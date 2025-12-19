První dodávky H200 na obzoru? Trumpova administrativa přezkoumává prodeje AI čipů Nvidie do Číny

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila přezkum, který by mohl vést k prvním dodávkám druhých nejvýkonnějších AI čipů Nvidie do Číny, uvedlo pět zdrojů agentury Reuters. Trump tento měsíc oznámil, že povolí prodej čipů H200 do Číny, přičemž americká vláda si za to vybere poplatek ve výši 25 procent. Podle Trumpa tento krok pomůže udržet americké firmy před čínskými výrobci čipů tím, že sníží poptávku po čínských čipech.
Rozhodnutí šéfa Bílého domu vyvolalo kritiku ze strany "jestřábů" vůči Číně napříč americkým politickým spektrem,a to kvůli obavám, že čipy výrazně posílí vojenské schopnosti Pekingu a oslabí americkou převahu v oblasti umělé inteligence. Otázkou však zůstává, jak rychle by USA mohly takové prodeje schválit a zda by Peking vůbec čínským firmám nákup čipů od Nvidie povolil.
Americké ministerstvo obchodu, které dohlíží na exportní politiku, zaslalo žádosti o licence na prodej čipů ministerstvům zahraničí, energetiky a obrany k přezkoumání, uvedly zdroje pod podmínkou anonymity. Podle exportních předpisů mají tyto úřady 30 dní na vyjádření.
Jeden ze zdrojů, představitel administrativy, zdůraznil, že přezkum bude důkladný a "nejde jen o nějaké formální zaškrtnutí políčka", uvedla agentura Reuters.
Mluvčí Bílého domu se k přezkumu nevyjádřil, pouze uvedl: "Administrativa Donalda Trumpa je odhodlána zajistit dominanci amerického technologického stacku, aniž by ohrozila národní bezpečnost."
Bývalá administrativa Joea Bidena zavedla řadu omezení pro prodej pokročilých AI čipů do Číny a zemí, u nichž se obávala, že by mohly sloužit jako prostředníci pro pašování do asijské velmoci. Odvolávala se u toho na obavy o národní bezpečnost.
Trumpův krok představuje odklon od této politiky a dramatický obrat oproti jeho prvnímu funkčnímu období, kdy upoutal mezinárodní pozornost tím, že omezoval čínský přístup k americkým technologiím. Tehdy tvrdil, že Peking krade americké duševní vlastnictví a využívá komerčně získané technologie k posílení své armády, což Peking popírá.
Významná strategická chyba?
Export velkého množství těchto čipů do Číny by byl "významnou strategickou chybou," uvedl Chris McGuire, bývalý člen Rady pro národní bezpečnosti Bílého domu za Bidena a hlavní analytik Rady pro zahraniční vztahy.
McGuire označil čipy za jedinou věc, která Čínu brzdí v oblasti AI. "Nedokážu si představit, jak by ministerstva obchodu, zahraničí, energetiky a obrany mohla potvrdit, že export těchto čipů do Číny je v zájmu národní bezpečnosti USA," dodal.
Pod vedením "AI cara" Bílého domu Davida Sackse nyní několik členů Trumpovy administrativy tvrdí, že dodávky pokročilých AI čipů do Číny odrazují čínské konkurenty, jako je Huawei od zdvojnásobení snah dohnat nejpokročilejší návrhy čipů Nvidie a AMD.
Agentura Reuters minulý týden informovala, že Nvidia zvažuje navýšení výroby čipů H200, předchůdce současných vlajkových čipů Blackwell, poté co počáteční objednávky z Číny překročily současné kapacity. Ačkoliv jsou H200 při mnoha úlohách AI pomalejší než Blackwell, stále se široce používají v průmyslu a jejich prodej v Číně dosud nebyl povolen.
Trump dříve naznačil, že povolí prodeji méně pokročilé verze čipů Blackwell, nakonec ale od tohoto kroku ustoupil a místo toho schválil právě prodej H200.