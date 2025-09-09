Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ASML investuje 1,3 miliardy eur do francouzského AI startupu Mistral

ASML investuje 1,3 miliardy eur do francouzského AI startupu Mistral

09.09.2025 10:21
Autor: Redakce, Patria.cz

Jeden z nejvýznamnějších evropských startupů v oblasti umělé inteligence obdržel velkou investici. Do francouzské společnosti Mistral investuje 1,3 miliardy eur (1,5 miliardy dolarů) společnost ASML. Ze strany nizozemské společnosti vyrábějící zařízení na výrobu čipů se jedná o poněkud překvapivý krok.

S touto investicí se ASML stává největším akcionářem společnosti Mistral s 11procentním podílem, uvedly obě společnosti v úterním prohlášení. Mistral, která vyvíjí modely umělé inteligence a chatbota, uvedla, že investice je součástí kola financování ve výši 1,7 miliardy eur, což jí dává ocenění přibližně 11,7 miliardy eur, a činí z ní jednu z nejcennějších soukromých společností v Evropě.

Pro evropské hnutí za suverénní technologické korporace v unijním bloku, které požaduje menší závislost na nástrojích ze Silicon Valley, se jedná o velké vítězství. Tato potřeba nabírá na síle uprostřed tvrdých zákroků amerického prezidenta Donalda Trumpa proti zemím, které podle něj podkopávají zájmy USA.

Generální ředitel ASML Christophe Fouquet nicméně uvedl, že primárním účelem dohody je integrace AI do společnosti, nikoliv vybudování evropského šampiona. Konkrétně má být technologie Mistralu použita ke zlepšení výkonu softwaru a skenovací technologie ve strojích ASML. „Chceme zaplavit celou organizaci ASML umělou inteligencí,“ dodal Fouquet.

Nizozemská společnost je jediným výrobcem špičkových litografických zařízení, které používají polovodičové společnosti k výrobě nejpokročilejších čipů. ASML dosud nepodporovala firmu zabývající se umělou inteligencí a jen zřídka se odvažuje investovat do startupů.

Pro Mistral tato dohoda představuje velkou injekci na nákladném a konkurenčním trhu. Společnost, založená na začátku roku 2023, se prezentuje jako alternativa ke gigantům Silicon Valley, jako jsou OpenAI a Google. Startup je ústředním bodem strategie francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jehož cílem je proměnit zemi ve vážného konkurenta v oblasti umělé inteligence.

Příběh dvou evropských šampionů

Arthur Mensch, generální ředitel společnosti Mistral, uvedl, že spojení s evropskou společností „bylo třešničkou na dortu“ celé dohody. „Je to dobrý příběh dvou evropských šampionů, kteří spolupracují. Rádi bychom jeviděli častěji," řekl.

Mistral těžce drží krok s americkými konkurenty, jako jsou OpenAI, Anthropic nebo xAI Elona Muska. Ti získali od investorů podstatně více peněz. Hodnota OpenAI dosáhla v nedávném kole sekundárních prodejů akcií 500 miliard dolarů, což je více než 40násobek hodnoty Mistralu.

Někteří analytici jsou logikou dohody zmateni. David Dai, analytik společnosti Bernstein, v pondělí uvedl, že podpora Mistralu pravděpodobně odpovídá nově vznikající strategii ASML na podporu místních startupů. Přímé výhody pro její podnikání by byly „omezené,“ dodal.

Na rozdíl od ostatních společností v polovodičovém průmyslu, jako jsou Nvidia a Intel, se ASML do značné míry vyhýbá rizikovému investování. V kole investic ve výši 100 milionů eur podpořila nizozemský technologický fond a některé místní startupy, včetně vývojáře integrovaných obvodů Smart Photonics. Obvykle kupuje podíly v prvcích svého dodavatelského řetězce, jako je například podíl v optické společnosti Carl Zeiss SMT, aby pomohla s vývojem laserů používaných v jejích strojích.

Zdroj: Blooberg, zdroj foto: Mistral


Čtěte více:

Evropa by se měla přestat sama brzdit
09.09.2025 6:08
Evropa by se měla přestat sama brzdit
Evropa musí reagovat na americká cla zvýšením své ekonomické síly. Ted...
PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500
08.09.2025 18:09
PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500
Minulý týden si uzmula velkou část pozornosti investorů makrodata, kte...
Rozbřesk: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
09.09.2025 8:49
Rozbřesk: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
Průmysl v červenci meziročně vzrostl o 1,8 % a lehce překonal naše oče...
Evropské trhy po pádu francouzské vlády míří do záporu, Apple představí nový iPhone
09.09.2025 8:51
Evropské trhy po pádu francouzské vlády míří do záporu, Apple představí nový iPhone
Evropské akcie by v úterý měly zahájit obchodování mírně v záporu, při...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.09.2025
17:23Jsou Spojené státy výjimečné i podle PEG?
15:55Bank of America: Léky na hubnutí nejsou ve srovnání s jinými drahé
13:20KKCG Financing a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu
13:11Francouzské náklady na půjčky překonaly poprvé v historii eurozóny ty italské
11:35Akcie Nebiusu rostou po oznámené dohodě s Microsoftem o 50 procent  
10:43Těžaři Anglo American a Teck se spojí, vznikne přední světový těžař mědi
10:21ASML investuje 1,3 miliardy eur do francouzského AI startupu Mistral
9:49Donedávna byl součástí Yandexu, nyní se evropský Nebius hlásí o slovo v AI. Od Microsoftu dostane 19,4 miliardy dolarů
8:51Evropské trhy po pádu francouzské vlády míří do záporu, Apple představí nový iPhone  
8:49Rozbřesk: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
6:08Evropa by se měla přestat sama brzdit
08.09.2025
22:07Vrací se americké akcie na svá maxima?  
18:09PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500  
17:17Nejlepší investor všech dob a neexistence investičního štěstí
16:27Sentix: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny klesla na pětiměsíční minimum
15:21Muskova SpaceX kupuje frekvenční spektrum EchoStar za 17 miliard dolarů
14:00Volkswagen představil levný elektromobil. Cena by měla začít na úrovni 25 tisíc eur
13:16Když Trump bezprecedentně tlačí na Fed. Zdeněk Tůma na téma odvolávání centrálních bankéřů
12:17IPO Klarny: Švédský fintech už nechce být známý jen modelem "kup teď, zaplať později"
11:23Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,5 %, nejvýše od března 2017

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět