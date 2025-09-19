Hledat v komentářích

Detail - články
Dohoda s Nvidií neřeší hlavní problém Intelu: ztrátovou Foundry Services

19.09.2025 13:27
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Čtvrteční nečekané oznámení o pětimiliardové investici Nvidie do skomírajícího Intelu polilo akcie tradičního výrobce čipů živou vodou. Jak ale upozorňuje server Yahoo Finance, investice zatím příliš neřeší ten největší problém, jemuž Intel čelí, a sice churavějící výrobní divizi Intel Foundry Services.

V rámci dohody, která Nvidii zaručuje čtyřprocentní podíl v Intelu, bude společnost s aktuálně největší tržní hodnotou na světě používat CPU (centrální procesorové jednotky) od Intelu ve svých serverových systémech datových center, na nichž běží umělá inteligence. Intel zase naopak využije technologii umělé inteligence Nvidie ve svých polovodičích pro počítače.

Zásadním bodem dohody však je, že se nezmínila o výrobnímu segmentu Intelu, který přitahuje velkou pozornost investorů a americké vlády, a to i přesto, že se potýká s těžkými ztrátami, protože boom kolem umělé inteligence převrátil trh s čipy vzhůru nohama.

Intel vždy vyráběl své vlastní polovodiče, v roce 2021 ale otevřel svůj výrobní podnik také externím zákazníkům, když za bývalého (tehdy nového) generálního ředitele Pata Gelsingera spustil novou divizi Intel Foundry Services. Byla to snaha, jak oživit už tehdy uvadající byznys společnosti, jejíž produktová řada ztratila významný podíl na trhu na úkor inovativnější konkurence.

Plán zahrnoval investice ve výši stovek miliard dolarů na výstavbu nových továren, které by vyráběly čipy pro jiné společnosti. Tyto naděje ale z velké části ztroskotaly na nedostatku velkých závazků ze strany zákazníků. Ve fiskálním roce 2023 zaznamenala Intel Foundry Services ztrátu sedm miliard dolarů, o rok později už to bylo 13 miliard dolarů. (Nejen) to se propsalo negativně do akcií společnosti, které loni klesly o 60 procent. Sám Gelsinger byl pak v prosinci 2024 představenstvem odvolán.

Výrobní byznys proto zůstává největším problémem Intelu, shodují se analytici z Wall Street. Někteří argumentují pro jeho prodej, zatímco jiní poukazují na to, že by to Intelu zdražilo výrobu jeho čipů kvůli úsporám z rozsahu. „Jedná se o podnik, který bude i nadále krvácet hotovost nejméně do roku 2027,“ řekl Yahoo Finance analytik CFRA Angelo Zino.

Na tiskové konferenci k čtvrteční dohodě mezi oběma čipaři jejich generální ředitelé nechali možnost, že se Nvidia stane zákazníkem Intel Foundry Services otevřenou. Avšak zároveň naznačili, že v blízké budoucnosti budou společnosti spolupracovat s rivalem Intelu – tchajwanským TSMC na výrobě nových čipů, které navrhnou.

Klíčový význam pro národní bezpečnost

Výrobní divize Intelu je však pro Spojené státy velice důležitá, neboť představuje velký význam pro národní bezpečnost. Podnik je totiž jediným velkým americkým výrobcem čipů, který vyrábí čipy pro ministerstvo obrany. Většina nejpokročilejších čipů na světě je vyráběna právě TSMC. Ta sice rozšiřuje svou výrobu v USA, většina její kapacity je ale doma na Tchaj-wanu včetně kriticky důležitého výzkumu a vývoje. Vzhledem k přetrvávajícímu riziku čínské invaze na Tchaj-wan tak odborníci tvrdí, že přežití výrobního podnikání Intelu je pro USA, které v srpnu převzaly desetiprocentní podíl ve firmě, klíčové.

I proto třeba Anshela Saga, analytika společnosti Moor Insights & Strategy, překvapilo, že v dohodě mezi Nvidií a Intelem nebyla žádná zmínka o Intel Foundry Services. „Ve skutečnosti jsem očekával, že Nvidia oznámí nějakou dohodu o smluvní výrobě s Intelem za účasti americké vlády," řekl a dodal, že Nvidia má také zájem na diverzifikaci svého dodavatelského řetězce od TSMC.

Ač je dohoda zaměřená přímo na produktovou odnož Intelu, tak podle Zina plní ještě jednu funkci, a sice že zvyšuje důvěryhodnost Intelu, což je koneckonců dobré právě i pro jeho výrobní byznys. Zino si navíc myslí, že partnerství s Intelem může časem Nvidii přimět k otestování nabídky Intelu Foundry Services.


