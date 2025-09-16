Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Jan Bureš: V průmyslu ceny dál padají, v zemědělství rostou

Jan Bureš: V průmyslu ceny dál padají, v zemědělství rostou

16.09.2025 11:28
Autor: Jan Bureš, Patria Finance

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně nezměnily a meziročně pokračují v poklesu (-0,8 %). To již není jen důsledek záporného růstu cen v energeticky náročných odvětvích jako jsou zpracovatelé kovů (-3,2 % meziročně) nebo v chemickém průmyslu (-6,7 % meziročně), ale v lehké deflaci jsou i ceny jádrových průmyslových odvětví jako automotive (-1,1 %). Podobný trend vidíme i u našich evropských sousedů – výrobní inflace v celé eurozóně v posledních měsících meziročně stagnuje. To směrem do Čech ukazuje vesměs na to, že inflace v segmentu obchodovatelného spotřebitelského zboží pravděpodobně nebude hlavním strašákem a zůstane relativně nízká (s několika málo výjimkami – například rostoucí ceny dřeva a nábytku).

Na druhé straně lehké znepokojení vyvolává pokračující růst cen zemědělské produkce i některých potravinářů. Meziměsíčně sice ceny zemědělcům poklesly, to však byl primárně důsledek sezónního zlevňování zeleniny a ovoce. Meziročně dynamika cen v zemědělství zrychlila na 11,4 %, a to zejména kvůli živočišné výrobě – ceny vajec jsou meziročně vyšší o 45 %, skotu o 40 % a mléka o 20 %. To se projevuje už částečně i v potravinářském průmyslu – mlékaři meziročně zdražují o 10 % zatímco zpracovatelé masa o 4,6 %.

To není pro spotřebitele nejlepší zpráva. I když předpokládáme, že relativně vysoká meziroční potravinová inflace v druhé polovině roku bude v nákupních košících spíše odeznívat, mezi zemědělci a ve výrobě se zadělává spíše na další růst cen potravin.

Jan Bureš: V průmyslu ceny dál padají, v zemědělství rostou 

 

Jan Bureš: V průmyslu ceny dál padají, v zemědělství rostou


Čtěte více:

Ceny v průmyslu v srpnu meziročně opět klesly
16.09.2025 10:39
Ceny v průmyslu v srpnu meziročně opět klesly
Ceny průmyslových výrobců v Česku v srpnu meziročně opět klesly, a to ...

Váš názor
  • Přidat názor
     
    16.09.2025 13:21

    Zavedení amerických cel (a rostoucí tlak levné čínské produkce – přesměrované z USA)_ zřejmě způsobují, že evropské a sekundárně; asi i domácí české firmy.. ztrácejí schopnost prodávat zboží americkým zákazníkům.. .. za... -pro ně- optimální cenu .... to může platit_ ještě více_ pro dodavatele (= projeví se v obecném poklesu ziskovosti evropských výrobních řetězců....)...... Aby si udržely zákazníky__ pravděpodobně musí značnou část cel absorbovat samy.
    SFX
Aktuální komentáře
16.09.2025
15:28Čipová omezení Čínu nebrzdí. UBS sází na dva lídry v monetizaci AI
14:09ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:54EU neschopností rázně jednat ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi
13:44Zlato se před rozhodnutím Fedu znovu dostalo na nový rekord
12:04Fidelity: Americké small caps jsou nejlevnější za 35 let. Cyklus se může obrátit v jejich prospěch
11:46ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v září nečekaně vzrostla
11:28Jan Bureš: V průmyslu ceny dál padají, v zemědělství rostou
11:11Zatímco Amerika jede, evropským akciím se dnes opět nedaří  
10:39Ceny v průmyslu v srpnu meziročně opět klesly
10:32Trumpův návrh na pololetní výsledky rozděluje Wall Street. U SEC má podporu
9:00Rozbřesk: Nemovitosti dále skokově zdražují. S čím vyrukuje příští vláda?
9:00UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: XS2188802404_Oznámení výplaty úrokového výnosu z hypotečních zástavních listů – ke dni 15. 9. 2025
8:39Cooková může hlasovat o sazbách, Trump žaluje NYT. Evropské futures jsou mírně v plusu  
15.09.2025
22:02Wall Street v zeleném, investory táhne Tesla a očekávání Fedu  
17:35PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál  
17:21Americké obchodované firmy generují mimořádnou návratnost kapitálu. Jak to (ne)souvisí s jejich valuačními prémiemi?
16:54ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Private placement emise dluhopisů
15:34Akciová rally může po snížení sazeb Fedu ochabnout, varují stratégové Wall Street
15:06Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA
14:34Kolem BYD se utvořil negativní sentiment. Akciím ublížila cenová válka, čeká se na nové modely

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00DE - Index očekávání ZEW
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět