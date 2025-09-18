Závod mezi Novo Nordiskem a Eli Lilly o nejúčinnější pilulku proti obezitě nabírá na intenzitě

Boj mezi dvěma farmaceutickými velikány na trhu s léky proti cukrovce a obezitě se dostává do nové fáze. U injekčního podávání těchto přípravků přebrala v posledních letech po dánském Novo Nordisku s jeho vlajkovými léky Ozempic a Wegovy dominantní pozici americká se svými léky Mounjaro a Zepbound. Nyní se obě společnosti přetahují o to, kdo přijde s účinnější verzí těchto léků ve formě pilulky, které jsou pro pacienty snášenlivější.
Tento týden přišla se zprávou, že její experimentální pilulka proti diabetu 2. typu zvaná orforglipron vykázala ve srovnávací studii lepší výsledky než starší, již schválený lék Rybelsus od konkurenta Novo Nordisk. Nejvyšší dávka orforglipronu vedla podle závěrů studie k 2,2% poklesu hladiny cukru v krvi ve srovnání s 1,4% snížením u maximální dávky Rybelsusu.
V případě hubnutí pacienti užívající orforglipron na každodenní bázi ztratili za 52 týdnů (rovněž při nejvyšší dávce) 9,2 % své tělesné hmotnosti, zatímco ti, kteří užívali Rybelsus od Novo Nordisku, zhubli v průměru o 5,3 %.
Nežádoucí účinky ve studii se týkaly převážně žaludečních problémů, přičemž více pacientů přestalo kvůli vedlejším účinkům užívat pilulky od než od Novo Nordisku. K tomu ale uvedla, že studie nemá dostatečnou sílu pro porovnání snášenlivosti obou léků.
Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) by měl rozhodnout o (ne)schválení orforglipronu jakožto léku proti obezitě do konce roku. V příštím roce pak chce společnost u stejného léku požádat také o schválení v případě léčby diabetu. Obezita dostala v tomto případě prioritu, protože je považována za lukrativnější trh.
Výsledky pilulkového Wegovy
Novo Nordisk ale nezůstává pozadu a ve středu zveřejnil výsledky pozdní fáze studie u svého známého léku proti obezitě Wegovy, a to ve formě pilulky podávané jednou denně. Výsledky studie OASIS 4 fáze 3 ukázaly, že tato pilulka vedla ke snížení hmotnosti v průměru o 16,6 % po 64 týdnech u pacientů s obezitou nebo nadváhou, přičemž u více než třetiny došlo k úbytku hmotnosti dokonce o 20 % a více.
Studie navíc zjistila, že lék rovněž zlepšil kardiovaskulární rizikové faktory a schopnost být aktivnější v každodenním životě, dodala dánská firma.
Akcie společnosti reagovaly na výsledky studie ve čtvrtek dopoledne na burze v Kodani růstem o více než 6 %.
„Naším cílem bylo ukázat, že s pilulkami můžeme dosáhnout stejné účinnosti a stejné bezpečnosti a snášenlivosti jako s injekčním přípravkem. To jsme nyní udělali. V podstatě to znamená, že můžeme pacientům nabídnout volbu mezi pilulkami a injekcemi, a to bude pro některé pacienty rozdílové,“ řekl CNBC vědecký ředitel Novo Nordisku Martin Holst Lange.
Stejně jako v případě orforglipronu i tento lék už přezkoumává FDA. Rozhodnutí má být přijato ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Novo Nordisk uvedl, že už zahájil jeho výrobu ve svých závodech ve Spojených státech. Tato informace přichází v době, kdy globální farmaceutické firmy zvyšují své investice v USA kvůli tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa na posílení domácí produkce.
Rozdílnost léků
Přímé porovnání pilulkové verze Wegovy s orforglipronem od není zcela na místě, neboť oba léky se ve své podstatě liší. V případě Novo Nordisku perorální Wegovy obsahuje 25 mg semaglutidu (peptidový agonista GLP-1 receptoru), zatímco jeho předchůdce Rybelsus, který porovnávala se svým orforglipronem, má schválenou dávku jen 7 nebo 14 mg semaglutidu.
U produktu od se nejedná o semaglutid. Orforglipron je sice rovněž agonista GLP-1 receptoru, jedná se však o nepeptidovou malou molekulu (snadnější výroba oproti semaglutidu), přičemž dávkování je nastaveno na 12 nebo 36 mg.
Obě společnosti spolu svádějí už několik let urputný boj o kontrolu nad trhem s obezitou, který by podle Bloomberg Intelligence měl do konce tohoto desetiletí dosáhnout 100 miliard dolarů. Byť momentálně oba giganti disponují vysoce účinnými injekcemi, tak pilulky jsou považovány za klíč k oslovení více pacientů.