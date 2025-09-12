Hledat v komentářích

Detail - články
Zlato září jako nikdy předtím, stříbro nejvýše od roku 2011

12.09.2025 11:12
Autor: Redakce, Patria.cz

Cena zlata vzrostla nad 3 650 dolarů za unci, což je téměř 2% nárůst za tento týden, poté co v úterý dosáhla historického maxima. Stříbro, které se často pohybuje podobně jako zlato, překonalo hranici 42 dolarů za unci a je nejvýše od roku 2011.

Ve čtvrtek zveřejněná data ukázala, že spotřebitelské ceny v USA v srpnu rostly podle očekávání, což dává Fedu prostor ke snížení sazeb po sérii slabých údajů z trhu práce. Obchodníci proto už započítali alespoň jedno snížení sazeb o čtvrt procentního bodu na zasedání Fedu příští týden, a možná další dvě do konce roku.

Také americký dolar a výnosy desetiletých státních dluhopisů tento týden oslabily. Nižší sazby, klesající výnosy i slabší dolar obvykle zlatu prospívají.

Zlato letos vzrostlo téměř o 40 %, což z něj činí jednu z nejvýkonnějších komodit – překonalo i výkon indexu S&P 500. Růst podporují nákupy centrálních bank, geopolitická nejistota a přílivy do ETF. ETF kryté zlatem se tento týden rozšířily o téměř 25 tun, podle údajů agentury Bloomberg.

Kromě dosažení nominálního rekordu tento týden zlato překonalo i svůj historický vrchol upravený o inflaci, který padl před více než 45 lety.

au

„Strategie nakoupit a držet je při těchto cenách stále rizikovější,“ uvedla analytička Priyanka Sachdeva ze společnosti Phillip Nova. „Investoři spíše reagují na titulky a momentální vývoj, než aby se zavázali k dlouhodobému držení, což znamená, že pohyb cen bude živý, ale ne jednosměrný.“

Také stříbro by mohlo těžit z toho, že někteří investoři hledají levnější způsob, jak se zapojit do růstu cen drahých kovů, dodala.

ag

Zdroj: Bloomberg, Patria

 

