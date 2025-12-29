Hledat v komentářích

Detail - články  

Akciové indexy v USA letos nedoručují „Santa Rally“

29.12.2025 22:01
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 29.12. 2025 klesá o 0,4 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq také klesá, a to o 0,5 %.

Německý index DAX posiluje o 0,1 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes klesá o 0,1 % na úroveň 1,1768. Zlato dnes dramaticky padá o celých 4,5 %. a obchoduje se na úrovni 4430 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0.024 p. b. na úroveň 4,108 %.

Americké akciové trhy letos nenaplnily očekávání tradiční „Santa Rally“. Tento sezónní efekt, kdy se ceny akcií obvykle zvyšují v posledních prosincových dnech díky pozitivnímu sentimentu investorů, nižší aktivitě institucionálních hráčů a daňovým optimalizacím, se tentokrát nedostavil. Důvodem zůstává kombinace makroekonomických nejistot a vysoké valuace akcií.



