kdo začal nabízet injekci na hubnutí Zepbound přímo americkým spotřebitelům prostřednictvím své platformy LillyDirect, a to již od loňského roku. Letos tento program rozšířila, aby čelila konkurenci ze strany lékáren vyrábějících kopie.

Novo Nordisk letos následoval s vlastní platformou pro přímý prodej NovoCare a navázal několik partnerství – jedno z nejviditelnějších je s telemedicínskou firmou Hims & Hers, které však skončilo kontroverzí v červnu. Hims & Hers totiž pokračovala v prodeji kopií léku Wegovy, i když FDA oficiálně ukončila stav nedostatku tohoto léku v USA. Novo Nordisk ji proto obvinila z porušování zákona, klamavého marketingu a ohrožení bezpečnosti pacientů.

Podle analytika Evan Seigermana ze společnosti BMO Capital Markets je hlavní výzvou pro Novo i Lilly najít způsob, jak dostat léčbu k mnohem většímu počtu vhodných pacientů. Aby firmy splnily zvýšená očekávání Wall Streetu, musí hledat nové obchodní modely, včetně motivace zaměstnavatelů a programu Medicare k pokrytí nákladů na léčbu, což by mohlo zvýšit objemy, uvedl Seigerman. „Jedním z těch způsobů je rozhodně zaměření na přímý prodej spotřebitelům,“ řekl agentuře Reuters.

 

