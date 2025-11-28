Jan Bureš: HDP znovu překvapilo pozitivně, česká ekonomika jede na "plný plyn"

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí zrychlila více, než ukazoval původní odhad, a výrazně překonala odhady trhu i prognózu ČNB, uvádí hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Růst je rovnoměrně rozložen mezi spotřebu, investice a zahraniční obchod, přičemž k pozitivnímu výsledku přispěl export služeb a slabší dovozy zboží. Investice rostou hlavně ve stavebnictví, zatímco průmysl ukazuje první známky zlepšení. Zaměstnanost i počet odpracovaných hodin dál stoupají, což naznačuje stabilní pracovní trh. Pro rok 2025 se očekává růst kolem 2,5 %, přičemž dnešní data mohou výhled mírně zlepšit. Silná čísla zároveň potvrzují opatrný přístup ČNB ke změnám sazeb.
HDP podle zpřesněného odhadu rostlo ve třetím kvartále ještě výrazněji, a to o +0,8 % mezikvartálně a o +2,8 % meziročně. Již předběžný odhad (+0,7% qoq) přitom viditelně překonal očekávání trhu i nejnovější prognózy České národní banky (+0,2 % mezikvartálně).
Dobrou zprávou je, že růst je relativně rovnoměrně rozložen mezi složky poptávky - na rozdíl od uplynulých kvartálů není tažen převážně spotřebou domácností, ale přidávají se zejména investice a ve finále pozitivně přispívá i zahraniční obchod. A to díky překvapivě rychlému exportu služeb a současně relativně slabým dovozům zboží. Pokud by se v detailu potvrdilo, že se navíc dál příznivě mění struktura vyvážených služeb (posun k vyšší přidané hodnotě v odvětvích jako například ICT), byla by to bezesporu další dobrá zpráva.
Je také zajímavé, že vidíme souběžnou akceleraci investic (v Česku tradičně dovozně náročných) a relativně slabé dovozy zboží. To bude pravděpodobně do značné míry odrážet strukturu investic, které rostou zejména v dovozně méně náročném segmentu stavebních položek (obydlí a budovy).
Na nabídkové straně je dynamika HDP také rovnoměrnější. I když hlavním tahounem růstu přidané hodnoty zůstávají služby a nově také stavebnictví, i průmysl na mezi-kvartálních datech ukazuje lehké změny k lepšímu. V nadcházejících kvartálech očekáváme lehké zvolnění dynamiky růstu dané převážně dozvuky zvýšených amerických cel do evropského průmyslu. Za celý rok 2025 tak předpokládáme růst okolo 2,5% a v příštím roce lehké zpomalení do blízkosti 2,0 %. Po dnešních číslech je možné zejména směrem k roku 2025 očekávat i lehce silnější výsledek.
Celkově dobré zprávy dokreslují údaje o dalším růstu zaměstnanosti a výrazném nárůstu počtu odpracovaných hodin (+2,8 % meziročně). Přes nárůst počtu registrovaných nezaměstnaných tak zatím nic nenasvědčuje tomu, že by český pracovní trh skutečně výrazněji ochlazoval. Vše tak nadále nahrává pokračující opatrnosti ČNB a stabilitě úrokových sazeb.