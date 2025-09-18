Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Goldman Sachs: Investoři jsou ohledně evropských akcií skeptičtí

Goldman Sachs: Investoři jsou ohledně evropských akcií skeptičtí

18.09.2025 16:16
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Investoři mají pochybnosti ohledně růstu evropských akcií. Jednak čekají na to, zda Německo splní svůj slib o rozsáhlé fiskální reformě a jednak mají obavy z toho, že starý kontinent zaostává v době, kdy umělá inteligence posiluje americké akcie a Čína si vede lépe než rozvíjející trhy. Myslí si to alespoň analytici Goldman Sachs Sharon Bellová a Christian Mueller-Glissmann.

„Evropa se posunula na konec nákupního seznamu, protože existuje řada dalších regionů, které vykazují lepší dynamiku,“ řekl Mueller-Glissmann. „Všichni jsou docela skeptičtí ohledně toho, zda Evropa (plánované) peníze utratí. Panuje pocit ‚chci to skutečně vidět než, aby mi jen řekli, že se to stane.,“ doplnila jej Bellová.

Ještě v úvodu roku to bylo přitom naopak a Evropa se těšila velkému zájmu investorů. Evropský index Stoxx 600 v prvním čtvrtletí překonal americké protějšky v dolarovém vyjádření, protože Německo jakožto největší evropská ekonomika slíbilo investice ve výši stovek miliard eur do obrany a infrastruktury. Tento krok představoval dramatický posun pro zemi, která je známá svou pevnou kontrolou v oblasti vládních půjček.

V posledních týdnech ale Stoxx 600 ztratil své vedení a investoři se hrnou zpět do amerických aktiv, protože tam vidí známky odolného hospodářského růstu a očekávané pokračující snižování úrokových sazeb ze strany Fedu. Samostatnou kapitolou je pak obnovené nadšení z umělé inteligence, které pohání růst technologických titulů.

V současnosti tak platí, že hlavní americký index S&P 500 letos vzrostl už o 12 procent na rekordní úroveň, zatímco Stoxx 600 je výše „jen“ o 8,6 procenta a aktuálně se nachází pod svým březnovým maximem.

indexy

Oba stratégové z Goldman Sachs uvedli, že navzdory aktuální skepsi ohledně navrhovaného německého výdajového programu poskytly tyto plány fiskální kotvu, díky níž se investoři „méně obávají extrémních scénářů poklesu“.

Německo plánuje utratit stovky miliard eur na modernizaci silnic, mostů a ozbrojených sil, což by mělo zvýšit produkci. Někteří investoři se ale ptají, kdy se slib masivních stimulů promítne do zisků společností. Kritici pak tvrdí, že část peněz by mohla být využita na státní rozpočty, a nikoliv na další investice.

„Slyším mnoho klientů říkat, že pravděpodobnost negativních sazeb v Evropě v příštím desetiletí je velmi, velmi nízká, což je dobře pro banky. Rozhodně lze vidět, že si lidé uvědomují fiskální podporu, za býčí scénář ale nejsou ochotni platit,“ řekl Mueller-Glissmann.

Bellová očekává, že firemní zisky v příštích dvou letech vzrostou o čtyři, respektive šest procent, a to díky zlepšujícímu se hospodářskému růstu. V nadcházejících 12 měsících pak podle ní index Stoxx 600 vzroste přibližně o pět procent. „Pokud Evropa splní tři čtvrtiny svých slibů, řekla bych, že se trhu bude dařit velmi dobře,“ dodala.

Zdroj: Bloomberg


Čtěte více:

Cohen: Americké hospodářství stále světovou jedničkou, USA si ale mohou některé věci pokazit
17.09.2025 6:06
Cohen: Americké hospodářství stále světovou jedničkou, USA si ale mohou některé věci pokazit
Abby Joseph Cohen z Columbia Business School působila i ve vedení Gold...
Fidelity: Americké small caps jsou nejlevnější za 35 let. Cyklus se může obrátit v jejich prospěch
16.09.2025 12:04
Fidelity: Americké small caps jsou nejlevnější za 35 let. Cyklus se může obrátit v jejich prospěch
Letošní rok na akciových trzích je poznamenán vyšší volatilitou a obav...
EU neschopností rázně jednat ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi
16.09.2025 13:54
EU neschopností rázně jednat ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi
Evropská unie svou neschopností rázně jednat ohrožuje nejen svou konku...
Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
17.09.2025 13:23
Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
Výrobce bezpečnostních systémů Verisure oznámil, že plánuje získat při...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.09.2025
17:19Německý dluhový obrat a americký tah na italský dluhový „standard“
17:04ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu
16:16Goldman Sachs: Investoři jsou ohledně evropských akcií skeptičtí
14:47Němečtí poslanci schválili rozpočet na letošní rok
13:59Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů firmu 89bio, cílí na léčbu obezity a nadváhy
13:58Britská centrální banka ponechala základní úrok na 4,00 procenta
13:33Nvidia investuje pět miliard dolarů do Intelu. Společně budou vyvíjet čipy pro PC a datová centra
11:42Závod mezi Novo Nordiskem a Eli Lilly o nejúčinnější pilulku proti obezitě nabírá na intenzitě
10:56Rohlik Group zvýšil hrubý zisk o 38 procent, provozní ztráta klesla na 1,54 mld. Kč
10:07Reakce na Fed byla negativní, ale trhy zřejmě ztráty rychle setřesou  
9:03Rozbřesk: Asertivní Fed bránící svoji nezávislost USD prospěl, viceguvernér ČNB Frait nevidí důvod snižovat sazby
8:35Trhy po snížení sazeb Fedu zamíří výše. Jaké výsledky ukázala COLT CZ Group?  
8:16Jakub Blaha ke COLT CZ Group po 2Q25: Slabší výkon palných zbraní kompenzován silnou muniční divizí a strategickou expanzí do energetických výbušnin  
7:45COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota
17.09.2025
22:01Fed snížil sazby, trhy ale reagovaly vlažně  
22:00Komentář Jana Čermáka: Fed doručil jestřábí redukci sazeb
20:15Fed snížil sazby. Letos ještě dvakrát? Výnos dluhopisů klesá, eurodolar nad 1,1900, Wall Street v klidu
17:19Vysílá zlato klasický signál strachu?
17:19Co se očekává od výsledků Coltu?  
16:35Alibaba těží z domácího růstu AI sektoru, zatímco čínský regulátor omezuje Nvidii

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět