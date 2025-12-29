Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozdávací sliby a přínosy tržní disciplíny

Rozdávací sliby a přínosy tržní disciplíny

29.12.2025 17:49
Autor: Jiří Soustružník

Potraviny na sobě musí mít uvedeno, z čeho jsou složeny. Na cigaretách je velké varování. A podobných informací, disclaimerů a podobně je dlouhá řada. Nejsem zrovna zastáncem regulace všeho možného, ale možná by takový malý disclaimer měl být ze zákona nedílnou součástí všech návrhů a úvah o tom, co by měl (ještě dalšího) platit stát. Říkal by jediné: Pokud dojde ke schválení, musí se snížit jiné výdaje, zvýšit daně, nebo vládní dluhy.

Nachomítnul jsem se před pár dny k jedné diskusi, ve které zaznělo mimo jiné něco v tom smyslu, že stát se snaží zdanit snad všechno, co uděláme. Samozřejmě chápu, z čeho takový pohled pramení. Nicméně se držím pohledu, že pokud existuje reálný problém, nemá se o něm jen neustále dokola hovořit a frflat. Ale má se hledat a implementovat řešení. A základem dobrého řešení je přesné pojmenování situace. V tomto případě bych navrhl něco v duchu následujícího:

Za prvé, sami sobě si bereme nemalou část našich příjmů a majetku, abychom si přes stát zaplatili hodně toho, co celkově spotřebováváme.

Za druhé, to, co si takto bereme, na naší spotřebu „přes stát“ už nestačí. Takže se stát musí zadlužovat. Což v celosvětovém měřítku neznamená nic jiného, než že sami sobě (přes entitu zvanou stát) dáváme vedle daní další peníze - úspory. Půjčujeme sami sobě a splácet to budeme také sami sobě (samozřejmě se všemi mezigeneračními, geografickými a dalšími „detaily“).

Je to prohlášení/definice delší, než to ve stylu „stát zdaňuje všechno možné“. Ale jde mnohem více do podstaty věci. Ta je na jednu stranu asi známá, ale na stranu druhou se mi zdá, že jí někdy docela ignorujeme. Možná by tedy pomohlo, kdyby každý politik při každé úvaze o tom, co ještě bude dalšího platit a financovat stát, musel povinně říkat, co to bude financovat. S tím, že u oblastí typu masivních úspor, zvyšování efektivity státní správy, enormního ekonomického růstu a podobně se zase musí říkat, že v praxi zatím moc nefungují.

Výše uvedený povinný disclaimer je samozřejmě jen fikce použitá na podkreslení celého tématu. Použiju jí i v souvislosti s následujícími dvěma grafy, kterými navazuji na předchozí pohled a predikce týkající se vývoje v ekonomice naší, Polska a Maďarska. Nyní na základě analýzy Natixisu nabízím pohled na fiskální deficity a veřejné zadlužení v těchto třech zemích:
2

Hodně se o vývoji veřejných dluhů hovoří v USA, kde nastal znatelný posun politické filozofie k zadlužování (od obezřetnosti ke „zdroje jsou“). Mnohem méně se hovoří o dluhové dynamice v Číně i přesto, že si v žádném případě nezadá s tou americkou. Podle mne je spíše horší s ohledem na strukturální výzvy v této zemi. My jsme na této rovině na pevnějších nohou. Ale poměřovali bychom vlastně hrušky s jablky – pokud by se u nás dělo jen náznakem to, co v USA, na tržních aktivech souvisejících s ČR už by se také děly věci.

Dá se na to ale nahlížet i jinak – Spojené státy možná trochu doplácí na určitou formu „prokletí zdrojů“ – mohou si díky své pozici dovolit na straně ekonomické nezodpovědnosti hodně a nyní si to i dovolují. Trhy přitom ani v jiných případech nefungují vždy jako správný rádce a dohled – viz některé země eurozóny a jejich nerovnováhy před a po roce 2008. Ale zdá se, že na rozhazovačnost jejich zdvižený prst často platí.


Čtěte více:

Ray Dalio: USA směřují k dluhové krizi a společenskému konfliktu
10.10.2025 15:57
Ray Dalio: USA směřují k dluhové krizi a společenskému konfliktu
Ray Dalio znovu varuje před rychle rostoucím zadlužením americké vlády...
Perly týdne: Na dům nemáme, tak nakoupíme akcie?
19.12.2025 12:07
Perly týdne: Na dům nemáme, tak nakoupíme akcie?
Sung Cho z Goldman Sachs Asset Management si nemyslí, že by investice ...
Trhy se těší na zrychlení americké ekonomiky…
22.12.2025 17:11
Trhy se těší na zrychlení americké ekonomiky…
Trhy, tedy přesněji řečeno ty akciové, se zřejmě těší na zrychlení ame...
Víkendář: Proč se svět vzdal toho, co tak dobře fungovalo?
27.12.2025 8:42
Víkendář: Proč se svět vzdal toho, co tak dobře fungovalo?
Ekonom Scott Sumner na stránkách Substacku píše, že v průběhu lidských...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.12.2025
17:49Rozdávací sliby a přínosy tržní disciplíny
16:17Kotlikoff: USA jsou na tom s vládními financemi hůře než Itálie
14:24Big Short: Burry věští, že Nvidia a Palantir nejsou tak „naprogramované“ na růst, jak se zdá
13:01BYD zřejmě sesadí Teslu z trůnu. Čínský gigant míří k pozici světové jedničky v elektromobilech
12:37Zapomeňte na Muska! Larry Ellison je skutečný král technologií roku 2025
10:40Dominik Rusinko: Německo čelí dvěma čínským šokům, fiskální bazuka umožní cyklické nadechnutí
10:02Bulharsko se chystá na euro, změnu provází nadšení i skepse
9:09Rozbřesk: Taylorovo či spíše Trumpovo pravidlo pro Fed?
9:05Historický skok stříbra: Rekord 83,6 USD, poté výběr zisků
8:45Jednání USA–Ukrajina postupují, čínské manévry u Tchaj-wanu a stříbro poprvé nad 80 USD  
7:52Investiční výhled 2026: Kondice ekonomik, inflace a blížící se volby  
6:11Fidelity: AI už není slib, ale návratnost. Rok 2026 bude zlomový
28.12.2025
17:14AI se bude posouvat do fyzického světa, roboti by výrazně měnili trh práce
12:32Fond, který poráží 99 % konkurence: Automobilky jsou nové banky
8:47Víkendář: Stalo módní odmítat neoliberalismus, ale argumenty proti němu jsou poměrně slabé
27.12.2025
17:08Korinek: Naše děti už pravděpodobně nezažijí stejný trh práce jako my
12:30Trumpova dohoda nestačí: Čína dál brzdí americký přístup k vzácným zeminám
8:42Víkendář: Proč se svět vzdal toho, co tak dobře fungovalo?
26.12.2025
22:02Wall Street po Vánocích v klidu: nízké objemy, mírně pozitivní sentiment  
17:44Naše ekonomika směrem k udržitelné rovnováze?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět