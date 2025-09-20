Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Krugman o politice americké vlády a jejím dopadu na ekonomiku

Víkendář: Krugman o politice americké vlády a jejím dopadu na ekonomiku

20.09.2025 9:04
Autor: Redakce, Patria.cz

Donald Trump sliboval, že po nástupu do prezidentské funkce bude pro lidi vše dostupnější, jeho dosavadní kroky mají ale opačný efekt. Kvůli clům rostou ceny dovozů a vyšší jsou i ceny třeba u zeleniny. Sem se zase promítá menší počet lidí pracujících na farmách, a to kvůli imigrační politice současné vlády. Pro Bloomberg to uvedl Paul Krugman a následně hovořil o některých dalších aspektech současného vývoje v americkém hospodářství.

Imigrační politika se promítá rovněž do situace ve stavebnictví a celkově se snižuje životní standard americké populace. Celkově je přitom zřejmé, že imigranti „nedělají ty samé věci jako lidé narození v USA“. To podle ekonoma znamená, že nekonkurují na trhu práce rodilým Američanům, ale v řadě případů spíše doplňují jejich pozice. Pokud se imigrace sníží, dojde podle Krugmana k tomu samému na straně produktivity.

Ke clům ekonom řekl, že „škodí, ale zdaleka ne tak moc, jak se někdy tvrdí.“ Mylná je podle něj i představa, že výrazné zvyšování cel znatelně přispělo k Velké depresi třicátých let. I současná cla ve výši, o jaké hovoří Trump, by podle standardních ekonomických modelů dlouhodobě snižovala růst produktu asi o půl procentního bodu. To je citelný dopad, ale nejde o tragédii. Jak přitom podotkl Bloomberg, Krugman se dlouhodobě zabývá právě mezinárodním obchodem. 

Ekonom ovšem k uvedenému dodal, že v současné situaci se přidává výrazný vliv nejistoty pramenící z toho, že vláda neustále mění své plány ohledně výše a zavádění cel. K tomu tu jsou soudní pře a celkově může nejistota doléhat na chování ekonomických subjektů znatelným způsobem. Zřejmé je také to, že řada společností se předzásobila tak, aby co nejdéle vydržela se zásobami, kterých se ještě netýkala cla. Jejich efekt se tak bude projevovat postupně. Nejen na cenách, ale i na fungování dodavatelských řetězců, protože řada dovozů je vstupem do výrobního procesu, a ne konečným produktem.

Příkladem nefunkčnosti vládní politiky je podle ekonoma automobilový průmysl. „Neexistuje americký automobilový průmysl, ale severoamerický,“ řekl Krugman v narážce na úzké propojení výrobního řetězce v tomto odvětví mezi USA, Kanadou a Mexikem. K úvahám o návratu výroby do USA pak ekonom uvedl, že pokud k něčemu takovému dojde, bude to v těch případech, kde Spojené státy nemají velkou nevýhodu na straně mzdových nákladů. Těžko tak lze například uvažovat o tom, že by se vrátil textilní průmysl, protože zde by byly USA se svými mzdovými náklady výrazně výš než země jako Bangladéš. O návratu se dá naopak uvažovat v kapitálově náročných odvětvích, jako třeba u výroby robotů. 

Cla mohou podle Krugmana zlepšit rozpočtovou situaci, protože „v podstatě jde o daň z prodeje“. Řada ekonomů přitom tvrdí, že Spojené státy by měly zavést daň z přidané hodnoty, která by snížila jejich rozpočtové deficity a dluhovou trajektorii. Cla jsou v určitém smyslu podobným krokem, ale podle Krugmana příjmy z nich nebudou ani zdaleka dosahovat čísel, o kterých hovoří vláda a která by byla potřeba na nějaký smysluplný posun ve vývoji vládních financí. K tomu ekonom dodal, že současná vláda poškozuje svou důvěryhodnost na mezinárodním poli tím, jak se chová k uzavřeným dohodám. 

Zdroj: Bloomberg



Čtěte více:

Umělá inteligence a pracovní místa: „poslední“ slovo
19.09.2025 15:04
Umělá inteligence a pracovní místa: „poslední“ slovo
Pokud umělá inteligence skutečně vezme práci spoustě lidí, debata o je...
Perly týdne: Fed měl snížit sazby o 75 bazických bodů?
19.09.2025 11:55
Perly týdne: Fed měl snížit sazby o 75 bazických bodů?
David Zervos na CNBC hovořil o tom, proč podle něj bylo nejlepší sníži...
Dohoda s Nvidií neřeší hlavní problém Intelu: ztrátovou Foundry Services
19.09.2025 13:27
Dohoda s Nvidií neřeší hlavní problém Intelu: ztrátovou Foundry Services
Čtvrteční nečekané oznámení o pětimiliardové investici Nvidie do skomí...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.09.2025
9:04Víkendář: Krugman o politice americké vlády a jejím dopadu na ekonomiku
19.09.2025
22:03Americké akcie mají za sebou silný týden  
17:46Akcie a peníze – americká a čínská verze
16:58Nové sankce EU proti Rusku: 118 lodí z ruské stínové flotily nebo banky
16:10Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu
15:04Umělá inteligence a pracovní místa: „poslední“ slovo
14:30UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z hypotečních zástavních listů (XS2541314584)
13:27Dohoda s Nvidií neřeší hlavní problém Intelu: ztrátovou Foundry Services
12:15Český zahraniční dluh ve stoupl o 69,6 mld. na 5,36 bilionu Kč
11:55Perly týdne: Fed měl snížit sazby o 75 bazických bodů?
11:04KKCG Financing a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.6.2025
10:56Gartner: Globální výdaje na AI se letos vyšplhají na téměř 1,5 bilionu dolarů
10:49Výnosy stoupají, akcie v Evropě také. Na programu jednání Trump - Si  
9:01BoJ mění směr: Prodej ETF značí konec jedné éry japonské měnové politiky
8:58Rozbřesk: Jestřábí ČNB a slabý dolar = nadále silná koruna
8:57Šéf KHNP rezignoval. Byl pod tlakem kvůli kritizované smlouvě s Westinghouse
8:54Prezident KHNP rezignoval, Trump bude jednat se Si a snižování sazeb Fedem je více nejisté  
18.09.2025
22:00Spojení Intelu a Nvidie přineslo pozitivní náladu  
17:19Německý dluhový obrat a americký tah na italský dluhový „standard“
17:04ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět