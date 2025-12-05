Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nejdůležitější cena na globálních trzích v příštím roce

Nejdůležitější cena na globálních trzích v příštím roce

05.12.2025 17:11
Autor: Jiří Soustružník

Nejdůležitější cenou na globálních finančních trzích jsou podle mě výnosy desetiletých amerických vládních dluhopisů. I u dolaru se spíše uvažuje o tom, jak výnosy ovlivní jeho kurz, než o tom, jak jeho kurz ovlivní výnosy. Na akcie pak mají vliv přímý – jsou akciím významnou investiční alternativou, a tudíž jsou součástí požadované návratnosti u akcií. Dnes pár slov právě k této nejdůležitější ceně na globálních trzích.

Při pohledu do historie by se dalo uvažovat o tom, že výnosy desetiletých vládních dluhopisů by měly tendenci konvergovat k nominálnímu růstu ekonomiky. Nejde o žádný pevný zákon, spíše jen o onu určitou tendenci. Kdyby tedy nyní americká ekonomika rostla o necelá 2 % a inflace byla znatelně nad 2 %, implikoval by onen předpoklad výnosy desetiletých dluhopisů u 4+ %. Ve skutečnosti dosahují 4,1 % takže z tohoto pohledu se na dluhopisových trzích neděje nic mimořádného. Některé studie přitom tvrdí, že výnosy dluhopisů jsou již ovlivňovány obavami z fiskálně dluhového vývoje. Ale ani ony nehovoří o nějakých masivních prémiích za riziko.

Následující tabulka ukazuje, co u výnosů vládních dluhopisů v následujícím roce čeká Danske Bank. Na její předpovědi týkající se růstu produktu a inflace jsme se dívali včera, nyní vidíme, že u desetiletých vládních dluhopisů v USA čeká DB do roka výstup na 4,5 %. Mělo by dojít i k většímu napřímení výnosové křivky a výnosy desetiletých obligací by se tedy měly dostat dále od nominálního růstu celé ekonomiky. Na této rovině by tedy došlo ke zhoršení celkového prostředí pro akcie. Růst výnosů čeká DB i v Evropě a v UK, i když znatelně nižší:
2

Výše uvedené ukazuje, proč jsou diskuse o samotných výnosech dluhopisů a jejich případném dopadu na akciový trh minimálně neúplné. Záleží totiž na tom, proč se výnosy mění – proč rostou, či stoupají. Existují totiž „dobré“ důvody pro obojí a také ty „špatné“. Příkladem dobrého důvodu pro růst výnosů je vyšší nominální růst ekonomiky. Pro akcie (a nejen je) je pak ideální situace, když výnosy sice rostou, ale jen mírně ve srovnání s tím, jako moc se zlepšuje růst ekonomiky a (hlavně) zisků obchodovaných firem. Špatným důvodem pro růst výnosů je pak třeba zmíněná prémie za fiskální a dluhové riziko.

Dobrým důvodem pro pokles výnosů vládních obligací by pak byl pokles rizikové prémie, špatným zase zhoršující se ekonomický výhled. Zde ale může docházet k tomu, že výhled se sice zhorší, ale výnosy klesnou natolik, že efekt horšího výhledu více než vyváží. A nemusí jít jen o finance fiction. O této dynamice se dá podle mne lehce uvažovat v souvislosti s vývojem po roce 2008. Umocněn byl tento efekt prudkého poklesu sazeb a výnosů dluhopisů ještě tím, že slabší trh práce brzdil růst mezd. A z hlediska akciového trhu tak slabší růst ekonomiky neznamenal žádnou tragédii – byl více než vyvážen chováním sazeb a výnosů a oním efektem z trhu práce pomáhajícím ziskovosti.

K fiskálně dluhovému vývoji jsem nedávno prezentoval úvahu Grega Mankiwa o tom, co by se dělo v případě, že by dluhy už nemohly růst. Ale stojí za připomenutí, že alespoň některé trhy si nějaké větší dluhové problémy nepřipouští. Příčinou mohou být opět vize spojené s AI a novými technologiemi obecně. O dluhové (ne)udržitelnosti a tom, co by mohla přinést, pak zajímavým způsobem uvažuje i investor Jeffrey Gundlach. A tomu všemu se budu ještě věnovat.


Čtěte více:

Bloomberg: Britské rozpočtové problémy otřásají dluhopisovými trhy, blíží se bod zlomu
03.09.2025 14:08
Bloomberg: Britské rozpočtové problémy otřásají dluhopisovými trhy, blíží se bod zlomu
Rozpočtové problémy opět otřásají britskými trhy, investoři mají totiž...
Francouzské náklady na půjčky překonaly poprvé v historii eurozóny ty italské
09.09.2025 13:11
Francouzské náklady na půjčky překonaly poprvé v historii eurozóny ty italské
Náklady na půjčky Francie v úterý ráno poprvé v historii eurozóny přek...
Dluhopisový trh se mění. Proč investoři volí korporace před státy
13.11.2025 6:06
Dluhopisový trh se mění. Proč investoři volí korporace před státy
Na globálním dluhopisovém trhu se mění pravidla hry. Investoři čím dál...
Gundlach: Za čtyřicet let investování jsem se vcelku dvanáct let mýlil, na neveřejných trzích rostou tenze
27.11.2025 6:29
Gundlach: Za čtyřicet let investování jsem se vcelku dvanáct let mýlil, na neveřejných trzích rostou tenze
Jeffrey Gundlach, který stojí v čele investiční společnosti DoubleLine...
Nový normál: Tentokrát jinak?
28.11.2025 18:09
Nový normál: Tentokrát jinak?
Není to zase tak dávno, co tzv. Sahmové pravidlo jasně indikovalo blíž...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.12.2025
17:11Nejdůležitější cena na globálních trzích v příštím roce
17:06Spotřebitelská důvěra v USA v listopadu vzrostla, polevily obavy z inflace
15:21Invesco: Vzestup bitcoinu a proč do něj zrovna teď investovat?
15:14Eurostat zlepšil odhady růstu ekonomik eurozóny i EU
13:57Netflix kupuje Warner Bros a HBO Max za 72 miliard USD. Jde o největší mediální dohodu dekády
13:42Makromixér s vedoucím vývoje ŠKODA AUTO Martinem Hrdličkou: Spalovací motory nekončí, hybridy budou trendem. Evropa zaspala v bateriích
11:50Perly týdne: Poplach v OpenAI a reformy Fedu
11:14Jan Bureš: Maloobchodní tržby opět nabírají rychlost
11:10Konec týdne na historickém maximu? Akcie v pátek postupují vpřed  
10:30WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Doplnění Pololetní finanční zprávy 2025
9:57Český maloobchod v říjnu rostl, táhla kosmetika a sport
9:10Rozbřesk: Za zvýšeným růstem mezd jsou nadále převážně služby a stavebnictví
8:51Exkluzivní jednání Warner Bros. & Netflix, na burzu vstoupila čínská odpověď na Nvidii a Indie posiluje vztahy s Ruskem  
6:03Rosenberg: Na konci příštího roku budou sazby u 2,5 procenta, reálné příjmy jsou v recesi
04.12.2025
22:01Trhy vyhlíží rozhodnutí Fedu  
17:36Jeden „dolarový detail“ a vývoj americké, evropské a čínské ekonomiky v následujících letech
16:47Bloomberg: Meta se chystá výrazně omezit výdaje na virtuální svět metaverse
15:03Jan Bureš: Česká inflace klesá výrazněji, v hlavní roli opět potraviny
14:25CNBC: EU zvyšuje těžbu vzácných kovů díky závodu přímo na hranicích s Ruskem
13:40Novo Nordisk to s Alzheimerem nevzdává. I přes neúspěch studií ukázal semaglutid potenciál

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Victoria's Secret & Co (10/25 Q3, Bef-mkt)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět