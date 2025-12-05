Eurostat zlepšil odhady růstu ekonomik eurozóny i EU

Ekonomika Evropské unie ve třetím čtvrtletí zrychlila růst na 0,4 % mezikvartálně, zatímco eurozóna přidala 0,3 %, uvádí zpřesněná data Eurostatu. Česká republika patří mezi lídry – HDP vzrostl o 0,8 % oproti předchozímu čtvrtletí a meziročně o 2,8 %. Nejvyšší růst zaznamenalo Dánsko (+2,3 %), následované Lucemburskem a Švédskem (+1,1 %), zatímco Irsko a Finsko hlásí pokles. Meziročně ekonomika EU vzrostla o 1,6 %, eurozóna o 1,4 %. Slovensko přidalo 0,3 % mezikvartálně, ale meziroční růst zpomalil na 0,8 %. Revize dat naznačují mírně lepší vývoj, než se původně čekalo.
Hrubý domácí produkt (HDP) Evropské unie se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci zvýšil o 0,4 procenta. Růst mírně zrychlil z tempa 0,3 procenta ve druhém čtvrtletí, uvedl v dnešní zpřesněné zprávě statistický úřad Eurostat. Oba údaje jsou 0,1 procentu vyšší než v odhadu z poloviny listopadu.
V České republice mezičtvrtletní hospodářský růst ve třetím čtvrtletí zrychlil na 0,8 procenta z 0,4 procenta o čtvrtletí dříve. V polovině listopadu statistici uváděli zrychlení tempa růstu z 0,5 na 0,7 procenta.
Ekonomika eurozóny ve třetím čtvrtletí vzrostla o 0,3 procenta. To je o 0,1 procentního bodu více než Eurostat odhadoval v listopadu. Ve druhém čtvrtletí se HDP eurozóny v souladu s předchozím odhadem zvýšil o 0,1 procenta.
Nejvyšší nárůst HDP oproti předchozímu čtvrtletí zaznamenalo Dánsko, a to o 2,3 procenta. Následovalo Lucembursko a Švédsko, jejichž ekonomiky vzrostly shodně o 1,1 procenta. Naopak v Irsku a ve Finsku HDP o 0,3 procenta klesl, v Rumunsku hospodářský pokles činil 0,2 procenta.
V meziročním srovnání ekonomika eurozóny vzrostla o 1,4 procenta a ekonomika celé EU vykázala růst o 1,6 procenta. Oba meziroční údaje odpovídají listopadovému zpřesněnému odhadu.
Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta. I tento údaj statistici v revizi zvýšili o 0,1 procentního bodu. Pro druhé čtvrtletí platí i nadále, že česká ekonomika rostla meziročně o 2,6 procenta.
Na Slovensku se HDP ve třetím čtvrtletí zvýšil proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta, růst tak zrychlil z 0,2 procenta ve druhém čtvrtletí. Meziročně slovenská ekonomika vzrostla o 0,8 procenta, což je o 0,1 procentního bodu méně, než statistici odhadovali v listopadu. Ve druhém čtvrtletí slovenská ekonomika vykázala růst o 0,7 procenta, což odpovídá listopadovému zpřesněnému odhadu.