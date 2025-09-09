ASML investuje 1,3 miliardy eur do francouzského AI startupu Mistral

Jeden z nejvýznamnějších evropských startupů v oblasti umělé inteligence obdržel velkou investici. Do francouzské společnosti Mistral investuje 1,3 miliardy eur (1,5 miliardy dolarů) společnost ASML. Ze strany nizozemské společnosti vyrábějící zařízení na výrobu čipů se jedná o poněkud překvapivý krok.
S touto investicí se stává největším akcionářem společnosti Mistral s 11procentním podílem, uvedly obě společnosti v úterním prohlášení. Mistral, která vyvíjí modely umělé inteligence a chatbota, uvedla, že investice je součástí kola financování ve výši 1,7 miliardy eur, což jí dává ocenění přibližně 11,7 miliardy eur, a činí z ní jednu z nejcennějších soukromých společností v Evropě.
Pro evropské hnutí za suverénní technologické korporace v unijním bloku, které požaduje menší závislost na nástrojích ze Silicon Valley, se jedná o velké vítězství. Tato potřeba nabírá na síle uprostřed tvrdých zákroků amerického prezidenta Donalda Trumpa proti zemím, které podle něj podkopávají zájmy USA.
Generální ředitel Christophe Fouquet nicméně uvedl, že primárním účelem dohody je integrace AI do společnosti, nikoliv vybudování evropského šampiona. Konkrétně má být technologie Mistralu použita ke zlepšení výkonu softwaru a skenovací technologie ve strojích ASML. „Chceme zaplavit celou organizaci umělou inteligencí,“ dodal Fouquet.
Nizozemská společnost je jediným výrobcem špičkových litografických zařízení, které používají polovodičové společnosti k výrobě nejpokročilejších čipů. dosud nepodporovala firmu zabývající se umělou inteligencí a jen zřídka se odvažuje investovat do startupů.
Pro Mistral tato dohoda představuje velkou injekci na nákladném a konkurenčním trhu. Společnost, založená na začátku roku 2023, se prezentuje jako alternativa ke gigantům Silicon Valley, jako jsou OpenAI a . Startup je ústředním bodem strategie francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jehož cílem je proměnit zemi ve vážného konkurenta v oblasti umělé inteligence.
Příběh dvou evropských šampionů
Arthur Mensch, generální ředitel společnosti Mistral, uvedl, že spojení s evropskou společností „bylo třešničkou na dortu“ celé dohody. „Je to dobrý příběh dvou evropských šampionů, kteří spolupracují. Rádi bychom jeviděli častěji," řekl.
Mistral těžce drží krok s americkými konkurenty, jako jsou OpenAI, Anthropic nebo xAI Elona Muska. Ti získali od investorů podstatně více peněz. Hodnota OpenAI dosáhla v nedávném kole sekundárních prodejů akcií 500 miliard dolarů, což je více než 40násobek hodnoty Mistralu.
Někteří analytici jsou logikou dohody zmateni. David Dai, analytik společnosti Bernstein, v pondělí uvedl, že podpora Mistralu pravděpodobně odpovídá nově vznikající strategii na podporu místních startupů. Přímé výhody pro její podnikání by byly „omezené,“ dodal.
Na rozdíl od ostatních společností v polovodičovém průmyslu, jako jsou a , se do značné míry vyhýbá rizikovému investování. V kole investic ve výši 100 milionů eur podpořila nizozemský technologický fond a některé místní startupy, včetně vývojáře integrovaných obvodů Smart Photonics. Obvykle kupuje podíly v prvcích svého dodavatelského řetězce, jako je například podíl v optické společnosti Carl Zeiss SMT, aby pomohla s vývojem laserů používaných v jejích strojích.
Zdroj: Blooberg, zdroj foto: Mistral