Nový AI čip od Amazonu, úvěrové riziko Oraclu na maximu od krize a zákaz dovozu ruského plynu do EU

03.12.2025 8:43
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Amazon představil nový AI čip Trainium3, který má konkurovat Nvidii a Googlu, zatímco Oracle čelí nejvyššímu úvěrovému riziku od finanční krize kvůli masivním emisím dluhopisů na financování AI projektů. Na geopolitické scéně Kreml označil jednání s USA za „užitečné“, avšak bez průlomu v otázce území. A EU schválila plán na úplné ukončení dovozu ruského plynu do roku 2027.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,3 %.

Cloudová divize Amazonu představila svůj nejnovější čip pro umělou inteligenci, Trainium3, ve snaze prodávat hardware schopný konkurovat produktům od společností Nvidia a Google. Tento krok je klíčovým prvkem strategie Amazonu. Přestože je AWS největším poskytovatelem pronajatého výpočetního výkonu a datového úložiště, nedaří se mu dosáhnout této dominance mezi předními vývojáři AI nástrojů, kteří se místo toho spoléhají na Google nebo Microsoft, který má úzké vazby na OpenAI. Amazon uvedl, že tento čip dokáže zajišťovat náročné výpočty pro AI modely levněji a efektivněji než grafické procesory od Nvidie. Ačkoli Amazon může doufat, že firmy naláká na poměr ceny a výkonu čipu Trainium3, jeho technologie stále postrádá rozsáhlé softwarové knihovny, které zákazníkům pomáhají rychle zprovoznit grafické procesory od Nvidie.

Ukazatel úvěrového rizika u dluhu společnosti Oracle skončil na nejvyšší úrovni od finanční krize. Oracle v posledních měsících fakticky prodal dluhopisy v hodnotě desítek miliard dolarů, a to prostřednictvím emisí pod svým jménem i nepřímo prostřednictvím projektů, které podporuje. Tyto prodeje dluhopisů spolu s tím, že Oracle má slabší úvěrové hodnocení než ostatní cloudoví giganti, učinily z jeho swapů úvěrového selhání (CDS) klíčový nástroj pro investory, jak se chránit před kolapsem AI. Hans Mikkelsen z TD Securities varuje, že tento boom připomíná tržní mánie, které vyhnaly ceny aktiv do extrémů, než se vrátily zpět na zem. „Takové cykly jsme tu už měli,“ řekl stratég. „Nemohu dokázat, že je to stejné, ale vypadá to podobně jako to, co jsme viděli například během dot-com bubliny.“

HSBC nečekaně jmenovala Brendana Nelsona svým příštím předsedou poté, co se bance nepodařilo najít vhodného externího kandidáta ze seznamu, který zahrnoval bývalé politiky a finančníky, jako jsou Kevin Sneader a Richard Gnodde z Goldman Sachs.

Kreml uvedl, že Vladimir Putin vedl „velmi užitečné“ jednání se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Nepodařilo se jim však dosáhnout dohody o plánu na ukončení války Ruska na Ukrajině, přičemž poradce pro zahraniční politiku Kremlu uvedl, že v klíčové otázce územní kontroly „nebyl zatím dosažen kompromis“. Před schůzkou Putin varoval, že Rusko může zvážit útoky na lodě zemí podporujících Ukrajinu, pokud budou pokračovat útoky na flotilu tankerů patřících Moskvě.

EU dosáhla dohody o postupném ukončení dovozu ruského zemního plynu do roku 2027. Unie tak zakáže dovoz veškerého zkapalněného zemního plynu z Ruska od ledna 2027 a dlouhodobé smlouvy na dovoz plynu potrubím budou zakázány od 30. září téhož roku.


 
 

