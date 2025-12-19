Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
První dodávky H200 na obzoru? Trumpova administrativa přezkoumává prodeje AI čipů Nvidie do Číny

První dodávky H200 na obzoru? Trumpova administrativa přezkoumává prodeje AI čipů Nvidie do Číny

19.12.2025 12:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila přezkum, který by mohl vést k prvním dodávkám druhých nejvýkonnějších AI čipů Nvidie do Číny, uvedlo pět zdrojů agentury Reuters. Trump tento měsíc oznámil, že povolí prodej čipů H200 do Číny, přičemž americká vláda si za to vybere poplatek ve výši 25 procent. Podle Trumpa tento krok pomůže udržet americké firmy před čínskými výrobci čipů tím, že sníží poptávku po čínských čipech.

Rozhodnutí šéfa Bílého domu vyvolalo kritiku ze strany "jestřábů" vůči Číně napříč americkým politickým spektrem,a to kvůli obavám, že čipy výrazně posílí vojenské schopnosti Pekingu a oslabí americkou převahu v oblasti umělé inteligence. Otázkou však zůstává, jak rychle by USA mohly takové prodeje schválit a zda by Peking vůbec čínským firmám nákup čipů od Nvidie povolil.

Americké ministerstvo obchodu, které dohlíží na exportní politiku, zaslalo žádosti o licence na prodej čipů ministerstvům zahraničí, energetiky a obrany k přezkoumání, uvedly zdroje pod podmínkou anonymity. Podle exportních předpisů mají tyto úřady 30 dní na vyjádření.

Jeden ze zdrojů, představitel administrativy, zdůraznil, že přezkum bude důkladný a "nejde jen o nějaké formální zaškrtnutí políčka", uvedla agentura Reuters.

Mluvčí Bílého domu se k přezkumu nevyjádřil, pouze uvedl: "Administrativa Donalda Trumpa je odhodlána zajistit dominanci amerického technologického stacku, aniž by ohrozila národní bezpečnost."

Bývalá administrativa Joea Bidena zavedla řadu omezení pro prodej pokročilých AI čipů do Číny a zemí, u nichž se obávala, že by mohly sloužit jako prostředníci pro pašování do asijské velmoci. Odvolávala se u toho na obavy o národní bezpečnost.

Trumpův krok představuje odklon od této politiky a dramatický obrat oproti jeho prvnímu funkčnímu období, kdy upoutal mezinárodní pozornost tím, že omezoval čínský přístup k americkým technologiím. Tehdy tvrdil, že Peking krade americké duševní vlastnictví a využívá komerčně získané technologie k posílení své armády, což Peking popírá.

Významná strategická chyba?

Export velkého množství těchto čipů do Číny by byl "významnou strategickou chybou," uvedl Chris McGuire, bývalý člen Rady pro národní bezpečnosti Bílého domu za Bidena a hlavní analytik Rady pro zahraniční vztahy.

McGuire označil čipy za jedinou věc, která Čínu brzdí v oblasti AI. "Nedokážu si představit, jak by ministerstva obchodu, zahraničí, energetiky a obrany mohla potvrdit, že export těchto čipů do Číny je v zájmu národní bezpečnosti USA," dodal.

Pod vedením "AI cara" Bílého domu Davida Sackse nyní několik členů Trumpovy administrativy tvrdí, že dodávky pokročilých AI čipů do Číny odrazují čínské konkurenty, jako je Huawei od zdvojnásobení snah dohnat nejpokročilejší návrhy čipů Nvidie a AMD.

Agentura Reuters minulý týden informovala, že Nvidia zvažuje navýšení výroby čipů H200, předchůdce současných vlajkových čipů Blackwell, poté co počáteční objednávky z Číny překročily současné kapacity. Ačkoliv jsou H200 při mnoha úlohách AI pomalejší než Blackwell, stále se široce používají v průmyslu a jejich prodej v Číně dosud nebyl povolen.

Trump dříve naznačil, že povolí prodeji méně pokročilé verze čipů Blackwell, nakonec ale od tohoto kroku ustoupil a místo toho schválil právě prodej H200.


Čtěte více:

USA v roce 2026: Stabilní inflace, nižší sazby a otazníky nad Fedem
19.12.2025 9:29
USA v roce 2026: Stabilní inflace, nižší sazby a otazníky nad Fedem
Americká ekonomika si v příštím roce udrží solidní tempo růstu díky in...
Rozbřesk: Koruna zastavila oslabování. Americká inflace spadne v lednu k cíli, Fed bude pokračovat v redukci sazeb
19.12.2025 9:05
Rozbřesk: Koruna zastavila oslabování. Americká inflace spadne v lednu k cíli, Fed bude pokračovat v redukci sazeb
Česká národní banka včera ponechala sazby beze změny na 3,5 %, ale trh...
BoJ zvýšila sazby na nejvyšší úroveň za 30 let. Další růst může přijít do půl roku
19.12.2025 10:23
BoJ zvýšila sazby na nejvyšší úroveň za 30 let. Další růst může přijít do půl roku
Japonská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 0,75 %, te...
UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557167
19.12.2025 9:45
UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557167
UNICAPITAL Invest VI a.s. IČ: 117 86 558 Společnost UNICAPITAL Invest...
UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557159
19.12.2025 9:51
UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557159
UNICAPITAL Invest VI a.s. IČ: 117 86 558 Společnost UNICAPITAL Invest...
Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů
19.12.2025 11:04
Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů
Výrazný propad v poptávce v Číně posílá akcie Nike prudce dolů. Děje s...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.12.2025
15:43Marks: Dva druhy bublin a zdraví současného akciového trhu
13:42ČNB: Bankám za tři čtvrtletí stoupl čistý zisk o 9,4 miliardy na 100 miliard Kč
13:35Mraky nad Vestas se rozfoukaly. Výrobce větrných turbín míří k nejlepšímu roku za dekádu
12:50První dodávky H200 na obzoru? Trumpova administrativa přezkoumává prodeje AI čipů Nvidie do Číny
12:07Perly týdne: Na dům nemáme, tak nakoupíme akcie?
11:04Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů
10:23BoJ zvýšila sazby na nejvyšší úroveň za 30 let. Další růst může přijít do půl roku
9:51UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557159
9:45UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557167
9:29USA v roce 2026: Stabilní inflace, nižší sazby a otazníky nad Fedem
9:05Rozbřesk: Koruna zastavila oslabování. Americká inflace spadne v lednu k cíli, Fed bude pokračovat v redukci sazeb
8:54EU schválila půjčku Ukrajině, japonská centrální banka zvýšila sazby a německá spotřebitelská důvěra prudce klesá  
8:50J&T Global Finance XI., s.r.o: Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu
6:03Investiční výhled 2026: Shrnutí  
18.12.2025
17:21Jakou logikou se nyní řídí trh, odkupy a IPO?
16:55Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, ale mírní jestřábí rétoriku
16:31Německo v roce 2026: Pomalý růst a tlak na konkurenceschopnost
15:57Dominik Rusinko: ECB stále „in a good place“. V roce 2026 sazby zřejmě měnit nebude
14:38ČNB ponechala sazby beze změny
14:38ECB nechává sazby na místě a spoléhá se na přicházející data. Prognózu vylepšila

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět