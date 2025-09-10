Nebius chce dál expandovat, a tak si jde k investorům pro tři miliardy dolarů

Dva dny po oznámené dohodě s Microsoftem ohledně dodávek AI infrastruktury vzbudila nizozemská Nebius Group znovu pozornost. Ve středu oznámila plán na získání tří miliard dolarů prostřednictvím konvertibilních dluhopisů a nových akcií. Peníze budou směřovat na podporu růstu klíčového cloudového segmentu.
Z konvertibilních dluhopisů chce Nebius získat dvě miliardy dolarů, jedna miliarda pak má přitéct z úpisu nových akcií třídy A. Společnost ve svém prohlášení uvedla, že tyto prostředky uhradí její expanzi, „včetně pořízení dalšího výpočetního výkonu a hardwaru“.
První miliarda dolarů v konvertibilních dluhopisech bude splatná v roce 2030 a zbytek v roce 2032.
Dohoda Nebiusu s Microsoftem, jež může dosáhnout hodnoty až 19,4 miliardy dolarů, poukazuje na rostoucí poptávku po výpočetním výkonu ze strany velkých technologických společností, které tyto zdroje využívají k učení a údržbě modelů umělé inteligence.
Akcie Nebiusu díky této zprávě v úterý vzrostly téměř o 50 procent a generální ředitel Arkadij Volož se rázem stal o jednu miliardu dolarů bohatším. Po oznámení o novém financování prostřednictvím dluhopisů a akcií otevřely akcie Nebiusu středeční obchodování poklesem přibližně o 2,5 procenta.
Nebius Group se profiluje jako tzv. „neocloud“ alternativa k tradičním hyperscalerům. Společnost vznikla oddělením od nizozemské firmy Yandex N.V., která dříve vlastnila ruský technologický gigant Yandex. V roce 2024 Yandex N.V. prodala veškerá svá ruská aktiva a přejmenovala se na Nebius Group, čímž se zcela distancovala od Ruska. Firma nyní sídlí v Nizozemsku a zaměřuje se na vývoj AI a cloudových technologií.
Její CEO Arkadij Volož, spoluzakladatel původního Yandexu, se již dříve veřejně postavil proti ruské invazi na Ukrajinu a zdůraznil, že Nebius nemá žádné právní ani provozní vazby na Rusko.
Zdroj: Bloomberg