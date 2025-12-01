Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nvidia rozšiřuje svá partnerství v ekosystému AI. Investovala dvě miliardy dolarů do Synopsys

Nvidia rozšiřuje svá partnerství v ekosystému AI. Investovala dvě miliardy dolarů do Synopsys

01.12.2025 16:05
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Nvidia oznámila investici ve výši dvou miliard dolarů do společnosti Synopsys, dodavatele nástrojů a služeb pro návrh a výrobu polovodičů. Lídr v oblasti čipů pro umělou inteligenci tak rozšiřuje svou řadu nových partnerství v ekosystému AI, poznamenala agentura Reuters.

Nvidia do firmy investovala prostřednictvím koupě akcií při ceně 414,79 USD za kus.

Čipový gigant ze Silicon Valley je aktuálně nejhodnotnější firmou na světě a masivně investuje. Letos vložil miliardy dolarů do společností spojených s prosperujícím odvětvím AI, od dohod umožňujících investici až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI až po podíl v konkurenční společnosti Intel v hodnotě pěti miliard dolarů.

Akcie Synopsysu v reakci na oznámení před začátkem obchodování zpevnily zhruba o sedm procent, zatímco akcie Nvidie zhruba dvě procenta ztrácely. Po zahájení obchodování měl Synopsys k dobru přes čtyři procenta, zatímco Nvidia 0,4 procenta odepisovala.

V rámci víceletého partnerství Nvidia pomůže Synopsysu urychlit jeho portfolio aplikací náročných na výpočetní výkon, rozvíjet inženýrství agentické AI, rozšiřovat přístup ke cloudu a vyvíjet společné iniciativy pro uvedení na trh, stojí ve zprávě Nvidie.

"Naše partnerství se Synopsys využívá sílu zrychlených výpočtů a umělé inteligence Nvidie k novému pojetí inženýrství a designu — což inženýrům umožňuje vyvíjet mimořádné produkty, které budou formovat naši budoucnost," uvedl generální ředitel Nvidie Jensen Huang v prohlášení.

Partnerství není exkluzivní, což znamená, že Nvidia a Synopsys mohou stále spolupracovat s dalšími společnostmi v ekosystému AI, upozornil server CNBC.

Zdroj: Patria, ČTK



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.12.2025
17:27Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již 4. prosince
17:21Cykly akciového fundamentu a jeho současné „tentokrát jinak“
16:49Americký průmysl ztrácí dech: zakázky mizí, firmy sahají k propouštění
16:09Schodek rozpočtu v listopadu vzrostl na 232,4 miliardy
16:05Nvidia rozšiřuje svá partnerství v ekosystému AI. Investovala dvě miliardy dolarů do Synopsys
14:26ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
14:10Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent
13:05PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá  
12:32WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s: Výroční zpráva za rok 2024 - aktualizovaná verze
12:02FT: Partneři OpenAI si půjčili 100 miliard dolarů. Firma samotná podepsala kontrakty za 1,4 bilionu dolarů
12:00Stříbro na rekordu. Bílý kov zdvojnásobil hodnotu, zatímco zlato jde do strany
11:52Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v listopadu zhoršily
11:30Nervozita z Japonska stahuje trhy do červeného  
10:01Kryptoměny znovu pod tlakem. Bitcoin spadl na 86 tisíc dolarů
8:56GEVORKYAN oznámil nové projekty, Trump vybral nového šéfa Fedu a krypto trh pod tlakem  
8:44Rozbřesk: Jestřábí BoJ zvyšuje averzi k riziku – pomůže to euru, nebo dolaru?
8:36Primoco UAV SE: Informace o překročení hodnoty nových zakázek miliardu korun v roce 2025
6:05Predikce na rok 2026 počítají s pokračujícím růstem. Některé banky míří u S&P 500 až k 8 000 bodům
30.11.2025
9:04Víkendář: Německá ekonomika je o 1 % větší než na konci roku 2017, zatímco ta americká vzrostla o 19 %
29.11.2025
8:55Víkendář: Poukazování na chyby Američanů Evropě její problémy nevyřeší

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět