Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Futures ukazují v úvodu nového týdne opatrnost, ČNB zřejmě ve středu sazby nezmění

Futures ukazují v úvodu nového týdne opatrnost, ČNB zřejmě ve středu sazby nezmění

22.09.2025 8:52
Autor: Redakce, Patria.cz

Na umírněný úvodní pokles trhů v Evropě i USA ukazují v tuto chvíli futures pro hlavní evropské i americké akciové indexy. Bodem programu tohoto týdne bude středeční zasedání ČNB, která dle většinového očekávání trhu sazby nezmění.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Vytváří AI největší tlak na zaměstnanost u mladých lidí?
20.09.2025 15:14
Vytváří AI největší tlak na zaměstnanost u mladých lidí?
Ekonom Noah Smith poukazuje na nové studie zaměřené na vliv AI na trh ...
Víkendář: Krugman o politice americké vlády a jejím dopadu na ekonomiku
20.09.2025 9:04
Víkendář: Krugman o politice americké vlády a jejím dopadu na ekonomiku
Donald Trump sliboval, že po nástupu do prezidentské funkce bude pro l...
Víkendář: Hodnota pravdy roste ve světě lží generovaných umělou inteligencí
21.09.2025 9:10
Víkendář: Hodnota pravdy roste ve světě lží generovaných umělou inteligencí
Nástroje umělé inteligence nyní dokáží vytvářet realistický text, obrá...
MakroMixér se sociologem Danielem Prokopem: Většina Čechů neví, jak daně fungují
22.09.2025 8:28
MakroMixér se sociologem Danielem Prokopem: Většina Čechů neví, jak daně fungují
Hostem posledního MakroMixéru byl sociolog a ředitel společnosti PAQ R...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.09.2025
20:24PODCAST Týdenní výhled: Sazby ČNB by měly zůstat delší dobu stabilní  
18:14Začne se Mag7 mnohem více podobat zbytku trhu růstem zisků a také valuacemi?
17:24Strategický krok Allwyn do USA: V řádu miliard dolarů získá kontrolu nad PrizePicks a vstoupí do světa DFS
15:49Technická analýza S&P 500: Býčí trh ještě nemusí být u konce  
15:35Snaha odnaučit AI lhát může vést k lepšímu skrývání lží, ukázal výzkum OpenAI
14:31Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů
13:57Pfizer se dohodl na převzetí výrobce léků proti obezitě Metsera
12:07Nejbohatší Francouz Arnault ostře kritizuje návrh daně pro nejbohatší
11:56Akcie začátkem týdne ztrácejí, zatímco investoři se znovu obracejí ke zlatu  
10:44Odklad elektromobilů a zhoršený výhled posílají akcie Porsche a VW dolů o více než šest procent
9:32Rozbřesk: Ceny masa určí, jak rychle bude odeznívat potravinová inflace
8:52Futures ukazují v úvodu nového týdne opatrnost, ČNB zřejmě ve středu sazby nezmění  
8:28MakroMixér se sociologem Danielem Prokopem: Většina Čechů neví, jak daně fungují
21.09.2025
9:10Víkendář: Hodnota pravdy roste ve světě lží generovaných umělou inteligencí
20.09.2025
15:14Vytváří AI největší tlak na zaměstnanost u mladých lidí?
9:04Víkendář: Krugman o politice americké vlády a jejím dopadu na ekonomiku
19.09.2025
22:03Americké akcie mají za sebou silný týden  
17:46Akcie a peníze – americká a čínská verze
16:58Nové sankce EU proti Rusku: 118 lodí z ruské stínové flotily nebo banky
16:10Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět