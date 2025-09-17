Hledat v komentářích

Detail - články
Alibaba těží z domácího růstu AI sektoru, zatímco čínský regulátor omezuje Nvidii

Alibaba těží z domácího růstu AI sektoru, zatímco čínský regulátor omezuje Nvidii

17.09.2025 16:35
Autor: Redakce, Patria.cz

Akcie Alibaby ve středu posílily poté, co čínská státní média informovala, že tento e-commerce gigant získal významného zákazníka pro své AI čipy. Podle zprávy čínské státní televize CCTV nasadí společnost China Unicom akcelerátory AI od Alibaby, které vyvíjí její polovodičová divize Pingtouge (známá také jako T-Head). Alibaba čipy přímo neprodává, ale firmy mohou jejich výpočetní výkon využívat prostřednictvím cloudových služeb Alibaba Cloud.

Akcie Alibaby dnes uzavřely obchodování v Hongkongu růstem o více než 5 % výše, zatímco ADS obchodované v USA vzrostly o více než 2 %.

Alibaba

Výpočetní výkon Alibaby bude využívat společnost China Unicom, druhý největší telekomunikační operátor v Číně, v rámci rozsáhlého projektu nového datového centra. Ten bude zahrnovat i čipy dalších domácích firem, jako jsou MetaX a Biren Technology. Tento krok podtrhuje snahu Číny o podporu využívání domácích polovodičů pro AI v době, kdy svým firmám zakázala nákup čipů od Nvidie.

Ve středu deník Financial Times uvedl, že čínský internetový regulátor – Cyberspace Administration of China – vyzval firmy, aby přestaly nakupovat určité AI čipy od Nvidie (více zde). Akcie Nvidie klesají přibližně o 2,7 %.

nvidia

Alibaba patří mezi přední hráče AI v Číně. Vyvíjí vlastní modely umělé inteligence a je jedním z největších poskytovatelů cloudových služeb na domácím trhu. CNBC minulý měsíc informovala, že Alibaba zároveň pracuje na zcela novém AI čipu, ale není zatím jasné, zda China Unicom využívá nejnovější čipy Alibaby.

Zdroj: CNBC, Patria

 

