Detail - články
Perly týdne: Poplach v OpenAI a reformy Fedu

Perly týdne: Poplach v OpenAI a reformy Fedu

05.12.2025 11:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Investor Michael Burry hovoří o masivní předraženosti akcií Tesly a podobné je to podle něj s některými dalšími technologickými společnostmi. Dan Ives z Wedbush se ale drží svého názoru, podle kterého má technologický býčí trh před sebou ještě znatelné zisky. Mohamed El-Erian vítá to, že investoři začínají mezi technologickými akciemi a společnostmi více rozlišovat a hovoří o velké potřebě restrukturalizace americké centrální banky.

Předražená Tesla? Investor Michael Burry podle Yahoo Finance považuje akcie Tesly za nesmyslně předražené. Burry vešel ve známost zejména díky svým investicím před a během finanční krize roku 2008. Nadšení z akcií Tesly podle něj panovalo nejdříve kvůli elektromobilům a trvalo do doby, kdy se v této oblasti objevila konkurence. Pak se přesunulo k autonomnímu řízení, ale vydrželo zase jen do chvíle, kdy se objevily konkurenční společnosti. A podle investora se to samé děje v oblasti robotů.

Podle Yahoo Finance není Burry nadšený ani z některých dalších technologických akcií. K Tesle dodali, že čelí negativnímu tlaku na straně evropské poptávky po jejích elektromobilech. Naděje jsou nyní vkládány do autonomního řízení a pozorně je sledováno zejména regulační řízení s ním spojené.

Burryho názorovým protipólem tak může být třeba Dan Ives ze společnosti Wedbush. Ten  na CNBC hovořil o tom, že technologické akcie mají podle něj příští rok prostor pro 20% posílení. „Jsme stále na počátku monetizace AI revoluce.“ K tomu je expert podle svých slov nadšený z toho, co dělá vedení společnosti NVIDIA. Ta stále produkuje hlavní čip, který pohání AI revoluci. U jejích investic se dá čekat vysoká návratnost.

V souvislosti s velkými technologickými akciemi se hovoří rovněž o vysoké koncentraci amerického akciového trhu. Na tu se zaměřuje i následující graf od Goldman Sachs. Konkrétně ukazuje, jak se vyvíjí podíl deseti největších společností na celkové kapitalizaci indexu S&P 500 a na ziscích všech společností v tomto indexu. V obou případech je nyní dosahováno extrémních hodnot. Podíl na kapitalizaci se nachází na 41 % a podíl na ziscích na 31 %. V období 2005 – 2015 byly přitom oba podíly zhruba podobné, po roce 2015 se ten první začal tomu druhému opět vzdalovat:

A graph of stock market cap and earnings AI-generated content may be incorrect.

Zdroj: X

Poplach v OpenAI: CNBC si všímá toho, že šéf OpenAI Sam Altman podle některých informací rozeslal svým podřízeným memo s tím, že je třeba se okamžitě věnovat dalšímu rozvoji ChatGPT a přerušit práce na ostatních věcech včetně marketingového využití AI. Má jít o reakci na pokrok v modelech Googlu a čínské DeepSeek. OpenAI se bude snažit o větší personalizaci, rychlost a spolehlivost svého modelu. Podle CNBC se přitom i jiné společnosti a jejich jazykové modely přibližují výkonu ChatGPT a probíhá tak závod, kde nerozhodují roky, ale mnohem kratší období.

Nutná reforma Fedu a AI táhnoucí ekonomiku nahoru: Mohamed El-Erian na CNBC hovořil o tom, že poslední vývoj na akciích spojených s umělou inteligencí je podle něj pozitivní, protože ukazuje, že investoři začínají rozlišovat. Také začínají chápat, že důležité jsou faktory, jako je vertikální integrace a diverzifikované příjmy technologických firem. Na CNBC na to namítli, že se ale stále zdá, že rozhoduje to, kdo právě uzavře nějakou dohodu a spolupráci. El-Erian se nicméně domnívá, že dobrým příkladem toho, o čem mluví, je model Googlu Gemini.

Gemini je podle experta významným úspěchem Googlu a souvisí s ním právě větší orientace investorů na to, jaká firma vlastně do AI investuje. Včetně zdrojů financování těchto investic – zda jsou jimi hlavně tržby, či třeba takzvané kruhové financování, o kterém se začalo hovořit v souvislosti s množstvím různých finančních a provozních vztahů, které byly vytvořeny mezi technologickými společnostmi. Expert dodal, že je dobré, pokud se investoři nenechávají tolik unést, protože „bublinová“ fáze by jinak zaběhla mnohem dál.

Ekonom přešel k tomu, že nyní investice do AI táhnou nahoru celou americkou ekonomiku. Bez nich by zhruba stagnovala. Hodně se přitom podle něj hovoří o těch, kteří budují nové modely umělé inteligence, ale rozhodující bude nakonec její adopce. Tedy to, jak se pracuje s umělou inteligencí. V této oblasti Spojené státy podle experta zaostávají za Čínou. Firemní sektor bude obecně potřebovat s adopcí AI pomoci. Podle El-Eriana si toho je dobře vědom Accenture a posouvá se potřebným směrem. Jeho vedení chápe, že na to, aby mohla firma pomáhat ke změně jiným, se musí nejdříve změnit sama.

Na otázku týkající se monetární politiky a americké centrální banky ekonom řekl, že pozornost se upírá k současnému snižování sazeb. Stejně důležité jsou ale potřebné reformy samotné centrální banky. Za absurdní El-Erian považuje třeba to, že během minulého měsíce klesla pravděpodobnost prosincového poklesu sazeb z 90 % zhruba na 30 % a pak ji trhy zase zvedly k 90 %. K ničemu takovému by podle ekonoma nemělo docházet, Fed by měl dbát na větší stabilitu očekávání.

Ekonom také dlouhodobě hovoří o tom, že americká centrální banka se příliš spoléhá na to, jaká data z ekonomiky právě přicházejí. Měla by ale klást mnohem větší důraz na to, jaký vývoj ona sama očekává a pracovat s různými scénáři. Fed přitom zdaleka neovlivňuje pouze dění v USA, ale v podstatě po celém světě. Zahraniční subjekty se také mohou divit tomu, jakou hraje Fed v celém světovém systému velkou roli a jak volatilní jsou i přesto velmi krátkodobá očekávání týkající se vývoje sazeb.

 

