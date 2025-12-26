Hledat v komentářích

Historický růst drahých kovů: Proč zlato a stříbro lámou rekordy?

26.12.2025 11:06
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Zlato, stříbro a platina vystřelily na historická maxima, čímž završují mimořádný konec roku pro drahé kovy. Tento prudký růst je výsledkem kombinace geopolitického napětí, oslabení amerického dolaru a silné investorské poptávky. Trhy reagují na zvýšenou nejistotu ve světě od konfliktů v Latinské Americe až po vojenské operace v Africe a investoři hledají bezpečné útočiště pro své prostředky. Drahé kovy se tak staly symbolem stability v době, kdy tradiční aktiva čelí tlaku a volatilita na finančních trzích roste, informuje agentura Bloomberg.

Spotové zlato vzrostlo až na více než 4 530 USD za unci. Napětí ve Venezuele, kde USA zablokovaly ropné tankery a zvýšily tlak na vládu Nicoláse Madura, posílilo atraktivitu zlata jako bezpečného útočiště. Washington navíc zahájil vojenský úder proti Islámskému státu v Nigérii ve spolupráci s tamní vládou.

Spotové stříbro pro okamžité dodání posílilo již pátou seanci v řadě, když vzrostlo až o 4,6 % a překročilo hranici 75 USD za unci. Nedávný růst tohoto bílého kovu byl podpořen spekulativními přílivy a přetrvávajícími problémy v dodavatelských řetězcích napříč hlavními obchodními centry po historickém short squeeze v říjnu.

Index Bloomberg Dollar Spot, klíčový ukazatel síly americké měny, klesl tento týden o 0,7 %, což je jeho největší pokles od června. Slabší dolar obecně podporuje zlato a stříbro.

Zlato letos vzrostlo přibližně o 70 % a stříbro o více než 150 %, přičemž oba kovy směřují k nejlepším ročním výkonům od roku 1979. Prudký růst byl podpořen zvýšenými nákupy centrálních bank, přílivem prostředků do burzovně obchodovaných fondů a třemi po sobě jdoucími sníženími úrokovýchsazeb americkou centrální bankou. Nižší náklady na půjčky jsou pro drahé kovy, které nenesou úrok, příznivé a obchodníci sázejí na další snížení sazeb v roce 2026.

Agresivní kroky prezidenta USA Donalda Trumpa při přetváření globálního obchodu spolu s hrozbami vůči nezávislosti Fedu přidaly rally na dynamice již dříve v tomto roce. Poptávka investorů byla také podpořena tzv. „debasement trade“, protože obavy z rostoucího zadlužení vedou k ústupu od státních dluhopisů a měn, ve kterých jsou vydávány.

Odolnost zlata se ukázala jeho rychlým zotavením po poklesu z předchozího maxima 4 381 USD v říjnu, kdy byla rally považována za přehřátou. Silné nákupy ETF byly hlavním motorem posledního růstu, přičemž podíly ve fondu SPDR Gold Trust společnosti State Street Corp., největším ETF na drahé kovy, vzrostly letos o více než pětinu.

Rally stříbra byla ještě spektakulárnější než u zlata. Trezory v Londýně zaznamenaly výrazné přílivy od říjnového squeeze, ačkoli většina snadno dostupného stříbra zůstává v New Yorku, protože obchodníci čekají na výsledek šetření amerického ministerstva obchodu, zda dovoz kritických minerálů představuje riziko pro národní bezpečnost. Přezkum by mohl otevřít cestu k clům nebo jiným obchodním omezením na tento kov.

„Máte spoustu obchodů nebo pozic na papíře: nyní je potřeba je pokrýt fyzickým objemem — a není mnoho dodávek, které by tuto poptávku pokryly,“ řekl Manav Modi, analytik komodit ve společnosti Motilal Oswal Financial Services Ltd. „Musíte podpořit papírové stříbro skutečným stříbrem,“ dodal.

Částečně ze stejného důvodu byla platina v posledních týdnech na vzestupu, jen tento měsíc vzrostla o více než 40 %. Kov se obchodoval nad 2 400 USD za unci poprvé od roku 1987, kdy Bloomberg začal shromažďovat data. Kromě silné fyzické poptávky směřuje globální nabídka kovu používaného v automobilovém a šperkařském průmyslu k třetímu ročnímu deficitu v řadě, což je z velké části způsobeno výpadky u hlavního producenta v Jižní Africe.

 

