Exkluzivní jednání Warner Bros. & Netflix, na burzu vstoupila čínská odpověď na Nvidii a Indie posiluje vztahy s Ruskem

Warner Bros. vstoupila do exkluzivních jednání o prodeji svých filmových a televizních studií a streamovací služby HBO Max společnosti za 5 miliard dolarů, přičemž dohoda může být oznámena v následujících dnech. Čínský výrobce AI čipů Moore Threads zaznamenal prudký růst při debutu na burze v Šanghaji, což potvrzuje jeho ambice konkurovat Nvidii. Investoři Alphabetu sází na čipy TPU jako nový zdroj příjmů, který by mohl otevřít trh v hodnotě bilionu dolarů. V Evropě čelí německý kancléř Friedrich Merz klíčovému hlasování o důchodové reformě a jedná v Bruselu o využití zmrazených ruských aktiv pro Ukrajinu. A Vladimir Putin mezitím posiluje vztahy s Indií. Futures jsou v zeleném.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX +0,2 %.
Warner Bros. vstoupila do exkluzivních jednání o prodeji svých filmových a televizních studií a streamovací služby HBO Max společnosti , uvedli lidé obeznámení se situací. nabízí odstupné ve výši 5 miliard dolarů a obě společnosti by mohly oznámit dohodu v následujících dnech, pokud jednání nezkolabují, uvedly zdroje. O aktivum usilovaly také Paramount Skydance a , přičemž Paramount obvinil Warner Bros., že neprovedla férovou aukci.
Moore Threads, přední čínský výrobce AI čipů často označovaný za odpověď Číny na Nvidii, prudce vzrostl při svém debutu na burze v Šanghaji. Společnost založená v roce 2020 bývalým manažerem Nvidie Zhangem Jianzhongem začínala s grafickými čipy pro hraní her a vizuální vykreslování, než se přeorientovala na AI akcelerátory používané k napájení velkých jazykových modelů.
Investoři Alphabetu jsou stále přesvědčenější, že polovodiče této společnosti by mohly představovat významný zdroj budoucích příjmů pro mateřskou firmu Googlu. Úspěch čipů TPU (tensor processing unit) je hlavním důvodem, proč akcie ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 30 %, což je řadí mezi nejlepší výkonnostní tituly v indexu S&P 500. TPU byly vždy interně považovány za velkou přednost, protože urychlují růst cloudového byznysu společnosti. Nyní však roste optimismus, že by Alphabet mohl začít čipy prodávat třetím stranám, čímž by vytvořil nový zdroj příjmů v odvětví, které by nakonec mohlo mít hodnotu téměř 1 bilion dolarů.
Německý kancléř Friedrich Merz dnes čelí velké výzvě, protože jeho koaliční vláda stojí před klíčovým hlasováním o důchodové reformě v parlamentu. Merz odcestuje do Bruselu na jednání s belgickým premiérem Bartem De Weverem, aby se pokusil protlačit snahu EU využít zmrazená ruská aktiva na pomoc Ukrajině.
Vladimir Putin dorazil do Nového Dillí na svou první státní návštěvu Indie od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Na letišti ho přivítal objetím premiér Narendra Modi. Ruský lídr se snaží ukázat, že Moskva má stále významné vztahy mimo Západ – a velké trhy, se kterými může obchodovat. Indie zaplatí Rusku přibližně 2 miliardy dolarů za pronájem jaderné ponorky, čímž finalizuje dodání plavidla po zhruba desetiletých jednáních. Tento krok může být dalším důkazem reakce Indie na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa obrátit se proti premiérovi Modimu na začátku letošního roku v rámci své globální obchodní války. Modi se po zavedení amerických sankčních cel ve výši 50 % snaží posílit vztahy s Ruskem a Čínou a prosazuje strategickou autonomii Indie. Kritici Trumpa tvrdí, že během několika málo měsíců rozložil desetiletí pečlivé diplomacie.