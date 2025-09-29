Hledat v komentářích

Preview výsledků Philip Morris ČR: Přesun k méně škodlivým alternativám pokračuje, klesá marže i zisk

29.09.2025 12:15
Autor: Cuong Manh Le, Patria Finance

Společnost Philip Morris ČR zveřejní své hospodářské výsledky za 1. pololetí 2025 v úterý před otevřením trhu. Očekáváme pokračující pokles objemu prodaných cigaret na českém i slovenském trhu, což odráží přesun spotřebitelů k méně škodlivým alternativám.

