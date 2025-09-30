Hledat v komentářích

Detail - články
Philip Morris ČR klesl zisk o 13 procent při mírném růstu tržeb. Odklon od klasických cigaret vyvažují inovace

30.09.2025 8:55, aktualizováno: 30.9. 10:21
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Společnosti Philip Morris ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, klesl v letošním prvním pololetí meziročně čistý zisk o 13,3 procenta na 1,6 miliardy . Tržby bez spotřební daně a DPH vzrostly o 2,9 procenta na 10,7 miliardy , oznámila dnes společnost v pololetní finanční zprávě. Analytici Patria Finance hodnotí v prvotní reakci výsledky jako mírně negativní, podporou naopak může být relativně příznivý výhled do konce roku, soudí. Akcie v úvodu pražského obchodování oslabují kolem půlprocenta při poklesu indexu PX o 0,35 %.

Celkový odbyt nikotinových produktů společnosti v ČR a na Slovensku klesl o 4,6 procenta na 4,6 miliardy kusů, podle firmy jde o důsledek setrvalého poklesu poptávky spotřebitelů po klasických cigaretách. Pokles prodejů cigaret byl částečně kompenzován nárůstem prodeje bezdýmných produktů. Jejich odbyt se meziročně zvýšil o 100 milionů kusů.

"Naše pololetní finanční a ekonomické výsledky potvrzují pokračující odklon českých a slovenských spotřebitelů od klasických cigaret. Nadále se tak snažíme inovovat portfolio bezdýmných výrobků," uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa. Příkladem je podle něj uvedení nikotinových sáčků na český trh na začátku ledna nebo jarní uvedení inovované verze zařízení na zahřívání tabáku.

Meziroční nárůst celkových konsolidovaných tržeb způsobil hlavně příznivý vývoj cen napříč portfoliem klasických i bezdýmných výrobků a růst prodejů bezdýmných alternativ. Pokles zisku odráží podle firmy dopad nižšího objemu prodejů a zároveň cílených investic, jejichž účelem je posílení dlouhodobé výkonnosti. Společnost nedávno oznámila, že zdvojnásobí svou investici do kutnohorského závodu určenou na zahájení výroby nikotinových sáčků na více než dvě miliardy korun. Původně plánovaná výrobní kapacita nikotinových sáčků se víc než zdvojnásobí a vznikne dalších až 150 pracovních míst. Nikotinové sáčky by se měly pro komerční účely začít v Kutné Hoře vyrábět začátkem příštího roku. Firma je bude vyrábět paralelně se současnou produkcí tabákových výrobků.

Celkový kombinovaný trh cigaret a zahřívaných výrobků poklesl oproti loňskému prvnímu pololetí roku v Česku o odhadovaných 3,9 procenta na 6,7 miliardy kusů. Na Slovensku se trh rovněž snížil, a sice odhadem o 3,6 procenta na celkových 3,3 miliardy kusů. Philip Morris je nadále jedničkou na obou trzích s odhadovaným tržním podílem 39,8 procenta v České republice a 50,3 procenta na Slovensku. Philip Morris ČR zaměstnává přes 1100 lidí. S akciemi společnosti se obchoduje na pražské burze.

 

