Nvidia rozšiřuje svá partnerství v ekosystému AI. Investovala dvě miliardy dolarů do Synopsys

oznámila investici ve výši dvou miliard dolarů do společnosti Synopsys, dodavatele nástrojů a služeb pro návrh a výrobu polovodičů. Lídr v oblasti čipů pro umělou inteligenci tak rozšiřuje svou řadu nových partnerství v ekosystému AI, poznamenala agentura Reuters.
do firmy investovala prostřednictvím koupě akcií při ceně 414,79 USD za kus.
Čipový gigant ze Silicon Valley je aktuálně nejhodnotnější firmou na světě a masivně investuje. Letos vložil miliardy dolarů do společností spojených s prosperujícím odvětvím AI, od dohod umožňujících investici až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI až po podíl v konkurenční společnosti v hodnotě pěti miliard dolarů.
Akcie Synopsysu v reakci na oznámení před začátkem obchodování zpevnily zhruba o sedm procent, zatímco akcie Nvidie zhruba dvě procenta ztrácely. Po zahájení obchodování měl Synopsys k dobru přes čtyři procenta, zatímco 0,4 procenta odepisovala.
V rámci víceletého partnerství pomůže Synopsysu urychlit jeho portfolio aplikací náročných na výpočetní výkon, rozvíjet inženýrství agentické AI, rozšiřovat přístup ke cloudu a vyvíjet společné iniciativy pro uvedení na trh, stojí ve zprávě Nvidie.
"Naše partnerství se Synopsys využívá sílu zrychlených výpočtů a umělé inteligence Nvidie k novému pojetí inženýrství a designu — což inženýrům umožňuje vyvíjet mimořádné produkty, které budou formovat naši budoucnost," uvedl generální ředitel Nvidie Jensen Huang v prohlášení.
Partnerství není exkluzivní, což znamená, že a Synopsys mohou stále spolupracovat s dalšími společnostmi v ekosystému AI, upozornil server CNBC.
Zdroj: Patria, ČTK