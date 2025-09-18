Hledat v komentářích

Detail - články
Nvidia investuje pět miliard dolarů do Intelu. Společně budou vyvíjet čipy pro PC a datová centra

18.09.2025 13:33
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

V americkém polovodičovém sektoru dochází k nečekanému partnerství. Nvidia ve čtvrtek oznámila, že investuje pět miliard dolarů do Intelu, s kterým bude navíc společně vyvíjet čipy pro počítače a datová centra. Agentura Bloomberg to popisuje jako překvapivý krok, který má podpořit upadajícího rivala.

Součástí dohody mezi oběma čipaři je, že Nvidia koupí kmenové akcie Intelu za cenu 23,28 dolarů za akcii, což je o 6,5 procenta méně než středeční závěrečná cena.

Intel bude používat grafickou technologii Nvidie v nadcházejících čipech pro počítače a také bude dodávat své procesory pro produkty datových center postavené na hardwaru Nvidie. Obě společnosti neuvedly časový harmonogram, kdy se první díly začnou prodávat. Dodaly, že toto oznámení neovlivňuje jejich individuální budoucí plány.

Do Intelu, který v posledních letech značně zaostal za konkurencí, v srpnu vstoupila americká vláda, jež převzala desetiprocentní podíl v podniku. Další velká zpráva kolem tradičního čipového výrobce přišla v září, když do podniku investovala dvě miliardy dolarů japonská investiční společnost SoftBank.

Spojení Intelu s Nvidií ilustruje, jak se rovnováha sil v počítačovém průmyslu proměnila. Intel získává finanční injekci a přístup ke špičkovým technologiím od společnosti, kterou kdysi odsouval na okraj odvětví, píše Bloomberg.

Intel

„Tato historická spolupráce úzce propojuje umělou inteligenci a akcelerované výpočty od Nvidie s procesory Intel a rozsáhlým ekosystémem x86 – fúzí dvou platforem světové třídy. Společně rozšíříme naše ekosystémy a položíme základy pro další éru výpočetní techniky,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel Nvidie Jensen Huang.

Intel bude nabízet PC čipy, které kombinují univerzální výkonné grafické komponenty s výkonnými grafickými komponenty od Nvidie, což mu pomůže lépe konkurovat společnosti AMD, jež je nejbližším konkurentem Nvidie v oblasti čipů pro umělou inteligenci.

Akcie Intelu reagovaly na zprávu raketovým růstem. V premarketu momentálně vykazují plus 28 procent. Roste i Nvidia, byť ne tak výrazně (+3,3 %). Významné pohyby panují i u dalších čipařů. AMD ztrácí přibližně 5,5 procenta, ASML naopak roste bezmála o sedm procent.


