Jan Bureš: V průmyslu ceny dál padají, v zemědělství rostou 

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně nezměnily a meziročně pokračují v poklesu (-0,8 %). To již není jen důsledek záporného růstu cen v energeticky náročných odvětvích jako jsou zpracovatelé kovů (-3,2 % meziročně) nebo v chemickém průmyslu (-6,7 % meziročně), ale v lehké deflaci jsou i ceny jádrových průmyslových odvětví jako automotive (-1,1 %). Podobný trend vidíme i u našich evropských sousedů – výrobní inflace v celé eurozóně v posledních měsících meziročně stagnuje. To směrem do Čech ukazuje vesměs na to, že inflace v segmentu obchodovatelného spotřebitelského zboží pravděpodobně nebude hlavním strašákem a zůstane relativně nízká (s několika málo výjimkami – například rostoucí ceny dřeva a nábytku).
Na druhé straně lehké znepokojení vyvolává pokračující růst cen zemědělské produkce i některých potravinářů. Meziměsíčně sice ceny zemědělcům poklesly, to však byl primárně důsledek sezónního zlevňování zeleniny a ovoce. Meziročně dynamika cen v zemědělství zrychlila na 11,4 %, a to zejména kvůli živočišné výrobě – ceny vajec jsou meziročně vyšší o 45 %, skotu o 40 % a mléka o 20 %. To se projevuje už částečně i v potravinářském průmyslu – mlékaři meziročně zdražují o 10 % zatímco zpracovatelé masa o 4,6 %.
To není pro spotřebitele nejlepší zpráva. I když předpokládáme, že relativně vysoká meziroční potravinová inflace v druhé polovině roku bude v nákupních košících spíše odeznívat, mezi zemědělci a ve výrobě se zadělává spíše na další růst cen potravin.