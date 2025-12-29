Akciové indexy v USA letos nedoručují „Santa Rally“

Americký akciový index S&P 500 dnes 29.12. 2025 klesá o 0,4 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také klesá, a to o 0,5 %.
Německý index DAX
posiluje o 0,1 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes klesá o 0,1 % na úroveň 1,1768. Zlato
dnes dramaticky padá o celých 4,5 %. a obchoduje se na úrovni 4430 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0.024 p. b. na úroveň 4,108 %.
Americké akciové trhy letos nenaplnily očekávání tradiční „Santa Rally“. Tento sezónní efekt, kdy se ceny akcií obvykle zvyšují v posledních prosincových dnech díky pozitivnímu sentimentu investorů, nižší aktivitě institucionálních hráčů a daňovým optimalizacím, se tentokrát nedostavil. Důvodem zůstává kombinace makroekonomických nejistot a vysoké valuace akcií.