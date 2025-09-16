Hledat v komentářích

Detail - články
Ceny v průmyslu v srpnu meziročně opět klesly

Ceny v průmyslu v srpnu meziročně opět klesly

16.09.2025 10:39
Autor: ČTK

Ceny průmyslových výrobců v Česku v srpnu meziročně opět klesly, a to o 0,8 procenta. Naopak v dalších odvětvích se ceny meziročně zvýšily, nejvíce, o 11,4 procenta, to bylo v zemědělství. V tržních službách pro firmy a ve stavebnictví bylo navýšení cen mírnější. Údaje, které naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele, v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Ceny zemědělských výrobců opět meziročně rostly, tentokrát o více než 11 procent. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 2,6 procenta a ceny tržních služeb pro podniky o 4,4 procenta," uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

Ceny v průmyslu meziročně klesají už od února, v srpnu pokles zmírnil, v červenci činil 1,2 procenta. V srpnu byly podle statistiků meziročně nižší zejména ceny koksu a rafinérských ropných výrobků. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o dvě procenta, ceny chemických látek a přípravků o 6,6 procenta a ceny černého a hnědého uhlí a lignitu se snížily o téměř 11 procent.

Naopak meziročně stouply ceny potravinářských výrobků, především mléčné výrobky a zpracované a konzervované maso a výrobky z masa. Vyšší byly i ceny dřeva a dřevěných a korkových výrobků, dále zdražily i opravy, údržba a instalace strojů a zařízení a také ostatní nekovové minerální výrobky.

"Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně snížily ceny energií o 3,6 procenta, vzrostly ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 2,7 procenta a ceny zboží krátkodobé spotřeby o 1,7 procenta," sdělil ČSÚ.

Ceny v zemědělství meziročně rostou od loňského října, od letošního dubna evidují statistici dvouciferný růst, v červenci to bylo o 11,2 procenta. V srpnu stouply ceny v rostlinné výrobě o 4,6 procenta, ovoce zdražilo asi o 14 procent, olejniny o deset procent, obiloviny o téměř čtyři procenta a čerstvá zelenina o 3,4 procenta. Naopak brambory zlevnily o 36 procent. V živočišné výrobě byly v srpnu ceny meziročně vyšší o 18,9 procenta. Ceny vajec stouply o téměř 45 procent, skotu o 40 procent, mléka zhruba o pětinu a drůbeže o asi 11 procent. Naopak prasata byla levnější o téměř šest procent.

Ceny stavebních prací zaznamenaly v srpnu stejný meziroční růst jako v červenci. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly v srpnu meziročně vyšší o 1,1 procenta.

U tržních služeb pro podniky tempo meziročního růstu cen mírně zrychlilo z červencových 4,1 procenta. Ceny za služby v oblasti tvorby programů a vysílání v srpnu meziročně stouply o 21,5 procenta, za reklamní služby a průzkum trhu byly vyšší o 18,3 procenta, za bezpečnostní a pátrací služby se zvýšily o 12 procent, v oblasti zaměstnání pak o skoro deset procent, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 6,2 procenta a za služby v pojištění o 5,2 procenta.

Meziměsíčně v srpnu ceny zemědělských výrobců klesly o 1,2 procenta, ceny průmyslových výrobců zůstaly shodné, ceny stavebních prací se zvýšily o 0,3 procenta a ceny tržních služeb pro podniky oproti červenci stouply o 0,8 procenta.


