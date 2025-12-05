Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Eurostat zlepšil odhady růstu ekonomik eurozóny i EU

Eurostat zlepšil odhady růstu ekonomik eurozóny i EU

05.12.2025 15:14
Autor: ČTK

Ekonomika Evropské unie ve třetím čtvrtletí zrychlila růst na 0,4 % mezikvartálně, zatímco eurozóna přidala 0,3 %, uvádí zpřesněná data Eurostatu. Česká republika patří mezi lídry – HDP vzrostl o 0,8 % oproti předchozímu čtvrtletí a meziročně o 2,8 %. Nejvyšší růst zaznamenalo Dánsko (+2,3 %), následované Lucemburskem a Švédskem (+1,1 %), zatímco Irsko a Finsko hlásí pokles. Meziročně ekonomika EU vzrostla o 1,6 %, eurozóna o 1,4 %. Slovensko přidalo 0,3 % mezikvartálně, ale meziroční růst zpomalil na 0,8 %. Revize dat naznačují mírně lepší vývoj, než se původně čekalo.

Hrubý domácí produkt (HDP) Evropské unie se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci zvýšil o 0,4 procenta. Růst mírně zrychlil z tempa 0,3 procenta ve druhém čtvrtletí, uvedl v dnešní zpřesněné zprávě statistický úřad Eurostat. Oba údaje jsou 0,1 procentu vyšší než v odhadu z poloviny listopadu.

V České republice mezičtvrtletní hospodářský růst ve třetím čtvrtletí zrychlil na 0,8 procenta z 0,4 procenta o čtvrtletí dříve. V polovině listopadu statistici uváděli zrychlení tempa růstu z 0,5 na 0,7 procenta.

Ekonomika eurozóny ve třetím čtvrtletí vzrostla o 0,3 procenta. To je o 0,1 procentního bodu více než Eurostat odhadoval v listopadu. Ve druhém čtvrtletí se HDP eurozóny v souladu s předchozím odhadem zvýšil o 0,1 procenta.

Nejvyšší nárůst HDP oproti předchozímu čtvrtletí zaznamenalo Dánsko, a to o 2,3 procenta. Následovalo Lucembursko a Švédsko, jejichž ekonomiky vzrostly shodně o 1,1 procenta. Naopak v Irsku a ve Finsku HDP o 0,3 procenta klesl, v Rumunsku hospodářský pokles činil 0,2 procenta.

V meziročním srovnání ekonomika eurozóny vzrostla o 1,4 procenta a ekonomika celé EU vykázala růst o 1,6 procenta. Oba meziroční údaje odpovídají listopadovému zpřesněnému odhadu.

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta. I tento údaj statistici v revizi zvýšili o 0,1 procentního bodu. Pro druhé čtvrtletí platí i nadále, že česká ekonomika rostla meziročně o 2,6 procenta.

Na Slovensku se HDP ve třetím čtvrtletí zvýšil proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta, růst tak zrychlil z 0,2 procenta ve druhém čtvrtletí. Meziročně slovenská ekonomika vzrostla o 0,8 procenta, což je o 0,1 procentního bodu méně, než statistici odhadovali v listopadu. Ve druhém čtvrtletí slovenská ekonomika vykázala růst o 0,7 procenta, což odpovídá listopadovému zpřesněnému odhadu.


Čtěte více:

Evropa pod lupou. Co tento týden čekat od ECB a vývoje v eurozóně
27.10.2025 11:05
Evropa pod lupou. Co tento týden čekat od ECB a vývoje v eurozóně
Eurozónu tento týden čeká klíčový test ekonomického zdraví. Do hry vst...
Evropská komise zlepšila odhad růstu české i unijní ekonomiky
17.11.2025 13:01
Evropská komise zlepšila odhad růstu české i unijní ekonomiky
Česká ekonomika letos podle Evropské komise (EK) poroste o 2,4 procent...
Jan Bureš: HDP znovu překvapilo pozitivně, česká ekonomika jede na
28.11.2025 11:16
Jan Bureš: HDP znovu překvapilo pozitivně, česká ekonomika jede na "plný plyn"
Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí zrychlila více, než ukazoval původ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.12.2025
17:11Nejdůležitější cena na globálních trzích v příštím roce
17:06Spotřebitelská důvěra v USA v listopadu vzrostla, polevily obavy z inflace
15:21Invesco: Vzestup bitcoinu a proč do něj zrovna teď investovat?
15:14Eurostat zlepšil odhady růstu ekonomik eurozóny i EU
13:57Netflix kupuje Warner Bros a HBO Max za 72 miliard USD. Jde o největší mediální dohodu dekády
13:42Makromixér s vedoucím vývoje ŠKODA AUTO Martinem Hrdličkou: Spalovací motory nekončí, hybridy budou trendem. Evropa zaspala v bateriích
11:50Perly týdne: Poplach v OpenAI a reformy Fedu
11:14Jan Bureš: Maloobchodní tržby opět nabírají rychlost
11:10Konec týdne na historickém maximu? Akcie v pátek postupují vpřed  
10:30WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Doplnění Pololetní finanční zprávy 2025
9:57Český maloobchod v říjnu rostl, táhla kosmetika a sport
9:10Rozbřesk: Za zvýšeným růstem mezd jsou nadále převážně služby a stavebnictví
8:51Exkluzivní jednání Warner Bros. & Netflix, na burzu vstoupila čínská odpověď na Nvidii a Indie posiluje vztahy s Ruskem  
6:03Rosenberg: Na konci příštího roku budou sazby u 2,5 procenta, reálné příjmy jsou v recesi
04.12.2025
22:01Trhy vyhlíží rozhodnutí Fedu  
17:36Jeden „dolarový detail“ a vývoj americké, evropské a čínské ekonomiky v následujících letech
16:47Bloomberg: Meta se chystá výrazně omezit výdaje na virtuální svět metaverse
15:03Jan Bureš: Česká inflace klesá výrazněji, v hlavní roli opět potraviny
14:25CNBC: EU zvyšuje těžbu vzácných kovů díky závodu přímo na hranicích s Ruskem
13:40Novo Nordisk to s Alzheimerem nevzdává. I přes neúspěch studií ukázal semaglutid potenciál

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Victoria's Secret & Co (10/25 Q3, Bef-mkt)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět