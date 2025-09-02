Zlato letí vzhůru. Co stojí za rekordní cenou přes 3 500 dolarů?

Zlato dosáhlo rekordní úrovně, jelikož vyhlídka na snížení sazeb amerického Federálního rezervního systému a rostoucí obavy o budoucnost centrální banky daly nový impuls několikaletému růstu drahých kovů. Cena zlata k okamžitému dodání v úterý vzrostla až o 0,9 procenta na 3 508 dolarů za unci. Překonala tak předchozí vrchol dosažený v dubnu. Poté ale část zisků odmazala. Jen letos žlutý kov vzrostl o více než 30 procent, což z něj činí jednu z nejvýkonnějších hlavních komodit.
Nejnovější nárůst pohání očekávání, že americká centrální banka tento měsíc sníží úrokové sazby. Klíčová zpráva o zaměstnanosti v USA, která bude zveřejněna v pátek, pravděpodobně doplní známky rostoucího utlumeného trhu práce a podpoří argumenty pro snížení sazeb. To zvýšilo atraktivitu drahých kovů, které se neúročí.
"Investoři, kteří zvyšují alokace zlata, zejména s ohledem na blížící se snížení sazeb Fedem, tlačí ceny nahoru," potvrdil stratég Group AG Joni Teves. "Naším základním scénářem je, že zlato v nadcházejících čtvrtletích bude i nadále dosahovat nových maxim. Prostředí s nižšími úrokovými sazbami, slabší ekonomická data a pokračující zvýšená makroekonomická nejistota a geopolitická rizika posilují roli zlata jako diverzifikátoru portfolia," dodal.
Ještě silněji než zlato roste stříbro. Tento kov letos zatím vzrostl o více než 40 procent a ceny v pondělí poprvé od roku 2011 překonaly hranici 40 dolarů za unci. Kov je také ceněn pro své průmyslové využití v technologiích čisté energie, včetně solárních panelů. Slabší americký dolar navíc zvýšil kupní sílu v hlavních spotřebitelských zemích, jako je Čína a Indie.
A ještě výraznější růst než stříbro zaznamenala platina, která má rovněž uplatnění i v průmyslu. Od začátku roku si připsala 50 procent. Z dalších průmyslových kovů pak cena mědi v Londýně s koncem srpna stoupla o 13 procent ve srovnání s počátkem roku a cena hliníku rostla o 2,5 procenta.
Ale zpět ke zlatu a stříbru. Jejích cena se za poslední tři roky více než zdvojnásobila. K rostoucí poptávce přispěla rizika v oblasti geopolitiky, ekonomiky a globálního obchodu. Letošní eskalace útoků amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Fedu pak v investorech vzbudila obavy z nezávislosti centrální banky, což narušuje důvěru v USA.
Trhy nyní čekají na přelomové rozhodnutí soudu o tom, zda má Trump legitimní důvody k odvolání guvernérky Fedu Lisy Cookové. Pokud uspěje, umožnilo by to prezidentovi nahradit ji úřednicí s holubičími sklony. K celní politice Bílého domu pak federální odvolací soud v pátek večer uvedl, že Trumpova cla byla nezákonně uložena na základě nouzového zákona, což zvyšuje nejistotu pro americké dovozce.
Cílové ceny zlata ke konci roku 2025 od vybraných společností:
|Společnost
|Cena (USD/oz)
|Morgan Stanley
|3359
|Standard Chartered Bank
|3340
|Bank of America
|3356
|Citigroup
|3200
|Goldman Sachs
|3295
|JPMorgan
|3336
|Deutsche Bank
|3138
|Barclays
|3261
|HSBC
|3215
|Societe Generale
|3075
|Zdroj: Bloomberg
