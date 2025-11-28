Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Jan Bureš: HDP znovu překvapilo pozitivně, česká ekonomika jede na

Jan Bureš: HDP znovu překvapilo pozitivně, česká ekonomika jede na "plný plyn"

28.11.2025 11:16
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí zrychlila více, než ukazoval původní odhad, a výrazně překonala odhady trhu i prognózu ČNB, uvádí hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Růst je rovnoměrně rozložen mezi spotřebu, investice a zahraniční obchod, přičemž k pozitivnímu výsledku přispěl export služeb a slabší dovozy zboží. Investice rostou hlavně ve stavebnictví, zatímco průmysl ukazuje první známky zlepšení. Zaměstnanost i počet odpracovaných hodin dál stoupají, což naznačuje stabilní pracovní trh. Pro rok 2025 se očekává růst kolem 2,5 %, přičemž dnešní data mohou výhled mírně zlepšit. Silná čísla zároveň potvrzují opatrný přístup ČNB ke změnám sazeb.

HDP podle zpřesněného odhadu rostlo ve třetím kvartále ještě výrazněji, a to o +0,8 % mezikvartálně a o +2,8 % meziročně. Již předběžný odhad (+0,7% qoq) přitom viditelně překonal očekávání trhu i nejnovější prognózy České národní banky (+0,2 % mezikvartálně).

1

Dobrou zprávou je, že růst je relativně rovnoměrně rozložen mezi složky poptávky - na rozdíl od uplynulých kvartálů není tažen převážně spotřebou domácností, ale přidávají se zejména investice a ve finále pozitivně přispívá i zahraniční obchod. A to díky překvapivě rychlému exportu služeb a současně relativně slabým dovozům zboží. Pokud by se v detailu potvrdilo, že se navíc dál příznivě mění struktura vyvážených služeb (posun k vyšší přidané hodnotě v odvětvích jako například ICT), byla by to bezesporu další dobrá zpráva.

2

Je také zajímavé, že vidíme souběžnou akceleraci investic (v Česku tradičně dovozně náročných) a relativně slabé dovozy zboží. To bude pravděpodobně do značné míry odrážet strukturu investic, které rostou zejména v dovozně méně náročném segmentu stavebních položek (obydlí a budovy).

Na nabídkové straně je dynamika HDP také rovnoměrnější. I když hlavním tahounem růstu přidané hodnoty zůstávají služby a nově také stavebnictví, i průmysl na mezi-kvartálních datech ukazuje lehké změny k lepšímu. V nadcházejících kvartálech očekáváme lehké zvolnění dynamiky růstu dané převážně dozvuky zvýšených amerických cel do evropského průmyslu. Za celý rok 2025 tak předpokládáme růst okolo 2,5% a v příštím roce lehké zpomalení do blízkosti 2,0 %. Po dnešních číslech je možné zejména směrem k roku 2025 očekávat i lehce silnější výsledek.

Celkově dobré zprávy dokreslují údaje o dalším růstu zaměstnanosti a výrazném nárůstu počtu odpracovaných hodin (+2,8 % meziročně). Přes nárůst počtu registrovaných nezaměstnaných tak zatím nic nenasvědčuje tomu, že by český pracovní trh skutečně výrazněji ochlazoval. Vše tak nadále nahrává pokračující opatrnosti ČNB a stabilitě úrokových sazeb.


Čtěte více:

Jan Bureš: HDP viditelně nad odhadem, nová vláda přebírá ekonomiku v ideální době
30.10.2025 10:16
Jan Bureš: HDP viditelně nad odhadem, nová vláda přebírá ekonomiku v ideální době
Česká ekonomika ve třetím kvartále překvapila silným růstem HDP, kter...
Jan Bureš: Průmysl v září nad očekáváním, vyhlídky však zůstávají nejisté
06.11.2025 10:38
Jan Bureš: Průmysl v září nad očekáváním, vyhlídky však zůstávají nejisté
Průmysl rostl v září rychleji, než jsme předpokládali – meziměsíčně pr...
Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta
26.11.2025 11:35
Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta
Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české eko...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.11.2025
15:54Diskont Evropy zůstává, ale ekonomika se začíná obracet. Příležitost pro investory?  
14:09Perly týdne: Nadšení z Googlu a třetina akcií v „medvědím trhu“
14:02Největší burzovní výpadek za roky: CME zastavila obchodování po poruše v datacentru
12:16Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již 4. prosince
11:24Výpadek a zkrácené obchodování naznačují nevýrazný konec týdne  
11:16Jan Bureš: HDP znovu překvapilo pozitivně, česká ekonomika jede na "plný plyn"
10:38PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina
9:50Merz: Uděláme vše, aby nenastal „tvrdý předěl“ v automobilovém průmyslu
9:08Rozbřesk: ČNB zpřísňuje pravidla pro investiční hypotéky
8:45Výpadek na CME, Deutsche Boerse má zájem o Allfunds a evropský luxus se vrátí k růstu  
6:00Gundlach: Upínání se k úspěchům z minulosti je pro investora velkým nebezpečím, staré dolarové paradigma už nefunguje
27.11.2025
18:15Trhy se zatím chovají podobně, jako po roce 1997…
15:25DoubleLine Capital: Dluhopisy jsou hodně zranitelné, akcie tak maximálně na 40 % portfolia
14:58FT: Čínské firmy trénují modely AI v cizině, aby měly přístup k čipům od Nvidie
14:39UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu
13:42Alibaba rozšiřuje nabídku produktů poháněných AI. Spustila prodej chytrých brýlí
13:22Doosan Škoda Power zmodernizuje další blok Elektrárny Opatovice
12:23Průzkum ČSOB: Optimismus firem a podnikatelů je na 3,5letém maximu
12:00Apple letos po 14 letech dodá více smartphonů než Samsung. Vedení si má udržet i v dalších letech
11:42UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z hypotečních zástavních listů, ISIN XS2188802404

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, y/y
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět